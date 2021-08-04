upGrad收购全球教育科技公司KnowledgeHut

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚洲高等教育科技巨头upGrad今天宣布已收购全球教育科技公司KnowledgeHut。数周之前，upGrad为并购拨出2.5亿美元，以推动未来七到九个月的非线性增长。

KnowledgeHut由Subramanyam Reddy创立于2011年，是一家跨国教育科技公司，旨在通过结果导向型沉浸式学习，让全球劳动力掌握面向未来的技能。作为领先的技能解决方案提供商，KnowledgeHut已经培训了超过25万名专业人员，并帮助500多家企业获得了推动业绩的技能，其产品包括200多门课程，涵盖Web开发、机器学习/人工智能、数据科学、敏捷管理和项目管理、IT服务管理、网络安全和云计算等热门领域。

通过对KnowledgeHut的收购，upGrad正在进入短期技能提升和再培训领域，该领域的市场潜力超过580亿美元。为了充分利用这一市场机会，两家公司的合并可能会使KnowledgeHut——现变更为“upGrad旗下子公司KnowledgeHut”——通过其下一代旗舰学习体验平台PRISM，为学习者提供一种可扩展和沉浸式的学习模式，以帮助他们提高技能并取得实质性职业成果。

upGrad联合创始人兼董事长Ronnie Screwvala在宣布此次收购时表示：“随着KnowledgeHut的加入，我们更加专注于成为综合型终身学习伙伴，为全球10亿劳动力的职业成功提供支持。KnowledgeHut在70多个国家的业务将进一步推进upGrad在世界各地开放优质在线教育资源的目标。”

被收购后，KnowledgeHut将作为upGrad的全资子公司开展运营。KnowledgeHut创始人兼董事Subramanyam Reddy将担任首席执行官的新职位。

upGrad KnowledgeHut首席执行官Subramanyam Reddy表示：“随着我们对提升短期专业技能的关注，KnowledgeHut将面向全球技术人员和更广泛的专业群体推动结果导向型沉浸式学习。鉴于我们在全球市场的地位，与upGrad的这种协同作用将进一步加强和支持这一愿景。此次收购为upGrad增强包括美国和亚太区在内的B2B客户群体的能力铺平了道路。”

通过此次收购，教育科技领导者upGrad将获得KnowledgeHut全球25万名学习者的资源。upGrad旗下子公司KnowledgeHut明年的收入预计将突破4,000万美元，其中65%将来自北美、中东和东南亚国家。

点击此处了解有关upGrad的更多信息：https://www.upgrad.com/?utm_source=PR&utm_campaign=IND_BRD_WEB_PR_BWI_ALL_DV_upGradAcquiresKnowledgeHut_ALL_ALL

关于upGrad：

upGrad是在线教育革命的先驱，“作为值得信赖的终身学习伙伴，为全球劳动力中每一位成员的职业成功提供支持”，使数百万人的生活变得更美好。upGrad由全球极具影响力的企业家Ronnie Screwvala、Mayank Kumar和Phalgun Kompalli共同创立，已经影响了50多个国家的超过100万名注册学习者。

upGrad是亚洲高等教育科技领导者，通过依托全球行业专家创建原创内容，为学员提供高度个性化、全面的一站式解决方案，以独一无二的方式推动面向真实世界的深度学习，并将其专有的人工智能驱动技术平台与辅导员队伍的力量结合起来，在整个课程期间为学员提供指导。

为了提供最好的大学素质教育，upGrad将全球知名大学、教师和行业专家汇集在一个综合的数字平台上，提供沉浸式学习体验，并赋予学员充分的灵活性，使其能够以自己的节奏参与学习过程。upGrad不断扩大的全球知名大学名单包括杜克企业教育学院（美国）、密歇根州立大学（美国）、利物浦约翰摩尔斯大学（英国）、迪肯商学院（澳大利亚）、瑞士商业管理学院（日内瓦）、印度理工学院马德拉斯分校(IIT Madras)（印度）、印度管理学院科泽科德分校(IIM Kozhikode)（印度）。

upGrad的校友群体受雇于Gojek、PayTM、Gartner、Flipkart（被沃尔玛收购）、埃森哲和安永等蓝筹机构。upGrad在2020年LinkedIn印度初创企业排行榜(LinkedIn Top Startups India)中名列第一，入选2021年《金融时报》亚太高增长公司50强，且名列GSV全球教育技术50强(GSV Global EdTech 50)。

关于KnowledgeHut：

KnowledgeHut是一家跨国教育科技公司，旨在通过结果导向型沉浸式学习，让全球劳动力掌握面向未来的技能。作为一家技能解决方案提供商，KnowledgeHut是遍布70个国家的逾25万名专业人员和500家组织信赖的技能转化合作伙伴，组织和个人依靠它来加快创新和实现进步。

KnowledgeHut的目标是为技术人员和其他专业人士提供大规模的高质量实践学习机会，为未来的工作培养人才，并帮助他们缩小技能差距。

KnowledgeHut利用先进的沉浸式学习体验平台，从根本上颠覆学习技术的方式，并通过可扩展的技术驱动型解决方案为企业赋能，使基于角色的技能需求与期望的业务成果相一致。无论您希望拓展软件开发、IT服务管理、网络安全、云计算、机器学习/人工智能或数据科学等任何领域的能力，KnowledgeHut都是您首选的学习伙伴。

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