Velodyne’s lidar sensors are important ingredients in robotic autonomy and navigation. Equipped with Velodyne’s Puck™ sensors, ANYbotics’ ANYmal robots provide industrial operators with an automated robotic inspection solution to support efforts in monitoring and maintaining plants. (Video: Velodyne Lidar)

Equipped with Velodyne Lidar’s Puck™ sensors, ANYbotics’ four-legged robot ANYmal performs inspection and monitoring tasks in challenging industrial terrains such as mining and minerals, oil and gas, chemicals, energy and construction. (Photo: ANYbotics)

Equipped with Velodyne Lidar’s Puck™ sensors, ANYbotics’ four-legged robot ANYmal performs inspection and monitoring tasks in challenging industrial terrains such as mining and minerals, oil and gas, chemicals, energy and construction. (Photo: ANYbotics)

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) heeft vandaag aangekondigd dat ANYbotics zijn autonome mobiele robots uitrust met Velodyne’s Puck™ lidar-sensoren. ANYbotics-robots bieden industriële operators een geautomatiseerde robotinspectie-oplossing ter ondersteuning van inspanningen bij het bewaken en onderhouden van fabrieken.

ANYbotics’ vierbenige robot ANYmal voert inspectie- en bewakingstaken uit op uitdagende industriële terreinen zoals mijnbouw en mineralen, olie en gas, chemicaliën, energie en constructie. De benen van ANYmal bieden ongeëvenaarde mobiliteit bij het op- en afgaan van trappen, het klimmen over obstakels, treden en openingen en het kruipen in krappe ruimtes. De inspectielading van ANYmal biedt visuele, thermische en akoestische inzichten voor conditiebewaking van apparatuur en infrastructuur. Uitgerust met Velodyne’s Puck-sensoren, is de ANYbotics robotinspectie-oplossing in staat om industriële omgevingen in kaart te brengen om obstakels te detecteren en ANYmal in staat te stellen botsingen te voorkomen terwijl het navigeren door ruwe omgevingen met een hoger niveau van nauwkeurigheid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.