泰雷兹携手大昌-港龙全力支持香港国际机场三跑道系统扩建项目

香港--(BUSINESS WIRE)--泰雷兹和大昌-港龙机场地勤设备服务有限公司（以下简称大昌-港龙）宣布在香港特别行政区政府民航处 (以下简称香港民航处) 的全球公开招标中中选，为香港国际机场部署新的仪表着陆系统 (ILS)，为其三跑道系统扩建项目提供支持。这一领先的解决方案将在很大程度上帮助香港国际机场进一步提高飞机着陆效率和飞行运力，同时保持最高的飞行安全标准。

香港国际机场三跑道系统即将安装的这 6 套新的仪表着陆系统将采用泰雷兹最先进的技术，其新型32单元超宽口径航向天线阵将在任何天气条件下，全天候为跑道上进近和着陆的飞机提供高度精确的引导信号，不仅让飞机以最安全、最高效的方式降落在香港国际机场，同时也降低了对区域防护设备的需求。

该系统还将支持指定跑道进行 III 类运行，包括在大雾或大雨天气下的低能见度运行 (LVO)。泰雷兹的整体解决方案已应用于多个主要国际机场，如：土耳其的伊斯坦布尔新机场和安卡拉的埃森博加机场，以及法国的巴黎戴高乐机场。

过去的20余年间，泰雷兹一直以卓越的产品和技术为香港国际机场提供支持，伴随其一路发展成为地区乃至全球最繁忙的航空枢纽之一。随着香港国际机场为应对日益增长的空中交通不断加强的运力，泰雷兹作为香港民航处最值得信赖的合作伙伴之一，将再次为这一“香港历史上最大的基建项目之一”做出贡献。

“香港民航处通过全球公开招标选定我们作为香港国际机场新仪表着陆系统的供应商，对此我们深感自豪。这套系统具备经过验证的国际应用实例和可靠性能，是支持跑道运营的关键系统之一。此次合作巩固了我们作为亚洲公认的空域解决方案供应商的地位，并使香港国际机场在配备导航辅助设备方面成为全球标杆。我相信泰雷兹为该项目带来的知识和经验将确保香港国际机场在飞机着陆方面的顺利可靠运行。”

— 泰雷兹导航和非雷达监控全球业务总监Kais MNIF

“我们也很高兴成为泰雷兹的本地合作伙伴，共同参与此仪表着陆系统项目。此次合作将充分利用两家公司的专业知识，为香港民航处在香港国际机场提供世界一流的机场支援系统。”

— 大昌-港龙机场地勤设备服务有限公司总经理张嘉欣

此次合作中，大昌-港龙负责新仪表着陆系统解决方案的项目协调、全面物流支持以及本地安装，与泰雷兹共同确保及时、高质量地向香港民航处交付该解决方案。两家公司已在多个航空项目上进行过合作，以助力当地航空交通的未来增长，同时也必将进一步加速粤港澳大湾区的持续发展。

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者，泰雷兹（泛欧证券交易所：HO）致力于投资数字化和深度科技创新——互联互通、大数据、人工智能、网络安全和量子计算，构建对社会发展至关重要的自信未来。集团为其所在的五大市场，包括航空、航天、轨道交通、数字身份与安全等领域的客户提供解决方案、服务及产品，帮助各类企业、机构和政府实现关键任务，并将人作为所有决策背后的主导力量。

泰雷兹全球81000名员工遍布68个国家，2020年集团销售收入达170亿欧元。

关于泰雷兹中国

泰雷兹为中国的基础设施建设提供创新的解决方案，凭借在中国40 余年的发展历程，已成为中国航空业和城市轨道交通行业值得信赖的合作伙伴。另外，从软件安全到生物识别以及加密技术，泰雷兹也已成功地将其先进技术应用于移动通讯、银行、物联网及软件货币化等各领域。目前，泰雷兹在中国共设有 3 家合资企业，包括合资企业在内的员工总数达 2100 人；办公地点遍及国内 7个城市。泰雷兹在北京、大连及香港设有研发中心与创新中心，为中国市场和国际市场提供创新的解决方案。

关于大昌-港龙机场地勤设备服务有限公司

成立于1996年，大昌-港龙机场地勤设备服务有限公司是大昌行集团旗下一家航空综合服务提供商，业务遍及香港及中国大陆。大昌-港龙为全球航空业提供高质量、专业化的全方位服务，包括设计和建造各项先进的机场专用系统，为机场地勤设备及集装设备提供一站式维修保养及资产管理服务，并为机场提供中央资产监控及调配系统。

关于大昌行集团

大昌行集团有限公司是由中信股份（股票代码：0267.HK）间接持有的全资子公司，是一家亚洲多元化汽车及消费品分销企业，拥有覆盖广泛的物流网络。大昌行是大中华地区领先的汽车代理及分销商，提供全面的汽车相关服务。大昌行的消费品业务包括食品制造及分销，以及医药保健品、电器、美容及生活用品的分销。大昌行业务遍及12个亚洲国家和地区，拥有16500多名员工。

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