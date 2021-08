Thales s’associe à DAS pour soutenir le projet d’extension de l’aéroport international de Hong Kong

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d’un appel d’offres mondial, le Département de l’aviation civile (CAD) de la Région administrative spéciale de Hong Kong a choisi Thales et la société Dah Chong Hong-Dragonair Airport GSE Service Ltd. (DAS) pour déployer le nouveau système d’atterrissage aux instruments et soutenir le projet de construction d’une 3e piste à l’aéroport international de Hong Kong (HKIA). Cette solution de pointe sera d’une grande aide pour améliorer plus encore la capacité et l’efficacité des atterrissages, tout en assurant une sécurité de vol extrême.

Les six nouveaux systèmes ILS installés utiliseront des technologies Thales à l’état de l’art. Le nouveau réseau d’antennes de localisation 32 éléments ultra-grande ouverture fournira aux avions des signaux de guidage ultra-précis pendant leur approche et leur atterrissage, jour et nuit, quelles que soient les conditions météo. La sécurité et l’efficacité des atterrissages à l’HKIA s’en trouveront optimisées, tout en nécessitant moins d’équipement pour surveiller la zone.

Ce nouveau système ILS dessert aussi les pistes exploitées pour des opérations de catégorie III, notamment des opérations par faible visibilité (LVO) en cas de brouillard ou de fortes pluies. L’ensemble de cette solution Thales a déjà été déployée dans plusieurs grands aéroports internationaux, notamment le nouvel aéroport d’Istanbul, celui d’Ankara Esenboga, en Turquie, ou encore à Paris Charles de Gaulle.

Thales accompagne l’aéroport international de Hong Kong dans son développement depuis plus de 20 ans en l’équipant de ses produits et technologies haut de gamme. Aujourd’hui, l’HKIA est l’un des hubs régionaux et internationaux les plus fréquentés au monde. Alors que l’HKIA renforce ses capacités pour faire face à la demande croissante de trafic aérien, Thales, partenaire de confiance de la CAD, contribuera une fois de plus à « l’un des projets d’infrastructure les plus ambitieux dans l’histoire de Hong Kong ».

« Nous sommes fiers d’avoir été choisis dans le cadre de cet appel d’offres mondial du Département de l’aviation civile pour fournir à l’HKIA une nouvelle solution ILS, l’un des principaux systèmes de soutien à l’exploitation des pistes assorti de références internationales et d’une fiabilité éprouvée. Ce choix conforte notre position en Asie et fera d’HKIA une référence mondiale en matière d’équipements d’aide à la navigation. Les connaissances et l’expérience de Thales, fournisseur reconnu de solutions de gestion de l’espace aérien, garantiront à l’HKIA des opérations aisées et sécurisées pendant l’atterrissage des appareils. » Kaïs Mnif, Directeur des activités Navigation et surveillance non radar chez Thales.

« Nous sommes nous aussi ravis de travailler avec Thales en tant que partenaire local pour la solution ILS. Ce projet s’appuiera sur l’expertise et la compétence de nos deux sociétés. Notre collaboration offrira au CAD et à l’aéroport international de Hong Kong un équipement d’envergure mondiale pour services critiques de navigation aérienne. » Angel Cheung, Directeur général, Dah Chong Hong-Dragonair Airport GSE Service Ltd.

DAS est chargé de la coordination du projet et de la liaison avec plusieurs parties prenantes, du support logistique d’ensemble et de l’installation sur site de cette solution ILS avancée. Thales et DAS s’engagent à honorer cette commande dans de bonnes conditions et dans les délais. Les deux sociétés ont déjà coopéré à plusieurs projets pour aider la région à faire face à la croissance future de son trafic aérien. Cette intensification accélérera encore le développement de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des technologies de pointe qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et calcul quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose à ses clients – entreprises, organisations et États – dans les domaines de la défense, de l’aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et de la sécurité numériques des solutions, services et produits qui les aident à remplir leurs missions critiques, en plaçant l’attention à l’individu au cœur de chaque décision.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020 le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17 milliards d’euros.

À propos de Thales en Chine

Thales déploie des solutions innovantes pour les infrastructures qui constituent le fondement de la croissance chinoise. Présent en Chine depuis plus de 40 ans, le Groupe est un partenaire de confiance des acteurs chinois de l’aviation et des transports ferroviaires urbains. Des logiciels sécurisés à la biométrie et au chiffrement, Thales applique avec succès ses technologies avancées aux communications mobiles, aux services bancaires, aux objets connectés ou encore à la monétisation logicielle. Thales compte 3 joint-ventures et emploie 2 100 personnes dans 7 villes chinoises. Le Groupe a créé des centres de R-D et des plateformes d’innovation à Pékin, Dalian et Hong Kong pour proposer des solutions innovantes tant en Chine que sur le marché international.

À propos de Dah Chong Hong-Dragonair Airport GSE Service Ltd.

Filiale de Dah Chong Hong Holdings créée en 1996, Dah Chong Hong-Dragonair Airport GSE Service Ltd. (DAS) est un prestataire de services de navigation aérienne qui intervient à Hong Kong et en Chine continentiale. DAS fournit des services professionnels très divers au secteur mondial de l’aviation notamment le développement, la fourniture, et la mise en place de systèmes spéciaux pour aéroports, ainsi que la conception, la fourniture, la maintenance et le leasing d’équipement d’assistance au sol pour la navigation aérienne et la circulation aéroportuaire, ou encore la gestion de flotte.

À propos de Dah Chong Hong Holdings

Dah Chong Hong Holdings, filiale détenue en intégralité et indirectement par la société CITIC Ltd. (HKSE : 0267), est une entreprise de courtage et de distribution intégrée qui intervient en Asie en s’appuyant sur un vaste réseau logistique. DCH est un distributeur et concessionnaire majeur de véhicules à moteur dans la Grande Chine ainsi qu’un prestataire proposant toute une série de services complémentaires. L’activité B2C de DCH comprend la fabrication, le commerce et la distribution de produits alimentaires, de soins de santé, d’appareils électriques, de produits de beauté et lifestyle. DCH emploie plus de 16 500 collaborateurs sur 12 marchés d’Asie.

