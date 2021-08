REV Group International, Inc. anuncia a conclusão da venda da REV Brazil

MILWAUKEE, Wisconsin - EUA--(BUSINESS WIRE)--A REV Group, Inc. (NYSE: REVG), um fabricante americana de veículos especiais líderes no setor, anunciou hoje que sua subsidiária REV Group International, Inc. concluiu a venda anteriormente anunciada da REV Brazil para a Aetreum Holdings, em vigor a partir de 2 de agosto de 2021. Os termos financeiros não foram revelados. Após a conclusão da transação, a REV Group, Inc. e a REV International, Inc. não possuem mais fabricação ou outras operações no Brasil.

Sobre a REV Group

As empresas REV Group (REVG) são projetistas e fabricantes líderes de veículos especiais e peças e serviços de pós-vendas relacionados. Atendemos uma diversificada base de clientes, primariamente nos Estados Unidos, através de três segmentos: incêndio e emergência, comercial e recreativo. Fornecemos soluções de veículos personalizados para usos, incluindo necessidades essenciais para serviços públicos (ambulâncias, equipamentos de incêndio, ônibus escolares e ônibus de trânsito), infraestrutura comercial (caminhões de terminal e varredores industriais) e para lazer do consumidor (veículos recreativos). Nosso diverso portfólio é formado pelas principais marcas de veículos, incluindo muitos dos mais reconhecidos nomes nos seus segmentos. Várias das nossas marcas foram pioneiras em suas categorias de produtos de veículos especiais e têm mais de 50 anos. A REV Group negocia na NYSE com o símbolo REVG.

