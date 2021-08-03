Esri與阿特拉斯大學簽署友好協定

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--智慧定位領域全球領導者Esri今天宣佈，公司透過其分銷商Esri Turkey與位於土耳其伊斯坦堡的阿特拉斯大學簽署協定，以擴大雙方的合作。阿特拉斯大學希望本次合作能讓學生們在其所有活動中學習和開發地理空間科技的應用。

阿特拉斯大學成立於2018年，旨在將地理資訊系統(GIS)解決方案應用於相關單位，特別是工程與自然科學學院。為此，該校進修教育中心(AtlasSEM)也將用作GIS教育基地。該中心將透過資源配置，使用Esri技術來提供GIS方面的培訓，相關課程將納入AtlasSEM提供的線上培訓內容中。此外，該機構還將與各方合作，共同進行GIS領域的研究和開發活動。

在評價該協定時，阿特拉斯大學董事長Yusuf Elgörmüş博士特別強調阿特拉斯大學與Esri Turkey之間的良好合作關係，並表示：「展望未來，我堅信，研發工作將有助於將本校的科學潛力轉變為經濟價值。」他接著表示，希望此次合作能夠有助於推動阿特拉斯大學的發展，以促進智慧財產權的商業化，並提升該校的產業研究和創業創新指數。

Esri Turkey執行長Barış Uz表示：「我們對於與阿特拉斯大學合作沒有絲毫猶豫，該校是在教育和研發領域不斷進步並充滿活力的大學。這所學校高度重視GIS，大力支持這方面的各項工作和研究，目標是提高我們國家的地理素養。」

在第一學年，近1,000名學生參加了ArcGIS現場培訓，還有更多學生可望以遠距方式參加。

Uz繼續說道：「我們將充滿熱情，繼續朝著雙方共同設定的目標努力。 Esri Turkey正努力在國內推廣Esri的願景和科技，特別是針對年輕人，我們的目標是將各行各業的人都凝聚在一起。我們相信，我們的工作在土耳其必將取得新的突破，希望本次合作能夠惠及這裡的每一個人。」

憑藉逾50年為學術機構使用地理空間科技提供支援的經驗，Esri的目標是確保GIS在各級教育中得到有效使用，這也是公司「終身學習」願景所包含的內容。

如欲瞭解有關阿特拉斯大學的Esri新教育中心的更多資訊，請造訪atlas.edu.tr/en/surekli-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi/。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，協助客戶充分發掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，全球已有逾35萬家組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利性組織和大學等。Esri的地區辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲的100多個國家，能夠為客戶提供在地支援。憑藉其對地理空間資訊科技的開創性承諾，Esri為數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最具創新力的解決方案。敬請瀏覽我們的網站：esri.com。

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