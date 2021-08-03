Esri与阿特拉斯大学签署友好协议

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--智能定位领域全球领导者Esri今天宣布，公司通过其分销商Esri Turkey与位于土耳其伊斯坦布尔的阿特拉斯大学签署了一项协议，以扩大双方的合作。阿特拉斯大学希望本次合作能让学生们在其所有活动中学习和开发地理空间技术的应用。

阿特拉斯大学成立于2018年，旨在将地理信息系统(GIS)解决方案应用于相关单位，特别是工程与自然科学学院。为此，该校继续教育中心(AtlasSEM)也将用作GIS教育基地。该中心将通过资源配置，使用Esri技术来提供GIS方面的培训，相关课程将纳入AtlasSEM提供的在线培训内容中。此外，该机构还将与各方合作，联合开展GIS领域的研究和开发活动。

在评价该协议时，阿特拉斯大学董事会主席Yusuf Elgörmüş博士重点提到了阿特拉斯大学与Esri Turkey之间的良好合作关系，并表示：“展望未来，我坚信，研发工作将有助于将我校的科学潜力转化为经济价值。”他接着表示，希望此次合作能够有助于推动阿特拉斯大学的发展，以实现知识产权的商业化，并提升该校的产业研究和创业创新指数。

Esri Turkey首席执行官Barış Uz表示：“我们对于与阿特拉斯大学合作没有丝毫犹豫，该校是一所在教育和研发领域不断进步并充满活力的大学。这所学校高度重视GIS，大力支持这方面的各项工作和研究，目标是提高我们国家的地理素养。”

在第一学年，近1,000名学生报名参加了ArcGIS现场培训，预计还有更多学生将通过远程方式参加。

Uz继续道：“我们将充满热情，继续朝着双方共同设定的目标努力。 Esri Turkey正努力在国内推广Esri的愿景和技术，特别是针对年轻人，我们的目标是将各行各业的人都凝聚在一起。我们相信，我们的工作在土耳其必将取得新的突破，希望本次合作能够惠及这里的每一个人。”

凭借逾50年为学术机构使用地理空间技术提供支持的经验，Esri的目标是确保GIS在各级教育中得到有效使用，这也是公司“终身学习”愿景所包含的内容。

如需了解有关Esri在阿特拉斯大学的新教育中心的更多信息，请访问atlas.edu.tr/en/surekli-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi/。

关于Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、智能定位和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户充分挖掘数据潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年成立于美国加州雷德兰兹，已有逾35万家全球组织及美洲、亚太、欧洲、非洲和中东地区的超过20万家机构部署了Esri软件，包括《财富》500强公司、政府机构、非营利性组织和高校等。Esri的地区办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲的100多个国家，能够为客户提供本地支持。凭借其对地理空间信息技术开创性的承诺，Esri为数字化转型、物联网(IoT)和高级分析设计最具创新力的解决方案。敬请访问我们的网站：esri.com。

© 2021 Esri版权所有。保留所有权利。Esri、Esri的地球徽标、ArcGIS、Science of Where、esri.com和@esri.com为Esri在美国、欧洲共同体或其他司法管辖区的商标、服务商标或注册商标。本新闻稿提及的其他公司和产品或服务可能是其各自商标所有者的商标，服务商标或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。