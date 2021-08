Esri signe un protocole d’entente avec l’Université Atlas

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, le leader mondial de la géolocalisation, a annoncé aujourd’hui avoir signé un protocole visant à élargir sa coopération avec l’Université Atlas à Istanbul, en Turquie, par l’intermédiaire de son distributeur, Esri Turquie. Ce faisant, l’Université Atlas cherche à permettre aux étudiants de maîtriser et de développer l’application de la technologie géospatiale dans toutes leurs activités.

L’Université Atlas a été créée en 2018 et vise à utiliser des solutions de système d’information géographique (SIG) dans ses unités connexes, en particulier à la Faculté d’ingénierie et des sciences naturelles. À cet effet, le Centre de Formation continue (AtlasSEM) de l’université servira également de base SIG. Ce centre sera spécialisé en formation sur les SIG, basée sur la technologie Esri, et des cours seront inclus dans les contenus de formation en ligne, proposés par l’AtlasSEM. En outre, l’institution mènera conjointement des activités de recherche et développement dans le domaine des SIG.

Évaluant le protocole, le président du conseil d’administration de l’Université Atlas, le Dr Yusuf Elgörmüş, a souligné la coopération entre l’Université Atlas et Esri Turquie, et précisé : « À l’avenir, je crois fermement que les études de R&D contribueront à transformer en valeur économique le potentiel scientifique de notre université. » Il a formulé l’espoir que la coopération contribue au développement de l’Université Atlas, en vue de commercialiser les droits de propriété intellectuelle tout en stimulant la recherche industrielle et l’indice d’entrepreneuriat et d’innovation.

« Nous n’avons pas hésité une minute à coopérer avec l’Université Atlas, une université progressiste et dynamique dans les domaines de l’éducation et de la R&D », a déclaré Barış Uz, PDG d’Esri Turquie. « C’est une institution qui réalise l’importance des SIG et soutient toutes sortes d’efforts et d’études à cet égard, dans le but d’accroître l’alphabétisation géographique dans notre pays. »

Pour la première année universitaire, près de 1 000 étudiants ont rejoint la formation ArcGIS sur site, et on s’attend à ce que beaucoup d’autres fassent de même en ligne et à distance.

« Nous continuons à travailler avec enthousiasme pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », a poursuivi M. Uz. « Chez Esri Turquie, nous nous efforçons de diffuser la vision et la technologie d’Esri dans le pays, en particulier pour que nos jeunes rassemblent des personnes de tous les horizons. Convaincus de la nécessité d’innover en Turquie, nous espérons que cette coopération sera bénéfique pour tout le monde ici. »

Déployant depuis plus de 50 ans la technologie géospatiale dans les établissements universitaires, Esri vise à garantir une utilisation efficace de la technologie SIG à tous les niveaux d’enseignement, dans le cadre de la vision de l’entreprise, résumée dans la formule « L’apprentissage tout au long de la vie ».

Pour en savoir plus sur le nouveau centre de formation d’Esri à l’Université Atlas, consultez le site atlas.edu.tr/en/surekli-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi/.

À propos d’Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles plusieurs sociétés du Fortune 500, agences gouvernementales, organisations à but non lucratif, et universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l’information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l’Internet des objets (IdO) et l’analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

Copyright © 2021 Esri. Tous droits réservés. Esri, le logo en forme de mappemonde d’Esri, ArcGIS, The Science of Where, esri.com et @esri.com sont des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées d’Esri aux États-Unis, dans la Communauté européenne, ou dans d’autres juridictions. Les autres noms de sociétés ou noms de produits ou services mentionnés dans les présentes peuvent être des marques commerciales, des marques de services ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.