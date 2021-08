Esri assina protocolo de boa vontade com a Atlas University

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Esri, líder global em tecnologia de localização, anunciou hoje que assinou um protocolo para expandir sua colaboração com a Atlas University em Istambul, Turquia, através da sua distribuidora Esri Turkey. Com isso, a Atlas University busca capacitar estudantes para aprender e desenvolver a aplicação da tecnologia geoespacial em todas as suas atividades.

A Atlas University foi fundada em 2018, e foca no uso de soluções de sistemas de informações geográficas (geographic information system, GIS) em suas unidades relacionadas, especialmente na Faculdade de Engenharia e Ciências Naturais. Para esta finalidade, o Centro de Educação Contínua (AtlasSEM) na universidade também funcionará como uma base GIS. Este centro será alocado para fornecer treinamento em GIS, utilizando tecnologia Esri, e os cursos serão incluídos nos conteúdos de treinamento on-line oferecidos pelo AtlasSEM. Além disso, a instituição realizará atividades conjuntas de pesquisa e desenvolvimento no campo de GIS.

Sobre o protocolo, o presidente do conselho de curadores da Atlas University, Dr. Yusuf Elgörmüş, enfatizou a cooperação entre a Atlas University e a Esri Turkey, e comentou: “Avançando, acredito firmemente que os estudos de P&D contribuirão para a transformação do potencial científico da nossa universidade em valor econômico”. Ele acrescentou que espera que a cooperação ajudará a Atlas University a desenvolver para comercializar direitos de propriedade intelectual e aumentar a pesquisa no setor e o índice de empreendedorismo e inovação.

“Não hesitamos nem um pouco em cooperar com a Atlas University, uma universidade progressiva e dinâmica nos campos de educação e P&D”, disse Barış Uz, diretor executivo da Esri Turkey. “É uma instituição que reconhece a importância de GIS e apoia todos os tipos de esforços e estudos relacionados, buscando aumentar a instrução geográfica em nosso país”.

Durante o primeiro ano acadêmico, quase 1.000 estudantes se juntaram ao treinamento local ArcGIS, e muitos outros devem participar remotamente.

“Continuamos trabalhando com entusiasmo em busca das metas que definimos juntos”, continuou Uz. “Na Esri Turkey, estamos trabalhando para disseminar a visão e tecnologia da Esri no país, especialmente para nossos jovens para reunir indivíduos de todas as esferas sociais. Acreditamos na abertura de novos caminhos na Turquia e esperamos que essa cooperação seja benéfica para todos aqui”.

Com mais de 50 anos de experiência apoiando o uso de tecnologia geoespacial em instituições acadêmicas, a Esri busca garantir que o GIS seja utilizado com eficácia em todos os níveis da educação como parte da visão de “Aprendizagem continuada” da empresa.

Para saber mais sobre o novo centro de educação da Esri na Atlas University, acesse atlas.edu.tr/en/surekli-egitim-uygulama-ve-arastirma-merkezi/.

