Blackstone et Hudson Pacific Properties annoncent des plans relatifs à la création de studios de cinéma et de télévision de premier plan au Royaume-Uni

LONDRES & LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Blackstone (NYSE: BX) et Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) projettent de créer un centre majeur de production cinématographique, télévisée et numérique à Broxbourne, dans le Hertfordshire.

Les fonds gérés par Blackstone Real Estate Partners et Hudson Pacific Properties ont acquis un site de 91 acres, à 17 miles (27 km) au nord de Londres, par le biais d'une co-entreprise, pour un montant de 120 millions GBP. Avec un investissement total estimé à plus de 700 millions GBP, l'acquisition sera la première expansion de la plateforme Sunset Studios en dehors des États-Unis.

La proposition de développement, qui est sujette à l'obtention d'un permis de construire, transformerait le site en un des plus grands studios cinématographiques et télévisés. Le projet devrait créer plus de 4 500 emplois permanents pour Broxbourne et les communautés environnantes, et contribuer annuellement à hauteur de plus de 300 millions GBP à l'économie locale.

Cette transaction est un prolongement de la co-entreprise de Blackstone avec Hudson Pacific, un propriétaire et exploitant de bureaux et de studios basé à Los Angeles. Ensemble, Blackstone et Hudson Pacific détiennent un portefeuille représentant 3,5 millions de pieds carrés, dont 35 plateaux de tournage et bureaux de création sur site, ainsi que des droits de développement. Sunset Studios sont à l'origine de certains des plus grands succès du petit et du grand écran, notamment Quand Harry rencontre Sally et La La Land, ainsi que de nombreux longs métrages primés aux Academy Awards.

James Seppala, responsable de Blackstone Real Estate Europe, déclare: "Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat avec Hudson Pacific au Royaume-Uni, et projetons de mettre sur pied un ensemble de studios de premier plan, garantissant ainsi que le Royaume-Uni continuera d'être une destination de choix pour la production de contenus à l'échelle mondiale. Il s'agit là du prolongement de notre investissement thématique et témoigne de notre engagement indéfectible dans le domaine des médias, du divertissement et de la création de contenus."

Victor Coleman, président du conseil et CEO de Hudson Pacific, déclare: "Nous sommes ravis d'étendre notre plateforme Sunset Studios au Royaume-Uni, une destination internationale pour la production cinématographique et télévisée. Forts de notre expertise dans le développement et l'exploitation de sites médiatiques de premier plan, et avec les ressources et la présence actuelles de Blackstone, nous sommes convaincus que ce nouveau site suscitera un vif intérêt auprès des grands créateurs de contenus. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler au côté de la municipalité de Broxbourne pour garantir que le projet aura un impact positif et pertinent sur la population locale."

Le premier ministre Boris Johnson a déclaré: "Cet investissement est une excellente nouvelle pour l'industrie cinématographique et télévisuelle britannique, avec l'injection de centaines de millions de livres sterling dans l'économie locale et avec la création de milliers d'emplois dans le Hertfordshire. Les secteurs créatifs sont au cœur de nos plans de reconstruction opitmisée. Il s'agira d'une destination incontournable pour les productions britanniques et internationales, qui portera les talents locaux sur la scène mondiale."

Le député Oliver Dowden, secrétaire d'État à la Culture, aux Médias et au Sport, déclare: "Ce nouveau studio est une nouvelle marque de confiance à l'égard d'une industrie cinématographie et télévisuelle britannique florissante. Par l'entremise de la British Film Commission, nous soutenons le développement de plateaux de tournage comme celui-ci au Royaume-Uni - stimulant ainsi l'économie locale et nos talents créatifs pour réaliser le prochain James Bond ou une série à succès."

Le conseiller Lewis Cocking, leader du conseil municipal de Broxbourne, déclare: "Ceci représente une opportunité rêvée pour les habitants de notre municipalité. Les secteurs créatifs revêtent une importance stratégique pour nous, pour la création de plus de 4 500 emplois permanents et pour la synergie économique locale. C'est exactement ce dont nous avions besoin après la pandémie. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec Blackstone et Hudson Pacific pour apporter un changement positif à Broxbourne."

Les esquisses de la proposition de développement sont téléchargeables ici et ici.

À propos de Blackstone

Blackstone est l'une des plus importantes sociétés d'investissement au monde. Nous cherchons à exercer un impact économique positif et à offrir une valeur à long terme à nos investisseurs, aux entreprises dans lesquelles nous investissons et aux communautés dans lesquelles nous travaillons. Pour ce faire, nous faisons appel à des personnes d'exception et utilisons des capitaux flexibles pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes. Nos 684 milliards de dollars d'actifs sous gestion sont constitués notamment de véhicules d'investissement axés sur le capital-investissement, l'immobilier, la dette et les actions publiques, les sciences de la vie, les actions de croissance, les investissements opportunistes, le crédit de catégorie autre qu’investissement, les actifs réels et les fonds secondaires. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.blackstone.com. Suivez Blackstone sur Twitter @Blackstone.

À propos de Hudson Pacific Properties

Hudson Pacific est une société de placements immobiliers avec un portefeuille de bureaux et de studios représentant au total près de 20 millions de pieds carrés, y compris des terrains constructibles. Axée sur des carrefours d'innovation, de médias et de technologies de premier plan sur la côte ouest américaine, la société compte parmi ses principaux locataires des entreprises du Fortune 500 et des acteurs incontournables comme Netflix, Google, Square, Uber, NFL Enterprises et d'autres. Hudson Pacific est coté à la NYSE sous le mnémo HPP et référencé au S&P MidCap 400 Index. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter HudsonPacificProperties.com.

Notes aux rédacteurs: liste des principales productions qui ont été filmées dans les Sunset Studios:

Projet haute couture

Scandal

X-Men (2000)

Quand Harry rencontre Sally

Karaté Kid

I Love you, Man

Zoolander

La La Land

Devine qui vient dîner...

True Blood

Le Prince de Bel-Air

Les craquantes

Hannah Montana

Le Pont de la rivière Kwaï (meilleur film aux Academy Awards)

Les Horizons perdus

Six Feet Under

