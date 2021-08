Gecina signe un nouveau bail de 2 700 m² et porte la pré-commercialisation de l1ve à 87%

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) signe avec un grand cabinet de recrutement international un bail en l’état futur d’achèvement portant sur une surface de 2 700 m² dans l’immeuble Pergolèse faisant partie intégrante de l’ensemble immobilier l1ve situé au 75 avenue de la Grande Armée à Paris 16e.

Ce nouveau bail d’une durée de 9 ans ferme porte sur une partie de l'immeuble situé au 6/8 rue de Pergolèse. Les surfaces seront mises à disposition du locataire à compter de la livraison de l’immeuble, mi 2022.

L1ve fait actuellement l’objet d’une restructuration menée par l’agence Baumschlager Eberle Architekten dans une démarche d’économie circulaire ambitieuse et inédite en plein cœur de Paris. Le réemploi de plus de 81 tonnes de matériaux a notamment permis d’éviter l’émission de 394 tonnes de CO 2 .

Sur l'axe Concorde, Place de l'Étoile, Grande Armée, La Défense, l’ensemble immobilier de 33 500 m² se distingue par son architecture et la qualité de ses espaces : la conservation de la structure monumentale de la grande galerie au rez-de-chaussée et de sa façade au graphisme affirmé fait de ce bâtiment un ouvrage unique dans la capitale.

L1ve accueillera également en 2022 le siège français du Boston Consulting Group.

Cette nouvelle transaction confirme l’appétit des entreprises pour des immeubles de grande qualité situés au cœur de Paris. Elle contribue à la poursuite de l’amélioration de la pré-commercialisation du pipeline de développements dont les opérations livrées en 2021 et 2022 sont maintenant commercialisées à hauteur de 58%.

Romain Veber, Directeur Exécutif Investissement et Développement : « Nous sommes très heureux de cette nouvelle signature. Elle est la reconnaissance de la proposition de valeur de YouFirst, notre marque relationnelle et servicielle, qui s’incarne dans l1ve. Sa restructuration innovante en économie circulaire combinée à la qualité des espaces et ses nombreux services contribue à faire de cet ensemble immobilier, un lieu de vie et un outil de travail moderne donnant la part belle au bien-vivre, à la collaboration et à la performance. »

À propos de Gecina

Spécialiste de la centralité et des usages, Gecina exploite des lieux de vie innovants et durables. La société d’investissement immobilier détient, gère et développe le premier patrimoine de bureaux d’Europe, situé à près de 97% en Ile-de-France, un patrimoine d’actifs résidentiels et des résidences pour étudiants, qui représentent plus de 9 000 logements. Ce patrimoine est valorisé à 20,0 milliards d’euros à fin juin 2021.

Gecina a inscrit l’innovation et l’humain au cœur de sa stratégie pour créer de la valeur et réaliser sa raison d’être : « Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables ». Pour nos 100 000 clients, cette ambition est portée par la marque relationnelle et servicielle YouFirst. Elle est aussi inscrite au cœur d’UtilesEnsemble, son programme d’engagements solidaires pour l’environnement, pour la cité et pour l’humain.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20, CAC Large 60, CAC 40 ESG, Euronext 100. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP).

