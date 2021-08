Blackstone e Hudson Pacific Properties annunciano i piani per realizzare nuovi studi cinematografici e televisivi di prestigio mondiale nel Regno Unito

LONDRA e LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Blackstone (NYSE: BX) e Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) intendono creare un nuovo importante centro per la produzione di film, TV e contenuti digitali a Broxbourne, in Hertfordshire.

Con i fondi gestiti da Blackstone Real Estate Partners e Hudson Pacific Properties sono stati rilevati un appezzamento da 91 acri (36 ettari), 17 miglia (27 km) a nord del centro di Londra, grazie a una joint venture da £120 milioni. L'acquisizione, con un investimento totale previsto di oltre £700 milioni, sarà la prima espansione della piattaforma Sunset Studios dei collaboratori al di fuori degli USA.

Lo sviluppo proposto, subordinato all'ottenimento della concessione edilizia, trasformerebbe il luogo in uno dei più grandi studi di produzione cinematografica e televisiva al mondo. Il progetto prevede la creazione di oltre 4.500 posti di lavori con contratto a tempo indeterminato per Broxbourne e la comunità circostante e contribuirà più di £300 milioni all'anno all'economia locale.

L'operazione è una continuazione della joint venture esistente di Blackstone con Hudson Pacific, importante proprietario e operatore di studi cinematografici e televisivi con sede a Los Angeles. Il portafoglio mediatico congiunto di Blackstone e Hudson Pacific comprende 3,5 milioni di piedi quadrati (circa 325.000 mq), compresi 35 palcoscenici sonori attivi e uffici creativi sul luogo, oltre ai diritti di sviluppo. Sunset Studios ha ospitato alcuni dei più grandi successi del grande e del piccolo schermo, tra cui When Harry Met Sally e La La Land oltre a numerosi film premiati agli Oscar.

James Seppala, Direttore di Blackstone Real Estate Europe, ha dichiarato: “ Siamo entusiasti di ampliare la nostra collaborazione con Hudson Pacific nel Regno Unito, e intendiamo realizzare studi di prestigio mondiale che aiuterà ad assicurare che il Regno Unito continui ad essere una meta ambita per la produzione di contenuti a livello globale. È un'estensione del nostro obiettivo tematico di investimenti e del nostro impegno a lungo termine nel settore mediatico, dell'intrattenimento e della creazione di contenuti”.

Victor Coleman, Presidente e CEO di Hudson Pacific, ha aggiunto: “ Siamo entusiasti di ampliare la nostra piattaforma Sunset Studios nel Regno Unito, un centro globale per la produzione cinematografica e televisiva. Con la nostra esperienza nello sviluppo e nella gestione di campus mediatici allo stato dell'arte e le risorse e presenza sul mercato esistenti di Blackstone siamo certi che questa struttura sarà molto richiesta da parte di importanti creatori di contenuti. Non vediamo l'ora di collaborare con il Comune di Broxbourne per garantire che il progetto abbia un grande impatto positivo sulla comunità locale”.

Il Primo Ministro Boris Johnson ha dichiarato: “ Questo investimento è un'ottima notizia per l'industria britannica del cinema e della televisione, perché inietterà centinaia di milioni di sterline nell'economia locale, creando migliaia di posti di lavoro per la popolazione dell'Hertfordshire. Le industrie creative sono al centro dei nostri piani per ripartire meglio. Questo sarà un centro di riferimento per le produzioni sia britanniche che internazionali, un'occasione per mostrare il talento locale sul palcoscenico globale”.

Oliver Dowden MP, Segretario di Stato al Ministero per la Cultura, i Media e lo Sport, ha affermato: “ Questo nuovo studio is un ulteriore voto di fiducia nel settore del cinema e della televisione in forte espansione nel Regno Unito. Attraverso la British Film Commission, stiamo supportando lo sviluppo di spazi scenici come questo in tutto il Regno Unito - rilanciando l'economia locale e aiutando i nostri creativi di rilevanza mondiale a produrre la prossima pellicola di 007 o imperdibile serie TV”.

Lewis Cocking, Assessore e Direttore del Comune di Broxbourne, ha commentato: “ Questa iniziativa rappresenta una fantastica occasione per la popolazione del nostro comune. Le industrie creative hanno un'importanza strategica per noi e la creazione di oltre 4.500 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato e il relativo impulso all'economia locale sono proprio quello che ci voleva dopo la pandemia. Guardiamo con aspettativa alla collaborazione con Blackstone and Hudson Pacific per aiutare a portare un importante cambiamento positivo per Broxbourne”.

Lo schizzo del progetto proposto è scaricabile qui e qui.

Informazioni su Blackstone

Blackstone è una delle maggiori società di investimento al mondo. L'obiettivo è quello di creare un impatto economico positivo e valore a lungo termine per i nostri investitori, per le aziende nelle quali investiamo e per le comunità in cui operiamo. Lavoriamo con persone straordinarie e con capitale flessibile per aiutare le aziende a risolvere i problemi. La nostra attività di asset management, con asset gestiti per un valore complessivo di US$684 miliardi, include veicoli di investimento in private equity, immobiliare, debito e capitale pubblico, scienze della vita, capitale di crescita, credito opportunistico di tipo non-investimento, capitale reale e fondi secondari, tutti su base globale. Per maggiori informazioni consultare il sito www.blackstone.com. Seguire la società su Twitter, @Blackstone.

Informazioni su Hudson Pacific Properties

Hudson Pacific è un trust immobiliare con un portafoglio di proprietà aziendali e di studi per un totale di circa 20 milioni di piedi quadrati, compresi terreni da costruzione. Incentrato su località premium della West Coast, epicentri di innovazione, media e tecnologia, i suoi inquilini più solidi comprendono società Fortune 500 leader nell'espansione, come Netflix, Google, Square, Uber, NFL Enterprises e altre. Hudson Pacific è quotata alla NYSE con il simbolo HPP ed elencata come componente dello S&P MidCap 400 Index. Per maggiori informazioni, visitare HudsonPacificProperties.com.

Note agli editori: l'elenco di produzioni famose filmate presso i Sunset Studios comprende:

Project Runway

Scandal

X-Men (2000)

When Harry Met Sally

Karate Kid

I Love you, Man

Zoolander

La La Land

Indovina chi viene a cena

True Blood

Fresh Prince of Bel Air

Golden Girls

Hannah Montana

Il ponte sul fiume Kwai (Film premiato agli Oscar)

Lost Horizon

Six Feet Under

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.