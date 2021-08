Les hôpitaux de Leicester octroient à Deenova un contrat de 15 ans pour un système d’automatisation de la délivrance de formes galéniques de produits pharmaceutiques

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova a annoncé aujourd'hui la signature de son tout premier contrat au Royaume-Uni et l’établissement d’opérations sur le deuxième plus important marché des soins de santé d’Europe en termes de PIB, avec le NHS, qui est le huitième plus important employeur au monde. Deenova a été choisie par les hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust comme la meilleure solution parmi 8 des concurrents de Deenova au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique.

Claire Ellwood, pharmacienne en chef aux hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust, a déclaré : « Nous sommes fiers de travailler avec Deenova pour déployer le premier système de gestion de formes galéniques de médicaments en circuit fermé au Royaume-Uni. Chaque année, nous administrons des millions de doses de médicaments, il est donc vital que nos processus soient aussi sûrs et efficaces que possible. Le partenariat avec Deenova augmentera l'automatisation dans nos processus de médication, contribuant ainsi à réduire les erreurs et le gaspillage et à libérer du temps pour le personnel pour d’autres soins et tâches. Après un projet pilote convaincant, nous avons le plaisir de démarrer la planification du déploiement dans nos trois hôpitaux. Ce programme garantira que les bons médicaments sont au bon endroit au bon moment et améliorera à n’en pas douter les soins pour nos patients. »

Giorgio Pavesi, directeur général de Deenova en Italie, a déclaré : « Je suis extrêmement fier du travail d’équipe et du dévouement de nos employés et du personnel des hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust, prouvant au secteur des soins de santé les avantages économiques et pour la sécurité des patients du système de gestion et des services pour les formes galéniques de médicaments en boucle fermée de Deenova, comme le démontre le rapport publié par l’East Midlands Academic Health Science Network (AHSN) portant sur l’évaluation durant 18 mois des solutions de Deenova. Les résultats publiés indiquent : une réduction de 25 % de la consommation (et des coûts) de médicaments ; une réduction de 40 % du nombre d’articles conservés dans l’armoire contenant le stock en salle ; une réduction de 60 % du gaspillage de médicaments et une réduction de 10 à 1,2 % des doses manquées en raison de la non disponibilité en salle, entre autres avantages économiques et pour la sécurité des patients, autant d’éléments qui ont amené à la signature de ce contrat. »

Deenova prévoit d’honorer le contrat avec les hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust avec la fourniture, l’installation et un service/support complet pour 3 robots de conditionnement All-in-1 et 1 Acced , 56 robots de délivrance de médicaments All-in-1 Station et plus de 100 All-in-1 Trolleys avec vérification sécurisée au lit du malade.

Tim Robinson, directeur commercial d’East Midlands AHSN,, a déclaré : « Un rôle clé des AHSN est d’aider à établir une collaboration entre les secteurs, et en particulier à mettre en relation des innovateurs commerciaux avec les organismes de santé et de soins qui pourraient bénéficier de leurs innovations. Dans cette optique, nous nous réjouissons des progrès accomplis à Leicester – c’est un bon exemple de la manière dont NHS et le secteur commercial peuvent travailler en partenariat. En plus du potentiel de bénéfices pour les patients et de génération de gains d'efficacité, nous nous réjouissons également de l’investissement dans les Midlands de l'Est et des emplois que ce partenariat créera. »

Informations

Deenova est le fournisseur leader incontesté de solutions mécatroniques (robotique et automatisation) combinées pour la traçabilité en circuit fermé des médicaments et des dispositifs médicaux par RFID dans le secteur des soins de santé, à tout moment et en tout lieu. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova contribuent, et contribueront de plus en plus, à alléger la pression croissante à laquelle font face les professionnels de santé, à la fois pour améliorer la sécurité des patients, réduire les erreurs de traitement, réduire les déchets et le détournement de substances contrôlées, maîtriser les coûts et utiliser au mieux le temps de travail du personnel. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables et jetables, avec des économies de coûts attendues comprises entre 15 et 25 %. Veuillez visiter www.deenova.com pour de plus amples informations au sujet de ses solutions leaders sur le marché.

Hôpitaux universitaires de Leicester NHS Trust : Chaque jour dans les hôpitaux de Leicester, nous sauvons des vies, améliorons des vies et inaugurons une nouvelle vie. Nous souhaitons continuer d’améliorer tout ce que nous faisons, de sorte que nous puissions accomplir notre vision : Offrir les meilleurs soins à chaque patient, à chaque fois. Notre contribution, en tant que l’un des plus importants NHS Trusts dans le pays, va au-delà de la santé : nous sommes le plus important employeur dans notre région, nous éduquons et formons le personnel du futur, nous repoussons les limites de la recherche et, avec notre chiffre d’affaires de 1 milliard de livres sterling, nous sommes un moteur économique pour les Midlands de l'Est et au-delà. « C'est une période particulièrement palpitante pour les hôpitaux de Leicester. Nous avons reçu 450 millions GBP pour reconfigurer nos services et construire de nouveaux hôpitaux. Cela inclura un nouvel hôpital pour enfants, une maternité, un centre de traitement et deux nouvelles unités de soins intensifs. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.leicestershospitals.nhs.uk

L’East Midlands Academic Health Science Network (EMAHSN) est l’un des 15 réseaux universitaires consacrés à la science de la santé en Angleterre qui opère en tant que branche consacrée à l’innovation du NHS. Les AHSN réunissent le NHS, des universités, l’industrie et l’aide sociale pour transformer la santé et stimuler la croissance économique. Dans les Midlands de l'Est, nos priorités actuelles sont l’identification et la diffusion d’innovations qui répondent à la pandémie de COVID-19 et à la reprise des services, ainsi que des thèmes prioritaires comme la santé mentale, la sécurité des patients et l’optimisation des médicaments. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.emahsn.org.uk