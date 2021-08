REDLANDS, Californië--(BUSINESS WIRE)--Esri, de wereldleider op het gebied van locatie-intelligentie, heeft vandaag aangekondigd dat het een protocol heeft ondertekend om de samenwerking met Atlas University in Istanbul, Turkije, uit te breiden via haar distributeur, Esri Turkije. Daarbij wil Atlas University studenten in staat stellen om de toepassing van geospatiale technologie in al hun activiteiten te leren en te ontwikkelen.

Atlas University is opgericht in 2018 en heeft tot doel oplossingen voor geographic information system (GIS) te gebruiken in de gerelateerde eenheden, met name in de faculteit Ingenieurswetenschappen en Natuurwetenschappen. Hiervoor zal het Continuous Education Center (AtlasSEM) in de universiteit ook als GIS-basis dienen. Dit centrum zal worden toegewezen om training te geven over GIS, met behulp van Esri-technologie, en cursussen zullen worden opgenomen in de online trainingsinhoud die wordt aangeboden door AtlasSEM. Daarnaast zal de instelling gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren op het gebied van GIS.

