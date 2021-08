Blackstone en Hudson Pacific Properties kondigen plannen aan voor nieuwe studio's van wereldklasse voor film en tv in het Verenigd Koninkrijk

LONDEN en LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Blackstone (NYSE: BX) en Hudson Pacific Properties (NYSE: HPP) zijn voornemens een groot nieuw centrum voor film, tv en digitale producties op te richten in Broxbourne, Hertfordshire.

Fondsen beheerd door Blackstone Real Estate Partners en Hudson Pacific Properties hebben voor GBP 120 miljoen een locatie van 37 hectare, 27 kilometer ten noorden van centraal-Londen, aangekocht door middel van een joint venture. De aankoop, met een verwachte totale investering van meer dan GBP 700 miljoen, wordt de eerste uitbreiding van hun Sunset Studios-platform buiten de VS.

Het voorgenomen ontwikkelingsproject, onder voorbehoud van goedkeuring door de autoriteiten. transformeert de locatie tot een van de grootste studiocomplexen voor film en televisie van wereldklasse . Het project schept naar verwachting meer dan 4500 permanente banen voor Broxbourne en de omringende gemeenschap en draagt jaarlijks meer dan GBP 300 miljoen bij aan de plaatselijke economie.

Deze transactie vormt een voortzetting van de bestaande joint venture van Blackstone met Hudson Pacific, een vooraanstaand bedrijf uit Los Angeles dat studio's bezit en exploiteert. Blackstone en Hudson Pacific bezitten een mediaportfolio dat in totaal 325 duizend vierkante meter beslaat, met inbegrip van 35 actieve opnamestudio's en creatieve kantoren op locatie, alsmede ontwikkelingsrechten. Sunset Studios was het decor van enkele van de grootste hits voor film en televisie, waaronder When Harry Met Sally en La La Land, alsmede talloze met een of meer Academy Awards bekroonde films.

James Seppala, hoofd van Blackstone Real Estate Europe, zei: “ We zijn uitermate enthousiast over deze uitbreiding van onze samenwerking met Hudson Pacific naar het Verenigd Koninkrijk. Het is onze intentie een studiofaciliteit van wereldklasse te realiseren die ertoe zal bijdragen dat het Verenigd Koninkrijk een vooraanstaande bestemming blijft voor de productie van content. Dit is een voortzetting van onze thematische investeringsfocus en onze duurzame toewijding tot media, amusement en contentproductie.”

Victor Coleman, voorzitter en CEO van Hudson Pacific, zei: “ We zijn zeer verheugd over de uitbreiding van ons Sunset Studios-platform naar het Verenigd Koninkrijk, een internationaal centrum voor film- en televisieproducties. We zijn ervan overtuigd, dankzij onze expertise op het gebied van de ontwikkeling en exploitatie van hypermoderne mediacomplexen en dankzij de middelen en bestaande marktpositie van Blackstone, dat deze faciliteit zeer gewild zal zijn bij vooraanstaande contentproducenten. We verheugen ons op de samenwerking met de Broxbourne Council om ervoor te zorgen dat het project een betekenisvolle positieve impact zal hebben op de plaatselijke gemeenschap.”

Minister-President Boris Johnson zei: “ Deze investering is geweldig nieuws voor de film- en tv-industrie van het Verenigd Koninkrijk. Er worden honderden miljoenen Ponden gepompt in de plaatselijke economie en duizenden banen gecreëerd voor de inwoners van Hertfordshire. De creatieve industrieën bevinden zich in het hart van onze plannen voor het bouwen aan een betere toekomst. Dit wordt een centrum voor zowel Britse als internationale producties, en biedt kansen voor binnenlandse talenten op het wereldtoneel.

Oliver Dowden, Brits kamerlid en minister van cultuur, media en sport zei: “ Deze nieuwe studio is opnieuw een teken van vertrouwen in de sterk groeiende film- en tv-industrie in het Verenigd Koninkrijk. Door middel van de British Film Commission, ondersteunen we de ontwikkeling van dit soort studiofaciliteiten binnen het gehele Verenigd Koninkrijk om de plaatselijke economie te stimuleren en onze creatieve toppers een steuntje in de rug te geven bij het maken van de volgende Bond-kraker of bingewaardige boxset.”

Councillor Lewis Cocking, leider van de Broxbourne Borough Council, zei: “ Dit biedt enorme kansen voor de inwoners van onze gemeente. De creatieve sector is van strategische belang voor ons, en de meer dan 4500 nieuwe permanente banen en de daaraan verbonden stimulans voor de plaatselijke economie zijn precies wat we nodig hebben na de pandemie. We verheugen ons op de samenwerking met Blackstone en Hudson Pacific bij het realiseren van aanzienlijke positieve veranderingen in Broxbourne.”

Artist impressions van de geplande ontwikkeling kunnen hier en hier worden gedownload.

Over Blackstone

Blackstone is een van de meest vooraanstaande beleggingsbedrijven ter wereld. We streven naar een positieve economische impact en duurzaam rendement voor onze beleggers, de bedrijven waarin we beleggen, en de gemeenschappen waarbinnen we actief zijn. We doen dit door de inzet van buitengewone mensen en flexibel kapitaal om bedrijven te helpen bij het oplossen van problemen. De USD 684 miljard aan activa die we onder beheer hebben, omvat onder andere beleggingsinstrumenten die zijn gefocust op private equity, vastgoed, staatsschulden en -equity, biowetenschappen, groeikapitaal, opportunistisch krediet, reële activa en secundaire fondsen, allemaal op wereldwijde basis. Meer informatie: www.blackstone.com. Volg Blackstone op Twitter @Blackstone.

Over Hudson Pacific Properties

Hudson Pacific is een vastgoed trust met een portfolio van kantoor- en studiogebouwen met een oppervlakte van bijna 2 miljoen vierkante meter, met inbegrip van land voor ontwikkeling. Het bedrijf richt zich met name op innovatie-, media- en technologiecentra aan de Amerikaanse westkust. Tot de belangrijkste cliënten van het bedrijf behoren Fortune 500-bedrijven en vooraanstaande groeibedrijven als Netflix, Google, Square, Uber, NFL Enterprises, enzovoort. Hudson Pacific is genoteerd aan de NYSE onder de aanduiding HPP en is opgenomen in de S&P MidCap 400 index. Meer informatie: HudsonPacificProperties.com.

Opmerking voor editors: een overzicht van enkele bekende producties die zijn gefilmd in Sunset Studios:

Project Runway

Scandal

X-Men (2000)

When Harry Met Sally

Karate Kid

I Love you, Man

Zoolander

La La Land

Guess Who’s Coming to Dinner

True Blood

Fresh Prince of Bel Air

Golden Girls

Hannah Montana

The Bridge on the River Kwai (winnaar van de Academy Award voor Beste Film)

Lost Horizon

Six Feet Under

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.