MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Deenova meldde vandaag dat het zijn allereerste contract ooit in het Verenigd Koninkrijk heeft ondertekend en activiteiten heeft gevestigd op de op één na grootste BBP-gezondheidszorgmarkt van Europa, waarbij de NHS de achtste werkgever ter wereld is. Deenova werd door de Universitaire Ziekenhuizen van Leicester NHS Trust geselecteerd als de beste oplossing onder 8 van Deenova‘s concurrenten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika.

Claire Ellwood, hoofdapotheker bij de Universitaire Ziekenhuizen van Leicester NHS Trust, zei: “We zijn er trots op samen te werken met Deenova om het eerste gesloten systeem voor geneesmiddelenbeheer met eenheidsdosis in het VK te implementeren. Elk jaar dienen we miljoenen medicatie doses toe, dus het is van vitaal belang dat onze processen zo veilig en efficiënt mogelijk zijn. De samenwerking met Deenova zal de automatisering binnen onze medicatie processen vergroten, waardoor fouten en verspilling worden verminderd en het personeel tijd vrijmaakt voor andere zorg en taken. Na een succesvolle pilot zijn we verheugd om de uitrol in onze drie ziekenhuizen te plannen. Dit programma zorgt ervoor dat de juiste medicijnen op het juiste moment op de juiste plaats zijn en zal ongetwijfeld de zorg voor onze patiënten verbeteren.”

