AMICOGEN Inc. et Lysando AG scellent leur partenariat par des participations croisées

BALZERS, Liechtenstein & JINJU, Corée du Sud--(BUSINESS WIRE)--L'entreprise AMICOGEN Inc., cotée au KOSDAQ sud-coréen, rejoint les actionnaires de Lysando AG. Outre l'acquisition de part, AMICOGEN apporte une contribution en numéraire et fait en retour entrer Lysano dans son actionnariat.

Avec cet échange, AMICOGEN détiendra 8 % des parts de Lysando, et Lysando 2.69 % de celles d'AMICOGEN. Ces transactions ont été négociées sur la base d'une évaluation de Lysando à 300 millions d'euros.

Parmi les autres actionnaires de Lysando, le président de son CA, le comte Markus Matuschka von Greiffenclau reste majoritaire. On retrouve également toujours l'entreprise hongkongaise SCG, et les employés de Lysando.

Le partenariat des deux entreprises est déjà bien établi grâce à la plateforme antimicrobienne phare de Lysando, Artilysin®. Cette technologie brevetée dans le monde entier offre une alternative durable de pointe aux antibiotiques et autres traitements antimicrobiens pour lutter contre les résistances microbiennes.

« Je suis fier et heureux de saluer l'entrée d'AMICOGEN parmi nos actionnaires. Sa solidité et ses succès en tant que façonnier permettront d'aborder les marchés asiatiques, en particulier chinois et sud-coréen, avec rapidité et un niveau élevé d'autosuffisance. La plateforme Artilysin® offre un potentiel extraordinaire au service de l'humanité, mais aussi des animaux domestiques ou d'élevage et de l'environnement. Et aujourd'hui est un nouveau pas en avant », selon le président de Lysando, Markus Matuschka von Greiffenclau.

« Face à la dissémination mondiale des résistances, l'importance de l'équilibre du microbiome est de mieux en mieux connue et nécessite d'innover pour aborder les choses différemment. Le potentiel d'Artilysin® nous impressionne depuis le début. Je suis impatient de renforcer notre partenariat pour une collaboration plus étroite qui permettra de mutualiser nos savoir-faire et ainsi ouvrir encore plus de possibilités pour la plateforme Artilysin® et pour porter sa croissance », explique Yong Chul Shin, CEO d'AMICOGEN.

Amicogen Inc.

Amicogen Inc., 092040:KOSDAQ développe, produit et distribue des enzymes spécialisées et des ingrédients pour alicaments. L'entreprise propose des biocatalyseurs, des matériaux fonctionnels enzymatiques innovants, des produits alimentaires santé et des PGD.

Lysando AG

Lysando AG est le leader du marché des protéines antimicrobiennes dites Artilysin®.

Les Artilysins® sont une nouvelle classe de molécules à haute stabilité anti-résistance, qui protègent le microbiome et l'environnement. Les Artylisins® peuvent être mis en œuvre dans tous les domaines où le contrôle bactérien est nécessaire, notamment dans les dispositifs médicaux, la pharmaceutique humaine et vétérinaire, et les soins grand public.

