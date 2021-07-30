Conviva與Trade Desk合作，幫助優質串流媒體發佈商改善內容關聯廣告

加州福斯特市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--串流媒體情報雲公司Conviva和全球廣告科技領導者The Trade Desk建立首創的新型合作關係，為串流媒體廣告業提供競價流中所需的內容關聯訊號，從而能夠根據訊號和效果來改善其聯網電視廣告活動。兩家公司將攜手合作，協助優質發佈商向程式化買家提供串流媒體業嚴重缺乏的網路、類型、評等、長度和其他詳細資料，同時讓發佈商繼續擁有對資料的控制權。有關這項合作關係、產品供應、參與的發佈商，以及優質發佈商如何參與和受益的細節，將在8月份的網路研討會上公佈。

根據Conviva於2021年6月發佈的《串流媒體廣告現狀》報告，僅有39%的買家認為自己擁有有效運行串流媒體廣告活動所需的資料，僅有8%的買家認為串流內容上下文對其品牌是安全的。Conviva和The Trade Desk之間的合作旨在直接解決這些問題，將使The Trade Desk成為業屆首家為客戶提供串流媒體內容關聯廣告的公司。

Conviva執行長Keith Zubchevich表示：「顯而易見的事實是，串流媒體廣告需要透明的內容相關資料來繼續建立客戶對該通路的信心。整合The Trade Desk和我們的優質發佈商合作夥伴，我們將幫助釋出串流媒體廣告市場價值數十億美元的機會，並推動產業向前發展。品牌商將擁有他們需要的內容相關詳細資料，而發佈商將保持完全的控制權。這是各方共贏的局面。」

Conviva直接從優質發佈商的影音播放器中獲取即時統計的內容詮釋資料，使其成為業界最可靠的串流內容資料集。具體而言，該公司專有的Stream Sensor™技術目前已嵌入到33億個串流視訊應用程式中，能夠對180多個國家中的超過5億不重複觀眾進行測量，這些觀眾每年觀看1,800億條串流內容，每天進行近2兆次即時交易。

The Trade Desk營運長Michelle Hulst表示：「我們的目標是在廣告客戶計畫和執行數位媒體廣告活動時盡量為他們提供資料。與Conviva合作可為聯網電視廣告商提供比傳統線性電視更多的資料，我們正在開闢充滿機會的新世界，同時能夠保留發佈商和品牌所期望的控制權和保護措施。」

關於Conviva

Conviva是串流媒體情報雲公司。在我們的專利產品Stream Sensor™和Stream ID™的支援下，我們的即時平臺使行銷人員、廣告商、技術維運、工程和客戶報告團隊能夠建立、吸引受眾並從中獲利。Conviva致力於支持CCTV、DAZN、Disney+、Hulu、Paramount+、Peacock、Sky、Sling TV、TED和WarnerMedia等品牌，這些品牌釋放了串流媒體中的無限商機。如今，我們的平臺每天處理近2兆的串流資料事件，為超過5億不重複觀眾提供支援，這些觀眾每年在各種裝置上串流播放的33億個應用程式中觀看1,800億條串媒內容。Conviva確保各種規模的數位企業都能擁有更好的串流傳輸——每次串流、每個螢幕、每一秒。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.conviva.com。

關於The Trade Desk

The Trade Desk™是致力於提升廣告買家實力的科技公司。透過其雲端型自助式平臺，廣告買家可創建、管理和強化各種廣告形式和裝置上的數位廣告活動。與主要資料、廣告庫存和出版商合作夥伴的整合，確保了最大的觸及範圍和決策能力，而企業應用程式介面能夠讓企業在平臺的基礎上進行訂製開發。公司總部位於加州文圖拉，在北美、歐洲和亞太地區設有辦事處。如欲瞭解更多資訊，請造訪thetradedesk.com，或在Facebook、Twitter和LinkedIn上關注我們。

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