Conviva与Trade Desk合作，帮助优质流媒体发布商改善内容关联广告

加州福斯特城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--流媒体情报云公司Conviva和全球广告技术领导者The Trade Desk已达成一项新型合作关系，为流媒体广告行业提供竞价流中所需的内容关联信号，从而能够根据信号和效果改善其联网电视广告活动。两家公司将携手合作，帮助优质发布商向程序化买家提供流媒体行业严重缺乏的网络、类型、评级、长度和其他详细数据，同时让发布商继续拥有对数据的控制权。有关这项合作关系、产品供应、参与的发布商以及优质发布商如何参与和获益的细节，将在8月份的网络研讨会上公布。

根据Conviva于2021年6月发布的《流媒体广告现状》报告，仅有39%的买家认为自己拥有有效实施流媒体广告活动所需的数据，仅有8%的买家认为流媒体内容上下文对其品牌是安全的。Conviva和The Trade Desk之间的合作旨在直接解决这些问题，将使The Trade Desk成为业内首家为客户提供流媒体内容关联广告的公司。

Conviva首席执行官Keith Zubchevich表示：“一个显而易见的事实是，流媒体广告需要透明的内容相关数据，来继续建立客户对该渠道的信心。通过整合The Trade Desk和我们的优质发布商合作伙伴，我们将帮助解锁流媒体广告市场价值数十亿美元的机会，并推动行业向前发展。品牌商将拥有他们需要的内容相关详细数据，而发布商将保持完全的控制权。这是一个各方共赢的局面。”

Conviva直接从优质发布商的视频播放器中获取实时统计的内容元数据，使其成为业界最可靠的流媒体内容数据集。具体而言，该公司专有的Stream Sensor™技术目前已嵌入到33亿个流媒体视频应用中，能够对180多个国家中的超过5亿独立观众进行测量，这些观众每年观看1,800亿条流媒体内容，每天进行近2万亿次实时交易。

The Trade Desk首席运营官Michelle Hulst表示：“我们的目标是在我们的广告客户计划和实施数字媒体广告活动时为他们提供尽可能多的数据。通过与Conviva合作为联网电视广告商提供比传统线性电视更多的数据，我们正在开辟一个充满机遇的新世界，同时能够保留发布商和品牌所期望的控制权和保护措施。”

关于Conviva

Conviva是流媒体情报云公司。在我们的专利产品Stream Sensor™和Stream ID™的支持下，我们的实时平台使营销人员、广告商、技术运营、工程和客户报告团队能够建立、吸引受众并从中获利。Conviva致力于支持CCTV、DAZN、Disney+、Hulu、Paramount+、Peacock、Sky、Sling TV、TED和WarnerMedia等品牌，这些品牌释放了流媒体中的无限商机。如今，我们的平台每天处理近2万亿的流媒体数据事件，为超过5亿独立观众提供支持，这些观众每年在33亿个流媒体设备应用中观看1,800亿条媒体流。Conviva确保各种规模的数字企业都能更好地进行流传输——每个媒体流、每个屏幕、每一秒。如需了解更多信息，请访问www.conviva.com。

关于The Trade Desk

The Trade Desk™是一家致力于提升广告买家实力的技术公司。通过其基于云的自助式平台，广告买家可创建、管理和优化涵盖各种广告形式和设备的数字广告活动。与主要数据、广告库存和出版商合作伙伴的整合确保了最大的覆盖范围和决策能力，而企业应用程序接口能够让企业在平台的基础上进行定制式开发。公司总部位于加州文图拉，在北美、欧洲和亚太区设有办事处。如需了解更多信息，请访问thetradedesk.com，或在Facebook、Twitter和LinkedIn上关注我们。

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