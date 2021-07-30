武田和Frazier Healthcare Partners宣布合作成立HilleVax, Inc.以開發臨床階段諾羅病毒候選疫苗

麻塞諸塞州劍橋和加州門羅派克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)（簡稱「武田」）和Frazier Healthcare Partners (Frazier)今天宣布合作成立HilleVax, Inc. (HilleVax)，這家生物製藥公司將致力於開發和商品化武田的諾羅病毒候選疫苗。武田已向HilleVax授予其諾羅病毒候選疫苗HIL-214（前身為TAK-214）在日本以外的全球獨家開發和商品化授權，以換取前期對價以及未來的現金里程碑和依淨銷售額計算的權利金。武田將保留在日本的商品化權利，而HilleVax將把日本的某些開發活動整合到其全球開發中。武田仍致力於疫苗研發，此次合作允許武田在目前於日本經銷的疫苗基礎上，將其全球資源集中於登革熱、新冠肺炎、大流行性流感和茲卡疫苗。

HIL-214是一種以類病毒顆粒(VLP)為基礎的候選疫苗，在4,712例成人受試者中完成一項隨機安慰劑對照2b期現場有效性研究，其中HIL-214耐受性良好，在預防諾羅病毒感染所致急性胃腸炎的中度至重度病例中完成臨床概念驗證1。迄今為止，該候選疫苗已在九項人體臨床試驗中進行了研究，安全性資料來自4,500多例受試者，免疫原性資料來自2,000多例受試者。

武田全球疫苗業務部總裁Rajeev Venkayya, M.D.表示：「武田和Frazier擁有成功合作的歷史，我們對HilleVax推進HIL-214的能力充滿信心，HIL-214是正在開發中的極為先進的諾羅病毒候選疫苗，有望解決諾羅病毒相關急性胃腸炎沉重的全球負擔。這將允許武田將其精力和資源集中於我們已在全世界開始申請核准的登革熱疫苗、我們的大流行性流感疫苗專案以及我們與美國政府合作開發的茲卡疫苗。」

諾羅病毒是一種常見的腸道感染，特徵是腹瀉、嘔吐、腹部絞痛、噁心，有時有發燒，而發燒可導致有臨床意義的脫水2。諾羅病毒是公認的各年齡層急性胃腸炎的主要原因3。據估計，諾羅病毒可導致全世界每年近7億人罹病和超過20萬人死亡，帶來巨額的經濟社會負擔3。目前尚無疫苗獲准用於諾羅病毒感染，而HIL-214仍是人體臨床試驗中極為先進的諾羅病毒候選疫苗。

HilleVax共同創辦人、Frazier投資合夥人Tachi Yamada, M.D.表示：「在我們成功合作成立Phathom Pharmaceuticals之後，我們非常高興再次與武田合作成立HilleVax。諾羅病毒在全球導致嚴重病損率、死亡率以及巨額的經濟和社會成本。我們相信HIL-214代表了滿足這一巨大未獲滿足需求的重要機會。」

武田對疫苗的承諾

疫苗每年可預防200萬至300萬人死亡，並已改變了全球公共衛生。過去70多年來，武田一直供應疫苗以保護日本人民的健康。現今，武田的全球疫苗業務正應用創新來處治一部分世界上最具挑戰性的感染性疾病，例羅登革熱、新冠肺炎、大流行性流感和茲卡。武田的團隊為疫苗開發和製造領域帶來出色的追蹤記錄和大量知識，以推動疫苗後續產品線滿足世界上最緊迫的一部分公共衛生需求。如需瞭解更多資訊，請造訪www.TakedaVaccines.com。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TSE:4502/NYSE:TAK)是一家總部位於日本的以價值觀為基礎的研發驅動型跨國生物製藥翹楚，秉承我們對患者、員工和地球的承諾，武田致力於發現和交付轉變命運的藥品。武田的研究努力專注於四大治療領域：腫瘤學、罕見遺傳疾病和血液學、神經科學和胃腸病學(GI)。我們同時在血漿衍生治療藥物和疫苗領域進行針對性研發投入。我們正在專注於開發有助於改善患者生活的高度創新的藥品，努力推進動治療選擇的前端，並發揮我們的升級版協作研發引擎和能力的優勢，以研製強大的、多樣化模式的後續產品線。我們的員工致力於改善患者的生活品質，在約80個國家和地區與我們的合作夥伴在醫療保健領域攜手合作。如需瞭解更多資訊，請造訪：https://www.takeda.com。

關於Frazier Healthcare Partners

Frazier Healthcare Partners成立於1991年，是一家針對醫療保健公司提供成長和創業投資的領導廠商。Frazier募集的資本總額近48億美元，已投資的公司超過200家，投資類型包括公司創辦及創業投資至收購可獲利的偏低中階市場公司。公司的成長收購團隊投資於醫療保健和藥廠服務、醫療產品和相關行業。生命科學團隊投資於一些治療藥物及相關領域，這些藥物透過創新正在應對未獲滿足的醫療需求。Frazier在華盛頓州西雅圖和加州門羅派克設有辦事處，投資領域廣泛，遍及美國、加拿大和歐洲。如需瞭解有關Frazier Healthcare Partners的更多資訊，請造訪公司網站：http://www.frazierhealthcare.com。

關於HilleVax

HilleVax是一家生物製藥公司，專注於新型候選疫苗的開發和商品化。其初始專案HIL-214是一種以類病毒顆粒(VLP)為基礎的候選疫苗，正在開發用於預防諾羅病毒感染所致的中度至重度急性胃腸炎。如需瞭解有關HilleVax的更多資訊，請造訪公司網站：http://www.HilleVax.com

武田藥品工業株式會社前瞻性陳述

本新聞稿及與之相關的所散發的任何資料可能含有與武田未來業務、未來狀況和營運業績有關的前瞻性陳述、看法或意見，包括武田的預估、預測、目標和計畫。前瞻性陳述常常包含但不限於下列措辭，例如「目標」、「計畫」、「認為」、「希望」、「繼續」、「預計」、「旨在」、「打算」、「確保」、「將」、「可能」、「應」、「會」、「或許」、「預期」、「估計」、「預測」或類似表述或其否定形式。上述前瞻性陳述是根據對許多重要因素的假設，包括以下因素，這些因素可能導致實際結果與上述前瞻性陳述所表達或暗示的內容產生重大差異：武田全球業務所面臨的經濟形勢，包括日本和美國的總體經濟環境；競爭壓力和發展情況；適用法律法規的變動，包括全球醫療改革；新產品開發的內在挑戰，包括臨床成功的不確定性和主管機關的決策或做出決策的時機；新產品和現有產品商業成功的不確定性；製造困難或延誤；利率和匯率波動；有關已售產品或候選產品安全或功效的索賠或疑問；諸如新型冠狀病毒大流行之類的健康危機對武田及其客戶和供應商的影響，包括武田經營所在國的外國政府或其業務的其他方面；已收購公司的合併後整合努力的時機和影響；能否分割對武田營運非核心的資產和任何此類分割的時機，以及武田向美國證券交易委員會提交的Form 20-F最新年報和其他報告中指明的其他因素，具體請查閱武田網站https://www.takeda.com/investors/sec-filings/或www.sec.gov。武田不會更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述或公司可能發布的任何其他前瞻性陳述，除非是法律或證券交易規則所要求。歷史業績並不能代表未來業績，而且本新聞稿中的武田業績或陳述並不能指代，也並非是武田未來業績的預估、預測、擔保或推測。

參考文獻

1 Sherwood J, et al. Vaccine 2020; 38(41):6442-6449

2 https://www.cdc.gov/norovirus/index.html [造訪於2021年4月27日].

3 Hall AJ, et al. Expert Rev Vaccines 2016;15(8):949-951

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