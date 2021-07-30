武田和Frazier Healthcare Partners宣布合作成立HilleVax, Inc.以开发临床阶段诺如病毒候选疫苗

马萨诸塞州剑桥和加州门罗帕克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)（简称“武田”）和Frazier Healthcare Partners (Frazier)今天宣布合作成立HilleVax, Inc. (HilleVax)，这家生物制药公司将致力于开发和商业化武田的诺如病毒候选疫苗。武田已向HilleVax授予其诺如病毒候选疫苗HIL-214（前身为TAK-214）在日本以外的全球独家开发和商业化权利许可，以换取前期对价以及未来的现金里程碑和按净销售额提成的特许权使用费。武田将保留在日本的商业化权利，而HilleVax将把日本的某些开发活动整合到其全球开发中。武田仍致力于疫苗研发，此次合作允许武田在目前于日本分销的疫苗基础上，将其全球资源集中于登革热、新冠肺炎、大流行性流感和寨卡疫苗。

HIL-214是一种基于病毒样颗粒(VLP)的候选疫苗，在4,712例成人受试者中完成一项随机安慰剂对照2b期现场有效性研究，其中HIL-214耐受性良好，在预防诺如病毒感染所致急性胃肠炎的中度至重度病例中完成临床概念验证1。迄今为止，该候选疫苗已在九项人体临床试验中进行了研究，安全性数据来自4,500多例受试者，免疫原性数据来自2,000多例受试者。

武田全球疫苗业务部总裁Rajeev Venkayya, M.D.表示：“武田和Frazier拥有成功合作的历史，我们对HilleVax推进HIL-214的能力充满信心，HIL-214是正在开发中的极为先进的诺如病毒候选疫苗，有望解决诺如病毒相关急性胃肠炎沉重的全球负担。这将允许武田将其精力和资源集中于我们已在全世界开始报批的登革热疫苗、我们的大流行性流感疫苗项目以及我们与美国政府合作开发的寨卡疫苗。”

诺如病毒是一种常见的肠道感染，特征是腹泻、呕吐、腹部绞痛、恶心，有时有发烧，而发烧可导致有临床意义的脱水2。诺如病毒是公认的各年龄段急性胃肠炎的主要原因3。据估计，诺如病毒可导致全世界每年近7亿人患病和超过20万人死亡，带来巨额的经济社会负担3。目前尚无疫苗获准用于诺如病毒感染，而HIL-214仍是人体临床试验中极为先进的诺如病毒候选疫苗。

HilleVax联合创始人、Frazier投资合伙人Tachi Yamada, M.D.表示：“在我们成功合作成立Phathom Pharmaceuticals之后，我们非常高兴再次与武田合作成立HilleVax。诺如病毒在全球导致严重病损率、死亡率以及巨额的经济和社会成本。我们相信HIL-214代表了满足这一巨大未获满足需求的重要机会。”

武田对疫苗的承诺

疫苗每年可预防200万至300万人死亡，并已改变了全球公共卫生。过去70多年来，武田一直供应疫苗以保护日本人民的健康。现今，武田的全球疫苗业务正应用创新来处治一部分世界上最具挑战性的感染性疾病，例如登革热、新冠肺炎、大流行性流感和寨卡。武田的团队给疫苗开发和制造领域带来出色的追踪记录和大量知识，以推动疫苗后续产品线满足世界上最紧迫的一部分公共卫生需求。如需了解更多信息，请访问www.TakedaVaccines.com。

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)是一家总部位于日本的以价值观为基础的研发驱动型跨国生物制药翘楚，秉承我们对患者、员工和地球的承诺，武田致力于发现和交付转变命运的药品。武田的研究努力专注于四大治疗领域：肿瘤学、罕见遗传疾病和血液学、神经科学和胃肠病学(GI)。我们同时在血浆衍生治疗药物和疫苗领域进行针对性研发投入。我们正在专注于开发有助于改善患者生活的高度创新的药品，努力推进新治疗选择的前沿，并发挥我们的升级版协作研发引擎和能力的优势，以研制强大的、多样化模式的后续产品线。我们的员工致力于改善患者的生活品质，在约80个国家和地区与我们的合作伙伴在医疗保健领域携手合作。如需了解更多信息，请访问：https://www.takeda.com。

关于Frazier Healthcare Partners

Frazier Healthcare Partners成立于1991年，是一家面向医疗保健公司提供成长和风险资本的领先提供商。Frazier募集的资本总额近48亿美元，已投资的公司超过200家，投资类型包括公司创办及风险资本至回购可盈利的偏低中端市场公司。公司的成长回购团队投资于医疗保健和药企服务、医疗产品和相关行业。生命科学团队投资于一些治疗药物及相关领域，这些药物通过创新正在应对未获满足的医疗需求。Frazier在华盛顿州西雅图和加州门罗帕克设有办事处，投资领域广泛，遍及美国、加拿大和欧洲。如需了解有关Frazier Healthcare Partners的更多信息，请访问公司网站：http://www.frazierhealthcare.com。

关于HilleVax

HilleVax是一家生物制药公司，专注于新型候选疫苗的开发和商业化。其初始项目HIL-214是一种基于病毒样颗粒(VLP)的候选疫苗，正在开发用于预防诺如病毒感染所致的中度至重度急性胃肠炎。如需了解有关HilleVax的更多信息，请访问公司网站：http://www.HilleVax.com

武田药品工业株式会社前瞻性陈述

本新闻稿及与之相关的所分发的任何资料可能含有与武田未来业务、未来状况和运营业绩有关的前瞻性陈述、看法或意见，包括武田的预估、预测、目标和计划。前瞻性陈述常常包含但不限于下列措辞，例如“目标”、“计划”、“认为”、“希望”、“继续”、“预计”、“旨在”、“打算”、“确保”、“将”、“可能”、“应”、“会”、“或许”、“预期”、“估计”、“预测”或类似表述或其否定形式。上述前瞻性陈述是基于对许多重要因素的假设，包括以下因素，这些因素可能导致实际结果与上述前瞻性陈述所表达或暗示的内容产生重大差异：武田全球业务所面临的经济形势，包括日本和美国的宏观经济环境；竞争压力和发展情况；适用法律法规的变动，包括全球医疗改革；新产品开发的内在挑战，包括临床成功的不确定性和监管当局的决策或做出决策的时机；新产品和现有产品商业成功的不确定性； 制造困难或延误；利率和汇率波动；有关已售产品或候选产品安全或功效的索赔或疑问；诸如新型冠状病毒大流行之类的健康危机对武田及其客户和供应商的影响，包括武田经营所在国的外国政府或其业务的其他方面；已收购公司的合并后整合努力的时机和影响；能否剥离对武田运营非核心的资产和任何此类剥离的时机，以及武田向美国证券交易委员会提交的Form 20-F最新年报和其他报告中指明的其他因素，具体请查阅武田网站https://www.takeda.com/investors/sec-filings/或www.sec.gov。武田不会更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述或公司可能发布的任何其他前瞻性陈述，除非是法律或证券交易规则所要求。历史业绩并不能代表未来业绩，而且本新闻稿中的武田业绩或陈述并不能指代，也并非是武田未来业绩的预估、预测、担保或推测。

参考文献

1 Sherwood J, et al. Vaccine 2020; 38(41):6442-6449

2 https://www.cdc.gov/norovirus/index.html [访问于2021年4月27日].

3 Hall AJ, et al. Expert Rev Vaccines 2016;15(8):949-951

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