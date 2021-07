NHOA : Région Piémont chef de file du Projet Atlante

MILAN, Italie & TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Après la présentation officielle vendredi dernier par NHOA (Paris:NHOA), le Projet Atlante devient immédiatement le protagoniste. En effet, la Région Piémont sera pionnière en Italie dans la réalisation du nouveau réseau de recharge rapide pour véhicules électriques en Europe du Sud.

Les premières évaluations exploratoires sont déjà en cours avec le Département de l'éducation, du travail, de la formation professionnelle et du droit aux études universitaires de la Région Piémont afin d’évaluer comment entamer une collaboration pour ce projet innovant, qui implique le développement du premier réseau de recharge rapide 100% intégré au réseau électrique (VGI), activé par les énergies renouvelables et le stockage d’énergie.

Le Projet Atlante répond aux dispositions du paquet « Fit for 55 » - adopté par la Commission européenne à la mi-juillet - dont les objectifs sont, entre autres, d'obtenir 100 % de voitures zéro émission immatriculées à partir de 2035, ainsi que d'installer des points de recharge et de ravitaillement à intervalles réguliers sur les grands axes routiers : tous les 60 kilomètres pour la recharge électrique et tous les 150 kilomètres pour le ravitaillement en hydrogène.

Comme Carlalberto Guglielminotti (Directeur Général du Groupe NHOA) et Roberto Di Stefano (Directeur Général de Free2Move eSolutions) ont déclaré lors de la conférence de presse du 23 juillet, le projet se développera dans un premier temps en Europe du Sud et sera un réseau de recharge ouvert et en même temps le réseau de recharge rapide privilégié de Stellantis et ses clients.

NHOA développera et investira dans le réseau Atlante en tant que propriétaire et opérateur, alors que Free2Move eSolutions agira en tant que fournisseur de technologie clé en main.

« Devenir chef de file du Projet Atlante pour l'Italie est une excellente nouvelle pour notre Région qui nous remplit de fierté, également pour le fait que ce projet est né d'une ancienne startup aux racines turinoises - a déclaré le Président de la Région Piémont Alberto Cirio et la Conseillère pour le travail Elena Chiorino -. Il est essentiel d'être prêts et nous le sommes, car le redémarrage durable du système économique ne serait pas possible sans une vision partagée entre entreprises et politique. C’est de cette certitude que naissent nos politiques de soutien à l'emploi, intégrées à une offre de formation en phase avec les nouvelles compétences requises par le marché et des formes vertueuses de collaboration comme celle-ci. Dans cette phase marquée par un fort élan vers la transition verte et technologique, les institutions doivent jouer leur rôle. Nous sommes heureux de collaborer en tant que Région Piémont à ce projet qui définit une voie importante pour l'emploi, le progrès technologique, la recherche et le développement ».

« Le Projet Atlante vise à développer un grand réseau de recharge rapide en Europe, avec solutions de stockage et une technologie capable de rendre les réseaux électriques nationaux plus stables en favorisant l'intégration des renouvelables et le rôle de l'Italie en tant que leader de la transition énergétique. - a expliqué Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général du Groupe NHOA – Partir de la région Piémont pour apporter innovation et durabilité à un territoire où nous sommes nés en 2005 en tant que spin-off du Polytechnique de Turin, est pour nous motif de grande fierté ».

« Les installations de recharge rapide en Europe du Sud - déclare Roberto Di Stefano, Directeur Général de Free2Move eSolutions - sont une excellente opportunité de croissance car la quasi-totalité du réseau de recharge rapide « on-the-go » n'a pas encore été déployé, et cela représente une grande opportunité de développement, en particulier dans une région aussi centrale en Europe que le Piémont ».

NHOA

NHOA (précédemment Engie EPS) développe des technologies qui permettent la transition mondiale vers une énergie propre et une mobilité durable, afin de façonner l'avenir d'une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète.

Cotée à Paris sur Euronext (NHOA:PA), NHOA est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Free2Move et Free2Move e-Solutions

Free2Move est une marque de mobilité globale offrant un écosystème complet et unique à ses clients privés et professionnels dans le monde entier. S'appuyant sur les données et la technologie, Free2Move place l'expérience client au cœur de l'entreprise pour réinventer la mobilité et faciliter la transition vers l'e-mobilité.

Free2Move eSolutions est une joint-venture entre Stellantis et NHOA (précédemment Engie EPS) créée dans le but de devenir leader dans la conception, le développement, la réalisation et la distribution de produits et services de mobilité électrique. C’est avec un esprit novateur et pionnier que l’entreprise favorise la transition vers de nouvelles formes de mobilité électrique pour contribuer à la réduction des émissions de CO2.

