LiquidPower Specialty Products Inc. et Subsea 7 acquièrent une participation dans Safe Marine Transfer, LLC

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Safe Marine Transfer, LLC. (SMT) a annoncé que LiquidPower Specialty Products Inc. (LSPI) a pris une participation dans SMT et a conclu une alliance stratégique pour fournir des agents réducteurs de frottements (Drag Reducing Agents, DRA), leader sur le marché, par l'intermédiaire d’une unité brevetée de stockage et d’injection sous-marine à double barrière et électrique de SMT. Les agents de réduction de frottements (DRA), également connus sous le nom d'agents d'amélioration de l'écoulement, sont des polymères d'hydrocarbures à longue chaîne qui agissent comme des inhibiteurs de turbulence le long de la paroi de l’oléoduc pour diminuer la quantité d'énergie perdue dans l'activité turbulente.

L'introduction des DRA au centre de puits/forage sous-marins a le potentiel d'augmenter considérablement la production de manière économique, en augmentant le flux dans les lignes de production sous-marines, les lignes de collecte sous-marines et les lignes principales sous-marines existantes. Marina Kaplan, vice-présidente de LSPI chargée de la stratégie et du développement de l'entreprise, a déclaré : « SMT offre à LSPI une occasion unique de tirer parti de plus de quatre décennies de technologie pionnière, de développement de produits et de livraison mondiale sur un marché entièrement nouveau où nous avons le potentiel d'augmenter considérablement la production des liaisons de puits sous-marins. »

En outre, SMT a annoncé que Subsea 7 a pris une participation minoritaire dans SMT et a conclu un accord de coopération pour aider à la fourniture des services de SMT et du DRA de LSPI à échelle mondiale. M. Graeme Kinnell, observateur du conseil d'administration de Subsea 7, a déclaré : « Subsea 7 est heureux d'être en mesure de proposer des services nouveaux et uniques à ses clients grâce à sa relation avec SMT et LSPI. Cet investissement contribue à soutenir notre vision, qui est d'être à la pointe de la réalisation de projets et de services offshore pour le secteur du pétrole. »

Art J. Schroeder Jr, PDG et cofondateur de SMT, a déclaré : « Nous sommes très heureux que ces deux entreprises de classe mondiale aient choisi SMT comme partenaire pour étendre leur gamme de produits et de services. LSPI, en tant que leader mondial de la technologie de réduction de frottements, apporte un produit à valeur ajoutée éprouvé. Subsea 7, avec sa flotte mondiale d'équipements marins, ses sites de soutien maritime, de fabrication et d'assemblage, offre une équipe de livraison mondiale bien établie. Nous sommes impatients de travailler conjointement avec nos clients afin d'apporter une valeur ajoutée à leurs liaisons sous-marines. »

À propos de LiquidPower Specialty Products Inc. (LSPI)

LiquidPower Specialty Products Inc. (LSPI), une société du groupe Berkshire Hathaway, est le leader mondial de la science et de l'application des agents réducteurs de frottements (Drag Reducing Agents, DRA), avec plus de 40 ans d'expérience. LSPI se spécialise dans la technologie DRA en maximisant le potentiel de flux des pipelines, en augmentant la flexibilité opérationnelle et la capacité de transport. Grâce à son partenariat avec SMT, LSPI fournira des DRA pour les applications sous-marines afin d'augmenter de manière significative la production en créant des flux plus élevés dans les lignes de production sous-marines, les lignes de collecte sous-marines et les lignes principales sous-marines existantes. Pour plus d'informations, consultez www.liquidpower.com

À propos de Subsea 7

Subsea 7 est un leader mondial dans la réalisation de projets et de services offshore pour l'industrie énergétique en pleine évolution. Subsea 7 crée de la valeur durable en étant le partenaire et l'employeur de choix de l'industrie pour fournir des solutions offshore efficaces dont le monde a besoin. Pour plus d'informations, consultez www.Subsea7.com

À propos de SMT

Fondée à Houston, au Texas, en 2012 par Jim Chitwood et Art Schroeder, SMT est née d'un besoin identifié par le consortium DeepStar®, piloté par les compagnies pétrolières. Le financement initial partiel a été assuré par le National Energy Technology Laboratory (NETL), le ministère américain de l'énergie par le biais du Research Partnership to Secure Energy for America (RPSEA), les contributions en nature de DeepStar® et le soutien généreux de l'industrie. SMT se concentre désormais exclusivement sur la livraison de DRA avec ses partenaires LSPI et Subsea 7. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.SafeMarineTransfer.com

