Takeda et Frazier Healthcare Partners annoncent une collaboration pour lancer HilleVax, Inc. afin de développer un vaccin candidat en phase clinique contre les norovirus

CAMBRIDGE, Massachusetts & MENLO PARK, Californie--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (Takeda) et Frazier Healthcare Partners (Frazier) ont annoncé aujourd'hui une collaboration pour lancer HilleVax, Inc. (HilleVax), une société biopharmaceutique, dans le but de développer et de mettre sur le marché le vaccin candidat de Takeda contre les norovirus. Takeda a octroyé une licence à HilleVax pour les droits exclusifs de développement et de mise sur le marché de son vaccin candidat contre les norovirus, le HIL-214 (anciennement TAK-214), au niveau mondial en dehors du Japon, en échange d'une contrepartie immédiate suivie de futurs paiements par étapes et de redevances sur les ventes nettes. Takeda conservera les droits de mise sur le marché au Japon et HilleVax intégrera certaines activités de développement au Japon à son développement mondial. Takeda renouvelle son engagement en matière de vaccins, et cette collaboration permet à Takeda de concentrer ses ressources internationales sur la dengue, la COVID-19, la grippe pandémique et le virus Zika, en plus des vaccins que la société distribue actuellement au Japon.

HIL-214, qui est un vaccin candidat basé sur une particule pseudo-virale, a terminé une étude de Phase 2b d'efficacité sur le terrain, randomisée et contrôlée par placebo, chez 4 712 adultes pour lesquels le HIL-214 a été bien toléré et a démontré une preuve de concept clinique dans la prévention de cas modérés à sévères de gastroentérite aiguë causée par une infection à norovirus.1 À ce jour, le candidat a été étudié dans neuf essais cliniques chez l'humain, avec des données d'innocuité provenant de plus de 4 500 sujets et des données d'immunogénicité provenant de plus de 2 000 sujets.

« Takeda et Frazier n'en sont pas à leur coup d'essai en matière de partenariats réussis, et nous sommes convaincus que les capacités de HilleVax feront progresser le HIL-214, le vaccin candidat le plus avancé contre les norovirus, avec le potentiel d'alléger l'énorme fardeau mondial de la gastroentérite aiguë associée aux norovirus », déclare Rajeev Venkayya, M.D., président de l'unité commerciale internationale en charge des vaccins chez Takeda. « Ceci permettra à Takeda de concentrer ses efforts sur son vaccin contre la dengue (pour lequel nous avons commencé à déposer des demandes d'homologation dans le monde entier), sur ses programmes pandémiques, et sur son partenariat avec le gouvernement américain pour développer un vaccin contre le virus Zika. »

Les norovirus sont une infection intestinale commune se traduisant par une diarrhée, des vomissements, des crampes abdominales, la nausée et parfois une fièvre susceptible de conduire à une déshydratation cliniquement significative.2 Les norovirus sont reconnus comme la première cause de gastroentérite aiguë sur l'ensemble de la pyramide des âges.3 D'après les estimations, les norovirus causent près de 700 millions de cas de maladie et plus de 200 000 décès dans le monde chaque année, ainsi qu'un important fardeau économique et social.3 Aucun vaccin n'est actuellement approuvé pour les infection à norovirus, et le HIL-214 continue d'être le vaccin candidat le plus avancé dans des essais cliniques chez l'humain.

« Après notre partenariat couronné de succès avec la création de Phathom Pharmaceuticals, nous sommes ravis de collaborer à nouveau avec Takeda pour former HilleVax », déclare Tachi Yamada, M.D., cofondateur de HilleVax et associé en coentreprise avec Frazier. « Les norovirus provoquent une morbidité et une mortalité élevées, ainsi que des coûts socioéconomiques colossaux à l'échelle mondiale. Nous pensons que le HIL-214 représente une véritable opportunité pour répondre à cet immense besoin non satisfait. »

L'engagement de Takeda en matière de vaccins

Les vaccins permettent d'éviter entre 2 et 3 millions de décès chaque année. Ils ont transformé la santé publique mondiale. Au cours des 70 dernières années, Takeda a fourni des vaccins pour protéger la santé de la population japonaise. Aujourd'hui, l'activité mondiale de Takeda dans le domaine des vaccins a recours à l'innovation pour s'attaquer à certaines des maladies infectieuses les plus compliquées au monde, comme la dengue, la COVID-19, la grippe pandémique et le virus Zika. Notre équipe affiche des résultats exceptionnels et possède de vastes connaissances en matière de développement et de fabrication permettant de faire progresser un portefeuille de vaccins en vue de répondre à certains des besoins les plus pressants en matière de santé publique dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez www.TakedaVaccines.com.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) est un leader biopharmaceutique mondial axé sur la R&D et les valeurs, basé au Japon, qui est déterminé à découvrir et fournir des traitements transformateurs, guidé par son engagement envers les patients, ses employés et la planète. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques: oncologie, maladies génétiques rares et hématologie, neurosciences et gastroentérologie. Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des thérapies dérivées du plasma et des vaccins. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à changer la donne. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur R&D collaboratifs optimisés pour créer un portefeuille de projets robuste, aux modalités diverses. Nos employés s’engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.takeda.com.

À propos de Frazier Healthcare Partners

Créé en 1991, Frazier Healthcare Partners est un grand fournisseur de capital de croissance et de capital-risque aux sociétés de soins de santé. Avec près de 4,8 milliards de dollars de capitaux levés, Frazier a investi dans plus de 200 entreprises, allant de la création d'entreprise et du capital-risque jusqu'aux rachats de sociétés rentables à capitalisation basse et intermédiaire. L'équipe Growth Buyout de la société investit dans des services de soins de santé et pharmaceutiques, des produits médicaux et des secteurs connexes. L'équipe Life Sciences investit dans des agents thérapeutiques et des domaines connexes répondant à des besoins médicaux non satisfaits grâce à l'innovation. Frazier dispose de bureaux à Seattle, Washington, et Menlo Park, Californie, et investit dans tous les États-Unis, au Canada et en Europe. Pour plus d'informations sur Frazier Healthcare Partners, rendez-vous sur le site http://www.frazierhealthcare.com.

À propos de HilleVax

HilleVax est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la mise sur le marché de vaccins candidats novateurs. Son programme initial, HIL-214, est vaccin candidat basé sur une particule pseudo-virale en développement pour la prévention de la forme modérée à sévère de la gastroentérite aiguë causée par infection à norovirus. Pour plus d'informations à propos de HilleVax, rendez-vous sur le site de la société à l'adresse http://www.HilleVax.com.

Déclarations prospectives de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Le présent communiqué et tout document distribué en rapport avec celui-ci sont susceptibles de contenir des énoncés prospectifs, des points de vue ou des opinions concernant l’activité future, la position future et les résultats des opérations de Takeda, y compris des estimations, prévisions, objectifs et plans pour Takeda. Les énoncés prospectifs incluent souvent, mais sans s'y limiter, des termes tels que "cible", "planifie", "pense que", "espère", "continue", "s’attend à", "ambitionne", "prévoit", "s’assure que", "anticipe", "estime", "projette", l’emploi de termes de nature similaire ou leur formulation négative. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses concernant de nombreux facteurs importants susceptibles de provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés, notamment: la situation économique entourant les activités mondiales de Takeda, y compris la situation économique générale au Japon et aux États-Unis; les pressions et avancées de la concurrence; les changements dans les lois et réglementations en vigueur, y compris les réformes de soins de santé au niveau mondial; les défis inhérents au développement de nouveaux produits, y compris l'incertitude de la réussite clinique et des décisions des autorités réglementaires et leur calendrier; l'incertitude de réussite commerciale de produits nouveaux et existants; les difficultés ou retards de fabrication; les fluctuations des taux d'intérêt et de change; les réclamations et problèmes concernant l’innocuité ou l’efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats; l'impact des crises sanitaires, comme la pandémie du nouveau coronavirus, sur Takeda ainsi que ses clients et fournisseurs, y compris les gouvernements étrangers des pays dans lesquels Takeda exerce ses activités, ou sur d’autres aspects des activités de la société; le calendrier et l'impact des efforts d'intégration post-fusion pour les sociétés acquises; la capacité à céder des actifs ne faisant pas partie des opérations essentielles de Takeda et le calendrier des cessions en question; ainsi que d’autres facteurs identifiés dans le plus récent rapport annuel sur formulaire 20-F de Takeda et dans les autres rapports déposés par la société après de la Commission américaine des valeurs mobilières et boursières (la "SEC"), disponibles sur le site Internet de Takeda à l’adresse: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou sur www.sec.gov. Takeda rejette toute obligation de mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ou d'autres énoncés prospectifs qu’elle est susceptible de formuler, sauf dans les cas requis par la loi ou la réglementation boursière. Les performances passées ne sont pas un indicateur des résultats futurs et les résultats ou déclarations de Takeda figurant dans le présent communiqué de presse pourraient ne pas être représentatifs des résultats futurs de Takeda, et n’en sont ni l'estimation, la prévision, la garantie ou la projection.

