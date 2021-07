RoboSense schließt Partnerschaft mit GAC Aion zur Bereitstellung serienmäßig hergestellter autonomer Fahrzeuge mit fortschrittlicher LiDAR-Technologie

SHENZHEN, China--(BUSINESS WIRE)--RoboSense LiDAR, der führende Anbieter intelligenter LiDAR-Sensoren, und GAC Aion New Energy Automobile Co., Ltd. („GAC Aion“), gegründet durch Guangzhou Automobile Group Co., Ltd (GAC Group,6601238.SH,02238.HK), ein Fortune-500-Unternehmen und einer der Automobilkonzerne mit der vollständigsten Wertschöpfungskette in China, gaben gemeinsam bekannt, dass GAC das intelligente Festkörper-LiDAR der zweiten Generation von RoboSense, das mit dem autonomen Fahrsystem ADiGO ausgestattet ist, ausgewählt habe und eine serienmäßige Produktion für eine Vielzahl von autonomen Fahrmodellen, einschließlich den Aion LX von GAC Aion, plane.

ADiGO ist ein intelligentes Fahrökosystem, das von GAC betrieben wird. In diesem unabhängig entwickelten und vernetzten Ökosystem werden Smart Factory, ein Autopilotsystem und IoT-System integriert. Das selbstfahrende System, das durch große Datenmengen und verschiedene KI-Technologien gesteuert wird, kann serienmäßig in L3 produziert werden und unterstützt den L4-Piloten, der in einigen geschlossenen Szenarien läuft. Das aktuelle im Aion LX und Aion V eingebaute ADiGO-System verwendet ein Dreifachwahrnehmungssystem (Kamera, Millimeterwellenradar, Hochpräzisionskarte), um ein autonomes Fahren von Level 3 auf Autobahnen und städtischen Schnellstraßen zu ermöglichen.

Die Merkmale der aktiven hochpräzisen dreidimensionalen Wahrnehmung des LiDAR der zweiten Generation von RoboSense ermöglichen es dem ADiGO-System, zuverlässigere Wahrnehmungsinformationen zu erhalten und die Fahrsicherheit zu gewährleisten. Es setzt eine revolutionäre zweidimensionale intelligente MEMS-Chip-Scanning-Architektur ein und umfasst eine einzigartige intelligente „GAZE“-Funktion, die das Abtastverfahren gemäß der Fahrsituation anpassen, die Wahrnehmung des LiDAR verbessern und dazu beitragen kann, die Performance und Erfahrung des autonomen Fahrens zu verbessern. Während eine Hardware-Intelligenz-Überprüfung ermöglicht wird, basiert der RS-LiDAR-Algorithmus, der Kern der Software-Intelligenz, auf mehr als 13 Jahren Technologieforschung und Entwicklungserfahrung. Während der fünf Jahre, in denen LiDAR-Produkte vermarktet werden, wurde es von mehr als 100 Partnern in mehreren Szenarien in der ganzen Welt getestet. Der eingebaute integrierte KI-Wahrnehmungsalgorithmus gibt gleichzeitig 3D-Punktwolken-Daten und Zielmarken-Ergebnisse der Umgebungswahrnehmung aus. Das intelligente Festkörper-LiDAR der zweiten Generation unterstützt das ADiGO-System zudem dabei, beim Fahren unter unterschiedlichen Straßenbedingungen einen gewaltigen Sprung zu machen - von der Sicherheit hin zum Komfort.

In Situationen von hohen Fahrgeschwindigkeiten erhöht die intelligente „GAZE“-Funktion dynamisch die vertikale Auflösung des ROI-Bereichs, wodurch das ADiGO-System entfernte Hindernisse früher erkennen und das autonome Fahrerlebnis auf Autobahnen und innerstädtischen Schnellstraßen verbessern kann. Beim Fahren im Stadtverkehr optimiert die intelligente „GAZE“-Funktion dynamisch die Aktualisierung und die Bildrate und hilft dem ADiGO-System, schneller auf die dynamischen Veränderungen durch umgebende Fahrzeuge, Fußgänger und andere Hindernisse zu reagieren.

Dank der technologischen Innovation kann das intelligente LiDAR der zweiten Generation Hardwarekosten effektiv kontrollieren, wodurch Kunden das autonome Fahren sicherer und komfortabler erleben können. In der Zukunft wird RoboSense weiter technologische Innovationen vorantreiben. Durch die nachhaltige Modernisierung der intelligenten LiDAR-Produktsystemlösung wird es mit Partnern zusammenarbeiten, um das intelligente Fahrzeug-Ökosystem zu fördern.

Über RoboSense (www.robosense.ai):

RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) ist ein führender Anbieter von intelligenten LiDAR-Sensorsystemen mit integrierten LiDAR-Sensoren, KI-Algorithmen und IC-Chipsätzen, die herkömmliche 3D-LiDAR-Sensoren in vollständige Datenanalyse- und Verständnissysteme umwandeln. Die Mission des Unternehmens ist es, hervorragende Hardware und KI-Funktionen zu entwickeln, um intelligente Lösungen anzubieten, die es ermöglichen, dass Roboter (einschließlich Fahrzeuge) eine bessere Wahrnehmungsfähigkeit besitzen als Menschen.

Über GAC Motor (https://www.gac-motor.com):

Die Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. („GAC“) wurde im Juni 1997 gegründet. Im Jahr 2020 überstiegen die Herstellung und der Vertrieb von GAC die 2 Millionen bei einer positiven Wachstumsrate im Vergleich zum Vorjahr. Basierend der Exportplanung hat die GAC Group ihr internationales Geschäft erfolgreich vorangetrieben und GAC MOTOR entstand gerade zur rechten Zeit.

