Comcast kondigt komst van Peacock bij Sky aan

PHILADELPHIA & NEW YORK & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Comcast heeft vandaag bekendgemaakt dat Peacock zonder extra kosten beschikbaar gemaakt zal worden door NBCUniversal en Sky voor bijna 20 miljoen Sky-klanten in Europa. Vanaf later dit jaar zal Peacock zijn internationale debuut maken op Sky-platforms, waaronder Sky Q, NOW en Sky Ticket, die momenteel klanten bedienen in het VK, Ierland, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland.

"Xfinity van Comcast is een integraal onderdeel van het succes van onze go-to-market-strategie met Peacock in de VS, en we zien een vergelijkbare kans om internationaal uit te breiden met Sky," aldus Jeff Shell, Chief Executive Officer, NBCUniversal. “We zijn verheugd Peacock naar miljoenen Sky-klanten te brengen en ongelooflijke waarde toe te voegen aan hun platforms met een premium catalogus van het beste entertainment van NBCUniversal dat bij hun abonnement is inbegrepen. Door gebruik te maken van de Xfinity-platforms van Comcast in de VS waren we in staat om Peacock te testen en er meer over te weten te komen, en de schaal, het gebruik en de naamsbekendheid van Peacock snel te vergroten. We kijken ernaar uit om hetzelfde te doen bij Sky in Europa.”

De overeenkomst met Sky markeert de eerste internationale expansie van Peacock sinds de lancering in de VS in de afgelopen zomer. Het afgelopen jaar hebben 54 miljoen klanten zich aangemeld voor Peacock in de VS.

Dana Strong, Group Chief Executive Officer van Sky, verklaarde: “Peacock zal een geweldige toevoeging zijn voor Sky-klanten met meer dan 7.000 uur aan content zonder extra kosten. Deze uitzonderlijke toegevoegde waarde is opnieuw een voorbeeld van de geweldige manieren waarop we innoveren om onze klanten meer voordelen te bieden via de synergieën tussen Sky, NBCUniversal en Comcast Cable.”

Door advertenties ondersteunde Peacock-programmering zal zonder extra kosten beschikbaar zijn voor alle Sky TV-klanten, gebundeld als onderdeel van het entertainmentlidmaatschap op NOW en Sky Ticket, en omvat een breed scala aan inhoud, waaronder The Office, Rutherford Falls, Saved by the Bell, Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits, Downton Abbey en meer. Na verloop van tijd zal Peacock zijn inhoudscatalogus blijven verbeteren op basis van de beste Peacock Originals en de iconische bibliotheek met series en films van NBCUniversal.

