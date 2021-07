Comcast annuncia l'arrivo di Peacock su Sky

PHILADELPHIA & NEW YORK & LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Comcast ha annunciato oggi che NBCUniversal e Sky renderanno Peacock disponibile senza costi aggiuntivi per quasi 20 milioni di clienti Sky in Europa. A partire da quest'anno, Peacock farà il suo debutto internazionale attraverso le piattaforme Sky, tra cui Sky Q, NOW e Sky Ticket, che attualmente servono i clienti di Regno Unito, Irlanda, Germania, Italia, Austria e Svizzera.

"Xfinity di Comcast è stato parte integrante del successo della nostra strategia go-to-market con Peacock negli Stati Uniti e vediamo un'opportunità simile per espanderci a livello internazionale con Sky", ha detto Jeff Shell, Chief Executive Officer, NBCUniversal. "Siamo entusiasti di portare Peacock a milioni di clienti Sky e di aggiungere un valore incredibile alle loro piattaforme con un catalogo premium del miglior intrattenimento di tutta NBCUniversal incluso nel loro abbonamento. Sfruttando le piattaforme Xfinity di Comcast negli Stati Uniti, siamo stati in grado di testare e imparare, guidando rapidamente la scala, l'uso e la consapevolezza del marchio di Peacock. Non vediamo l'ora di fare lo stesso con Sky in Europa".

L'accordo con Sky segna la prima espansione internazionale di Peacock dal suo lancio negli Stati Uniti la scorsa estate. Nell'ultimo anno, 54 milioni di clienti si sono iscritti a Peacock negli Stati Uniti.

Dana Strong, Group Chief Executive Officer di Sky, ha detto: "Peacock sarà una grande aggiunta per i clienti Sky con oltre 7.000 ore di contenuto senza costi aggiuntivi. Questo eccezionale valore aggiunto è un altro esempio dei grandi modi in cui stiamo innovando per portare più benefici ai nostri clienti dalle sinergie tra Sky, NBCUniversal e Comcast Cable".

La programmazione ad-supported Peacock sarà disponibile per tutti i clienti Sky TV senza costi aggiuntivi, in bundle come parte dell'abbonamento all'intrattenimento su NOW e Sky Ticket, e includerà un'ampia gamma di contenuti, tra cui The Office, Rutherford Falls, Saved by the Bell, Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits, Downton Abbey, e altro ancora. Nel tempo, Peacock continuerà ad arricchire il suo catalogo di contenuti attingendo ai migliori Peacock Originals e alla biblioteca iconica di serie e film di NBCUniversal.

Informazioni su Comcast Corporation

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) è un'azienda globale di media e tecnologia che collega le persone ai momenti che contano. Ci concentriamo principalmente su banda larga, aggregazione e streaming con oltre 57 milioni di relazioni con i clienti negli Stati Uniti e in Europa. Forniamo banda larga, wireless e video attraverso i nostri marchi Xfinity, Comcast Business e Sky; creiamo, distribuiamo e trasmettiamo intrattenimento, sport e notizie attraverso Universal Filmed Entertainment Group, Universal Studio Group, Sky Studios, le reti di trasmissione NBC e Telemundo, più reti via cavo, Peacock, NBCUniversal News Group, NBC Sports, Sky News e Sky Sports; e offriamo esperienze memorabili nei parchi e resort Universal negli Stati Uniti e in Asia. Visitare www.comcastcorporation.com per ulteriori informazioni.

Informazioni su Peacock

Peacock è il servizio di streaming di NBCUniversal. Peacock offre una lista di livello mondiale di originali esclusivi, librerie on-demand di show televisivi di successo, oltre a film acclamati dalla critica provenienti dai caveau di Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination e dai più grandi studios di Hollywood. Inoltre, Peacock attinge alla capacità ineguagliata di NBCUniversal di fornire un'ampia gamma di contenuti d'attualità avvincenti attraverso notizie, sport, late-night, lingua spagnola e reality. NBCUniversal è una filiale di Comcast Corporation.

Informazioni su Sky

Sky è l'azienda leader in Europa per i media e l'intrattenimento ed è orgogliosa di far parte del gruppo Comcast. In sei Paesi, colleghiamo i nostri 23,4 milioni di clienti al miglior intrattenimento, sport, notizie e arte, compresi i nostri premiati contenuti originali.

La nostra tecnologia, compreso il leader di mercato Sky Q, connette le persone a tutto ciò che amano - con intrattenimento da Sky TV, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e BBC iPlayer, e app come Spotify, YouTube, BBC Sounds, Highbrow, Peloton, Fiit e altro ancora, in un posto, facile. Il nostro servizio di streaming NOW porta agli spettatori tutto il divertimento di Sky con la flessibilità di un servizio senza contratto. Attraverso il nostro nuovo fornitore di banda larga B2B, Sky Connect, offriamo banda larga superveloce con back-up 4G di livello business alle piccole imprese del Regno Unito.

Basandoci sul successo di Sky Originals come Chernobyl, Gangs of London e Brassic, stiamo raddoppiando i nostri investimenti in contenuti originali entro il 2024 attraverso Sky Studios. Sky News fornisce gratuitamente un giornalismo imparziale e affidabile, Sky Arts è l'unico canale d'arte in chiaro del Regno Unito che rende le arti accessibili a tutti e Sky Sports, il nostro principale servizio di trasmissione sportiva, porta ai clienti alcuni dei più grandi e migliori eventi sportivi globali, dalla Premier League alla Formula 1 e tutto ciò che sta in mezzo. Il nostro nuovo studio televisivo e cinematografico, Sky Studios Elstree, che aprirà nel 2022, dovrebbe creare oltre 2.000 nuovi posti di lavoro e generare altri 3 miliardi di sterline di investimenti produttivi nel Regno Unito nei primi cinque anni.

Crediamo di poter essere una forza per il bene nelle comunità in cui operiamo. Ci siamo impegnati ad essere la prima azienda di intrattenimento a carbonio zero in Europa entro il 2030 e siamo orgogliosi di essere Partner Principale e Media Partner di COP26. Siamo orgogliosi del nostro approccio alla diversità e all'inclusione: siamo stati riconosciuti da The Times e Stonewall per il nostro impegno alla diversità e abbiamo fissato obiettivi ambiziosi per il 2025 per continuare ad aumentare la diversità e la rappresentanza. Ci siamo anche impegnati ad investire 30 milioni di sterline nei nostri mercati in tre anni per migliorare il nostro approccio alla diversità e all'inclusione e per affrontare l'ingiustizia razziale.

