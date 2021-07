CAMBRIDGE, Mass. & MENLO PARK, Californië--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (Takeda) en Frazier Healthcare Partners (Frazier) hebben vandaag een samenwerking aangekondigd voor de lancering van HilleVax, Inc. ( HilleVax), een biofarmaceutisch bedrijf voor de ontwikkeling en commercialisering van Takeda’s kandidaat-norovirusvaccin. Takeda heeft een licentie verleend aan HilleVax voor de exclusieve ontwikkelings- en commercialiseringsrechten voor zijn kandidaat-norovirusvaccin, HIL-214 (voorheen TAK-214), wereldwijd buiten Japan, in ruil voor een vooruitbetaling, evenals toekomstige contante mijlpalen en royalty’s op netto verkoop. Takeda behoudt de commercialiseringsrechten in Japan en HilleVax zal bepaalde ontwikkelingsactiviteiten in Japan integreren in haar wereldwijde ontwikkeling. Takeda blijft zich inzetten voor vaccins en deze samenwerking stelt Takeda in staat haar wereldwijde middelen te richten op dengue, COVID-19, pandemische griep en Zika, naast de vaccins die het momenteel in Japan distribueert.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.