Takeda e Frazier Healthcare Partners Anunciam Cooperação para Lançar HilleVax, Inc. e Desenvolver Vacina Candidata contra o Norovírus em Estágio Clínico

CAMBRIDGE, Mass. & MENLO PARK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) (Takeda) e a Frazier Healthcare Partners (Frazier) anunciaram hoje uma cooperação para lançar a HilleVax, Inc. (HilleVax), uma empresa biofarmacêutica para desenvolver e comercializar a vacina candidata contra o norovírus da Takeda. A Takeda concedeu uma licença à HilleVax para os direitos exclusivos de desenvolvimento e comercialização de sua vacina candidata do norovírus, HIL-214 (anteriormente TAK-214), em todo o mundo fora do Japão, em troca da consideração inicial, bem como marcos futuros em dinheiro e royalties sobre vendas líquidas. A Takeda manterá os direitos de comercialização no Japão e a HilleVax integrará certas atividades de desenvolvimento do Japão em seu desenvolvimento mundial. A Takeda continua comprometida com as vacinas e esta cooperação permite que a Takeda concentre seus recursos mundiais na dengue, COVID-19, gripe pandêmica e Zika, além das vacinas que distribui atualmente no Japão.

A HIL-214, que é uma vacina candidata com base em partícula semelhante a vírus (VLP), teve concluído um estudo de eficácia de campo de fase 2b aleatório e controlado por placebo em 4.712 pessoas adultas em que a HIL-214 foi bem tolerada, demonstrando comprovação clínica de conceito em prevenção de casos moderados a graves de gastroenterite aguda por infecção por norovírus.1 Até o momento, a candidata foi estudada em nove ensaios clínicos em humanos com dados de segurança de mais de 4.500 indivíduos e dados de imunogenicidade de mais de 2.000 pessoas.

"A Takeda e a Frazier têm uma história de parceria bem-sucedida e estamos confiantes nas capacidades da HilleVax para avançar com a HIL-214, a vacina candidata contra norovírus mais avançada em desenvolvimento com potencial para lidar com a enorme carga mundial de gastroenterite aguda associada ao norovírus", disse Rajeev Venkayya, MD, Presidente da Unidade de Negócios Global de Vacinas da Takeda. "Isto permitirá que a Takeda concentre seus esforços e recursos em nossa vacina contra a dengue, a qual começamos a solicitar licenciamento em todo o mundo, em nossos programas de pandemias e em nossa parceria com o governo dos EUA para desenvolver uma vacina contra o zika."

O norovírus é uma infecção intestinal comum caracterizada por diarréia, vômito, cólicas abdominais, náuseas e, às vezes, febre que pode levar a uma desidratação clinicamente significativa.2 O norovírus é reconhecido como a principal causa de gastroenterite aguda em todas as idades.3 É estimado que o norovírus cause quase 700 milhões de casos da doença e mais de 200.000 mortes em todo o mundo por ano, com significativa carga econômica e social adicional.3 Nenhuma vacina está atualmente aprovada para infecção por norovírus, e a HIL-214 continua a ser a vacina candidata contra norovírus mais avançada em testes clínicos em humanos.

"Seguindo nossa parceria de sucesso para formar a Phathom Pharmaceuticals, estamos extremamente satisfeitos com a nova parceria com a Takeda para formar a HilleVax", disse Tachi Yamada, M.D., Co-Fundador da HilleVax e Venture Partner da Frazier. "O norovírus causa morbidade e mortalidade significativas, bem como enormes custos econômicos e sociais em todo o mundo. Acreditamos que a HIL-214 representa uma importante oportunidade para atender a esta imensa necessidade não atendida."

Compromisso da Takeda com as vacinas

As vacinas evitam de 2 a 3 milhões de mortes a cada ano e transformaram a saúde pública mundial. Por mais de 70 anos, a Takeda forneceu vacinas para proteger a saúde de pessoas no Japão. Hoje, o negócio internacional de vacinas da Takeda está aplicando inovação para combater algumas das doenças infecciosas mais desafiadoras do mundo, como dengue, COVID-19, gripe pandêmica e zika. A equipe da Takeda traz um excelente histórico e uma riqueza de conhecimento ao desenvolver e fabricar vacinas no avanço de um planejamento de vacinas para atender a algumas das necessidades de saúde pública mais urgentes do mundo. Para mais informação, acesse www.TakedaVaccines.com.

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) é líder mundial em biofarmacêutica baseada em valores e orientada à P&D, com sede no Japão, comprometida em descobrir e oferecer tratamentos que transformam vidas, orientados por nosso compromisso com pacientes, nossa população e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Genética Rara e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados à P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma e Vacinas. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas, ultrapassando fronteiras com novas opções de tratamento e alavancando nosso aprimorado mecanismo e capacidades de cooperação em P&D para criar um planejamento robusto e diversificado de modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e trabalhar com nossas parcerias na área da saúde em cerca de 80 países. Para mais informação, acesse https://www.takeda.com.

Sobre a Frazier Healthcare Partners

Fundada em 1991, a Frazier Healthcare Partners é uma provedora líder de crescimento e capital de risco para empresas de saúde. Com quase US$ 4,8 bilhões de capital total levantado, a Frazier investiu em mais de 200 empresas, com tipos de investimento que vão desde a criação de empresas e capital de risco até aquisições de empresas lucrativas do mercado médio-baixo. A equipe Growth Buyout da empresa investe em serviços de saúde e farmacêuticos, produtos médicos e setores relacionados. A equipe de Ciências da Vida investe em terapêutica e áreas relacionadas que atendem às necessidades médicas não satisfeitas através da inovação. A Frazier possui escritórios em Seattle, WA e Menlo Park, CA, e investe amplamente nos EUA, Canadá e Europa. Para obter mais informação sobre a Frazier Healthcare Partners, acesse o site da empresa em http://www.frazierhealthcare.com.

Sobre a HilleVax

A HilleVax é uma empresa biofarmacêutica com foco no desenvolvimento e comercialização de novas vacinas candidatas. Seu programa inicial, a HIL-214, é uma vacina candidata com base em partículas semelhantes a vírus (VLP) em desenvolvimento para a prevenção de gastroenterite aguda moderada a grave causada por infecção de norovírus. Para obter mais informação sobre a HilleVax, acesse o site da empresa em http://www.HilleVax.com.

Declarações Prospectivas da Takeda Pharmaceutical Company Limited

Este comunicado à imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado à imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os futuros negócios da Takeda, posição futura e resultados das operações, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa", "planeja", "acredita", "espera", "continua", "anseia", "objetiva", "pretende", "garante", "será", "pode", "deve", "iria", "poderia", "antecipa", "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou sua negação. Estas declarações prospectivas estão baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem levar resultados reais a diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos EUA; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações em leis e regulamentos aplicáveis; sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e seu momento; incerteza de sucesso comercial para produtos novos e existentes; dificuldades de fabricação ou atrasos; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações referentes à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais às operações da Takeda bem como o momento de qualquer desinvestimento; e outros fatores identificados no Relatório Anual mais recente da Takeda no Formulário 20-F, além de outros relatórios da Takeda apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer uma das declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa ou quaisquer outras declarações prospectivas que possam fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos nem são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Referências

1 Sherwood J, et al. Vaccine 2020; 38(41):6442-6449

2 https://www.cdc.gov/norovirus/index.html [acessado em 27 de abril de 2021].

3 Hall AJ, et al. Expert Rev Vaccines 2016;15(8):949-951

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.