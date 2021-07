Conviva et The Trade Desk s’associent pour améliorer la publicité contextuelle pour les éditeurs de streaming premium

FOSTER CITY, CALIFORNIE--(BUSINESS WIRE)--Conviva, le cloud intelligent pour les médias en streaming, et le leader mondial de la technologie publicitaire The Trade Desk, ont conclu un partenariat unique en son genre, pour fournir à l’industrie de la publicité en streaming les signaux de contenu contextuels nécessaires dans le flux d’enchères, pour améliorer leurs campagnes TV connectées basées sur les signaux et l’efficacité. Ensemble, les deux sociétés aideront les éditeurs premium à fournir aux acheteurs programmatiques le réseau, le genre, la notation, la longueur et d’autres données détaillées qui manquent cruellement à l’industrie du streaming, tout en conservant le contrôle des données. Les détails du partenariat, de l’offre de produits, des éditeurs participants et les informations sur la manière dont les éditeurs premium peuvent participer et en bénéficier seront disponibles via un webinaire en août.

Selon le rapport State of Streaming Advertising de Conviva, publié en juin 2021, seuls 39 % des acheteurs pensent disposer des données nécessaires pour exécuter efficacement des campagnes publicitaires en streaming et seuls 8 % des acheteurs estiment que le contenu en streaming représente un contexte sûr pour leur marque. Le partenariat entre Conviva et The Trade Desk répond directement à ces préoccupations et permettra à The Trade Desk d’être le premier à proposer à ses clients une publicité contextuelle en streaming, une première pour l’industrie.

« La simple vérité est que la publicité en streaming a besoin de données contextuelles transparentes, pour continuer à renforcer la confiance dans le canal », a déclaré Keith Zubchevich, PDG de Conviva. « En intégrant The Trade Desk et nos partenaires éditeurs premium, nous allons aider à débloquer des opportunités de plusieurs milliards de dollars dans la publicité en streaming et à faire avancer l’industrie. Les marques auront les données contextuelles détaillées dont elles ont besoin tandis que les éditeurs garderont le contrôle total. C’est avantageux pour tout le monde. »

Conviva recense les métadonnées de contenu en temps réel, directement à partir du lecteur vidéo d’éditeurs premium, ce qui en fait l’ensemble de données de contenu en streaming le plus fiable du secteur. En particulier, sa technologie de capteur exclusive Stream Sensor™ actuellement embarquée dans 3,3 milliards d’applications de streaming vidéo permet de mesurer plus de 500 millions de téléspectateurs uniques regardant 180 milliards de flux par an avec 2 billions de transactions en temps réel, par jour, dans plus de 180 pays.

« Notre objectif est de fournir autant de données que possible à nos clients publicitaires, pendant qu’ils planifient et exécutent leurs campagnes de médias numériques », a déclaré Michelle Hulst, directrice de l’exploitation, The Trade Desk. « En nous associant à Conviva pour offrir aux annonceurs de la télévision connectée encore plus de données que ce qui est disponible en télévision linéaire, nous ouvrons un nouveau monde d’opportunités, tout en maintenant le contrôle et les garanties souhaités par les éditeurs et les marques. »

À propos de Conviva

Conviva est le cloud intelligent pour le streaming multimédia. Alimentée par nos solutions brevetées Stream Sensor™ et Stream ID™, notre plateforme en temps réel permet aux spécialistes du marketing, aux annonceurs, ainsi qu’aux équipes techniques, d’ingénierie et de service à la clientèle de créer, d’engager et de monétiser leurs publics. Conviva se consacre à soutenir des marques telles que CCTV, DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED et WarnerMedia qui sont en train de dynamiser l’incroyable opportunité que représente le streaming multimédia. Aujourd’hui, notre plateforme traite près de 2 000 milliards d’événements de données de streaming par jour, prenant en charge plus de 500 millions de téléspectateurs uniques regardant 180 milliards de flux par an diffusés en streaming sur des appareils par 3,3 milliards d’applications. Conviva garantit que les entreprises numériques de toutes tailles peuvent proposer un meilleur streaming, et ce pour chaque flux, sur chaque écran, à chaque seconde. Pour en savoir plus, consultez le site www.conviva.com.

À propos de The Trade Desk

The Trade Desk™ est une entreprise technologique qui responsabilise les acheteurs de publicité. Grâce à sa plateforme en libre-service basée sur le cloud, les acheteurs de publicité peuvent créer, gérer et optimiser des campagnes de publicité numérique sur tous les formats et appareils publicitaires. Les intégrations avec les principaux partenaires de données, d’inventaire et d’édition garantissent une portée et des capacités de décision maximales, et les API d’entreprise permettent un développement personnalisé en plus de la plateforme. Basé à Ventura, en Californie, The Trade Desk possède des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Pour plus d’informations, visitez thetradedesk.com et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook.

