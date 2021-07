Comcast gibt die Aufnahme von Peacock in Sky bekannt

PHILADELPHIA & NEW YORK & LONDON--(BUSINESS WIRE)--Comcast gab heute bekannt, dass NBCUniversal und Sky Peacock ohne zusätzliche Kosten für nahezu 20 Millionen Sky-Kunden in Europa zur Verfügung stellen werden. Noch dieses Jahr wird Peacock sein internationales Debüt auf Sky-Plattformen feiern, einschließlich auf Sky Q, NOW und Sky Ticket, die derzeit Kunden im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz bedienen.

„Xfinity von Comcast war für den Erfolg unserer Markteinführungsstrategie für Peacock in den USA ausschlaggebend und wir sehen eine ähnliche Möglichkeit, mit Sky international zu expandieren“, sagte Jeff Shell, Chief Executive Officer, NBCUniversal. „Wir freuen uns, Peacock Millionen von Sky-Kunden anzubieten und für die Plattformen mit einem Premium-Katalog der besten Unterhaltung von NBCUniversal einen unglaublichen Mehrwert zu schaffen, der in ihrem Abo inbegriffen sein wird. Indem wir den Xfinity-Plattformen von Comcast in den USA zum Durchbruch verholfen haben, waren wir in der Lage, zu testen und zu lernen, schnell zu skalieren, die Nutzung zu fördern und die Marke von Peacock bekannt zu machen. Wir freuen uns darauf, das gleiche mit Sky in Europa zu tun.“

Die Vereinbarung mit Sky markiert die erste internationale Expansion von Peacock seit der Einführung in den USA im vergangenen Sommer. Im Laufe des letzten Jahres haben 54 Millionen Kunden Peacock in den USA abonniert.

Dana Strong, Group Chief Executive Officer von Sky, sagte: „Peacock wird für Sky-Kunden mit über 7.000 Stunden Content ohne zusätzliche Kosten einen großartigen Gewinn darstellen. Dieser ausgesprochene Mehrwert ist ein weiteres Beispiel für die hervorragenden Möglichkeiten, die wir innovativ nutzen, um unseren Kunden durch Synergien mit Sky, NBCUniversal und Comcast Cable weitere Vorteile zu bieten.“

Das werbefinanzierte Peacock-Programm wird für alle Kunden von Sky TV ohne weitere Kosten verfügbar und als Teil der Unterhaltungsmitgliedschaft auf NOW und Sky Ticket gebündelt sein. Es wird ein umfangreiches Angebot von Content umfassen, einschließlich Das Büro, Rutherford Falls, California High School, The Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits, Downton Abbey und mehr. Mit der Zeit wird Peacock seinen Content-Katalog erweitern und auf die besten Peacock Originals sowie Kultserien und Filme von NBCUniversal zurückgreifen.

Über Comcast Corporation

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) ist ein globales Medien- und Technologieunternehmen, das Menschen mit bedeutsamen Momenten verbindet. Wir konzentrieren uns in erster Linie auf Breitband, Bündelung und Streaming und bedienen dabei 57 Millionen Kunden in den USA und Europa. Wir bieten Breitband-, Drahtlos- und Videodienste durch unsere Marken Xfinity, Comcast Business und Sky an, wir gestalten, verbreiten und streamen führende Unterhaltungsprogramme, Sport und Nachrichten durch Universal Filmed Entertainment Group, Universal Studio Group, Sky Studios, die NBC- und Telemundo-Rundfunknetze, mehrere Kabelnetze, Peacock, NBCUniversal News Group, NBC Sports, Sky News und Sky Sports und wir sorgen für unvergessliche Erlebnisse in Universal Parks und Resorts in den USA und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter www.comcastcorporation.com.

Über Peacock

Peacock ist der Streaming-Dienst von NBCUniversal. Er bietet eine Reihe erstklassiger exklusiver Originale, Bibliotheken von erfolgreichen TV-Shows mit bedarfsorientiertem Zugriff und hochgelobten Filmen aus dem Hause Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination und den größten Studios Hollywoods. Zudem macht sich Peacock die unvergleichliche Fähigkeit von NBCUniversal zu Nutze, eine breit gefächerte Palette spannender Inhalte aus den Bereichen Nachrichten, Sport, Late-Night, spanischsprachiger Programme und Reality TV anzubieten. NBCUniversal ist eine Tochtergesellschaft der Comcast Corporation.

Über Sky

Sky ist Europas führendes Medien- und Unterhaltungsunternehmen und stolz darauf, ein Teil der Comcast-Gruppe zu sein. In sechs Ländern bieten wir unseren 23,4 Millionen Kunden das Beste aus Unterhaltung, Sport, Nachrichten und Kunst, einschließlich unserer preisgekrönten Originalproduktionen.

Unsere Technologie, die den Marktführer Sky Q umfasst, verbindet Menschen mit allem, was sie lieben - mit Unterhaltung von Sky TV, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video und BBC iPlayer sowie Apps wie Spotify, YouTube, BBC Sounds, Highbrow, Peloton, Fiit und weiteren - ganz einfach an einem Ort. Unser Streaming-Dienst NOW bietet unseren Zuschauern alle Vorteile von Sky mit der Flexibilität eines vertragsfreien Dienstes. Durch unseren neuen B2B-Breitband-Provider, Sky Connect, bieten wir superschnelle Breitbandübertragungen mit 4G-Backup für kleine Unternehmen im Vereinigten Königreich.

Aufbauend auf dem Erfolg von Sky Originals wie Chernobyl, Gangs of London und Brassic, verdoppeln wir bis 2024 unsere Investitionen in Original-Content durch Sky Studios. Sky News bietet kostenfreie, unvoreingenommene und zuverlässige Berichterstattung, Sky Arts ist der erste nur auf Kunst ausgerichtete Free-to-Air-Kanal im Vereinigten Königreich, der Kunst für jeden zugänglich macht, und Sky Sports, unser führender Sportübertragungsdienst, bietet Zuschauern die Übertragung einiger der größten und besten globalen Sportveranstaltungen von der Premier League bis zur Formel 1 und allem, was dazwischen liegt. Unser neues TV- und Film-Studio, Sky Studios Elstree, das 2022 öffnen wird, wird voraussichtlich über 2.000 neue Arbeitsplätze schaffen und in den ersten fünf Jahren für zusätzliche Produktionsinvestitionen in Höhe von 3 Millionen Pfund im Vereinigten Königreich sorgen.

Wir sind davon überzeugt, dass wir in der Gesellschaft, in der wir arbeiten, Gutes bewirken können. Wir setzen uns dafür ein, Europas erstes Unterhaltungsunternehmen zu werden, das seinen Kohlenstoffausstoß bis 2030 auf Null reduziert, und wir sind stolz darauf, ein Principal Partner und Media Partner der UN-Klimakonferenz 2026 zu sein. Nicht umsonst dürfen wir stolz darauf sein, einen Ansatz der Vielfalt und Inklusion zu verfolgen: Wir wurden von The Times und Stonewall für unser Engagement für Vielfalt ausgezeichnet und wir setzen uns ehrgeizige Ziele bis 2025, um die Vielfalt und Repräsentation weiter zu erhöhen. Darüber hinaus verpflichten wir uns, in unseren Märkten in drei Jahren 30 Millionen Pfund zu investieren, um unseren Ansatz für Vielfalt und Inklusion weiter zu verbessern und herkunftsbedingte Ungerechtigkeiten anzugehen.

