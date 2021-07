PIC Group conclut un contrat de services en matière d’exploitation et de maintenance pour une nouvelle raffinerie au Nigeria

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Après avoir exploité et entretenu des actifs, déployé et formé de la main-d'œuvre dans des endroits reculés du monde entier et s'appuyant sur des années d'expérience au Nigéria, PIC Group a conclu un contrat de service pour une durée de 5 ans avec la société Azikel Petroleum Ltd ; pour la nouvelle raffinerie Azikel qui sera située à Yenagoa, dans l'État de Bayelsa, au Nigeria. Selon les termes du contrat, PIC Group fournira des services de soutien en matière d'exploitation et de maintenance, notamment des procédures intégrées d'exploitation et de maintenance spécifiques au site, une approche systématique de la formation ainsi qu'un soutien opérationnel sous la forme de supervision et de mentorat du personnel de la raffinerie par les spécialistes de PIC Group. Les programmes de qualification approfondis et durables de PIC Group, combinés à une approche globale du développement organisationnel, permettront à la nouvelle raffinerie Azikel de passer efficacement de la mise en service et du démarrage à la pleine exploitation. Ces programmes faciliteront également la localisation du personnel pour la nouvelle raffinerie d'hydroskimming de 12 000 b/j.

Ian Anderson, Directeur général et Vice-président de la Raffinerie chez Azikel Petroleum a déclaré : "L'expérience de PIC Group en matière d'exploitation et de maintenance, l'approche de ses programmes de qualification spécifiques au site et sa documentation procédurale précise spécifique au site, permettent de créer une base de connaissances cohérente pour la raffinerie Azikel afin d'améliorer l'efficacité et d'assurer une exploitation fiable, cohérente et sur".

"La méthodologie systématique optée par PIC Group pour le transfert de connaissances adopte la vision d'Azikel sur l'auto-performance et permettra à la communauté locale de diriger l'exploitation à long terme de l'installation tout en maintenant la préparation opérationnelle et la conformité réglementaire tout au long du cycle de vie de la raffinerie", a souligné Frank Avery, Président et PDG de PIC Group.

Pour sa part, Dr Eruani, Président du groupe, a conclu : "La formation de notre personnel était d'une importance capitale pour Azikel lors de la sélection du prestataire de services d'exploitation et de maintenance, et nous sommes très satisfaits du programme complet proposé par PIC Group".

À propos d'Azikel Petroleum Ltd :

Azikel Petroleum Ltd fait partie du groupe Azikel, une société privée impliquée dans les activités de dragage, d'aviation, de production d'électricité et de pétrole soutenant le développement des infrastructures au Nigeria. Créée en 2008, l'entreprise se concentre sur l'industrialisation, l'emploi et le développement du capital humain avec une concentration géographique dans la région du delta du Niger.

À propos de PIC Group :

Fondée en 1988, la société PIC Group se consacre à offrir de la valeur en fournissant des services énergétiques mondiaux à des installations sur quatre continents – Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et Afrique. PIC Group fournit des services d'exploitation et de maintenance (soins, conservation et contrôle), de mise en services et de démarrage, de documentation, de formation et de recrutement. Elle dessert également les industries de la production d'électricité, du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, l'industrie de la pâte à papier et de la fabrication.

PIC Group est une filiale en propriété exclusive de Marubeni Corporation, une société figurant sur la liste Fortune Global 500. Marubeni est une sogo shosha japonaise importante (société de commerce internationale) et le troisième plus grand producteur d'électricité indépendant mondial.

(www.picgroupinc.com)

À propos de Marubeni :

Marubeni Corporation et ses filiales consolidées utilisent leurs vastes réseaux commerciaux, tant au Japon qu'à l'étranger, pour effectuer des opérations d'importation et d'exportation (y compris le commerce avec des pays tiers), ainsi que des activités nationales, englobant un large éventail d'activités, y compris les produits de consommation, l'alimentation, l'agriculture, les produits chimiques, l'énergie, les métaux et les machines et les infrastructures du secteur d’energie.

Consulter la version source sur businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210727005989/en/

