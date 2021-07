 FPT Software investit dans la société Intertec International, renforçant ainsi les capacités de prestation de services nearshore sur le continent américain.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--FPT Software, l'entreprise technologique leader au Vietnam, annonce aujourd'hui avoir investi dans le fournisseur mondial de services informatiques Intertec International (Intertec), afin de renforcer ses capacités de prestation de services nearshore en Amérique.

Cet investissement stratégique donnera accès à FPT Software -et plus particulièrement à sa filière nord-américaine, FPT USA Corp- aux centres de prestation de services technologiques nearshore d'Intertec au Costa Rica et en Colombie, ce qui permettra d’exploiter la vaste expérience opérationnelle d'Intertec en Amérique latine (LATAM). Grâce à cet accord FPT Software sera en mesure de répondre à la demande croissante de ses clients en matière d'ingénierie logicielle Agile, avec un alignement des fuseaux horaires entre les professionnels de l'informatique et les clients.

D’autre part, cet investissement permet à Intertec d’utiliser les ressources de FPT Software, notamment ses produits et services numériques innovants et son réseau de centres de prestation de services dans le monde entier. Par ailleurs, la société pourra développer des projets plus importants dans le cadre d'une démarche globale.

« Nous connaissons FPT Software, ses collaborateurs et sa direction depuis un certain temps, et nous avons travaillé ensemble dans de nombreux projets. L'investissement de FPT Software nous aidera à accélérer notre croissance et à développer notre infrastructure et nos capacités techniques. Nous sommes très heureux de nous joindre à une entreprise qui partage nos convictions : offrir une valeur exceptionnelle à nos clients et un engagement proactif », a déclaré Rickard Hedeby, CEO d'Intertec International.

« Cet accord symbolise un engagement envers nos clients. Bien que les États-Unis soient notre marché principal, investir dans des destinations proches comme le Costa Rica et la Colombie permet de faire jusqu'à 30 % d'économies, tout en garantissant l'alignement des fuseaux horaires, des langues et des cultures. Nous pourrons également avoir accès à un personnel informatique très compétent », a déclaré Dang Tran Phuong, directeur général de FPT Amériques.

« Le Costa Rica et la Colombie sont des hubs multiservices attractifs et des destinations d'externalisation reconnues dans la région LATAM. Je crois que cet investissement nous ouvrira plusieurs portes. Grâce aux avantages géographiques de la région, aux politiques gouvernementales favorables aux entreprises, et aux solutions digitales et savoir-faire des deux entreprises, nous pourrons offrir à nos clients un rythme accéléré pour le déroulement des projets ainsi qu’une réduction des coûts », a-t-il ajouté.

L'investissement dans Intertec International s'aligne sur la stratégie de FPT qui vise à optimiser sa combinaison de modèles de prestation de services offshore, nearshore et sur site pour accompagner ses clients 24/24 et 7/7. Auparavant, FPT Software avait établi 22 centres de développement couvrant les Amériques, l'Europe et l'Asie-Pacifique, afin d'améliorer sa réactivité et de permettre à ses clients d'atteindre leurs objectifs.

Après deux décennies en tant que leader de l'externalisation informatique en Asie du Sud-Est, en 2019 FPT Software a réorienté sa stratégie vers la transformation digitale. L'entreprise a pour objectif de devenir un fournisseur de services informatiques et de transformation digitale à hauteur d'un milliard de dollars d'ici 2024.

A propos de FPT Software

FPT Software Europe SARL appartient à FPT corporation, un groupe mondial de technologies et de services informatiques, dont le siège social est situé au Vietnam, avec près de 2,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 36 000 collaborateurs.

En tant qu’entreprise pionnière de la transformation digitale, FPT Software offre des services de plateformes digitales, Smart factory, de RPA, IA, IoT, Cloud, AR/VR, BPO, etc. FPT a aidé plus de 700 clients dans le monde - dont une centaine de sociétés Fortune 500 – grâce au développement de logiciels, leur déploiement, mise en œuvre ainsi que leur maintenance. Et ce dans des domaines d’activités tels que l’énergie, finance, assurance, fabrication, télécommunication, commerce, distribution, santé, média, transports et logistique.

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site : https://fpt-software.fr/

À propos d'Intertec International

Intertec International est une entreprise de services informatiques et techniques fondée en 2002. Son siège social est situé à Phoenix, en Arizona et l’entreprise possède des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que des centres technologiques nearshore au Costa Rica et en Colombie. Intertec International fournit des solutions et des services technologiques aux entreprises du classement Fortune 500 et aux entreprises de taille moyenne dans différents marchés verticaux. Gérer des programmes informatiques difficiles, spécifiques à chaque secteur, est l'une des principales compétences d'Intertec. Sa flexibilité organisationnelle lui permet également d'offrir des solutions personnalisées grâce à des méthodologies pour la mise en oeuvre des programmes. Intertec possède une vaste expérience dans divers secteurs d’activité tels que la banque, les services financiers, les assurances, les produits de grande consommation, la logistique, la technologie et l'aérospatiale.

