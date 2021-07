DIC, Debut Biotech s’associent pour développer et fabriquer des pigments naturels bio pour des cosmétiques et des colorants plus durables

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--DIC Corporation (TOKYO:4631) a annoncé un accord de recherche et de développement conjoint avec la jeune entreprise californienne de biotechnologie Debut Biotechnology, Inc., contribuant ainsi de manière significative aux efforts de developpement de pigments naturels pour les cosmétiques et les colorants alimentaires, par l’entreprise DIC.

Ces dernières années, les préoccupations de plus en plus urgentes concernant les bouleversements climatiques ont accru la demande de la consommation mondiale pour des colorants biodégradables, des colorants naturellement dérivés, notamment dans les secteurs de l’alimentation et des cosmétiques, afin de remplacer les colorants synthétiques dérivés du pétrole. Cette demande sans cesse croissante de la part des consommateurs a motivé les grandes marques mondiales à rechercher des matières plus durables pour leurs produits.

Malgré les efforts intenses déployés en vue d’extraire les pigments utiles des matières naturelles, telles que les fleurs ou les plantes, leur commercialisation continuent à se heurter à des obstacles de taille. Notamment à des rendements inacceptables, tels que la production excessive de déchets après extraction, et charges environnementales telles que l’utilisation des sols et de l’eau. Par ailleurs, des problèmes spécifiques à l’agriculture, tels que des conditions météorologiques de plus en plus instables et variations, tant au niveau de la qualité que des quantités, sont autant de facteurs qui entravent l’efficacité de la production.

Alors que davantage d’organisations recherchent des méthodes de culture des bactéries, levures ou algues, etc., efficaces en utilisant des réactions biologiques à l’intérieur des cellules pour produire les matières nécessaires, les produits dérivés générés par ces réactions continuent de mettre en échec la conduite des processus de réaction dans des conditions optimales.

La technologie de biofabrication acellulaire en continu de nouvelle génération brevetée de Debut surmonte ces obstacles traditionnels de la biofabrication, en ne conservant que les enzymes et autres parties utiles des cellules, tout en rejetant les parties limitatives. En travaillant notamment sur les fonctions vitales des enzymes des cellules, en conditions optimales, les ingénieurs de Debut Biotech optimisent les réactions, synthétisent des cibles stables de haute pureté afin de fabriquer efficacement, et en continu, des biomatériaux et autres ingrédients actifs qui étaient jusque-là ignorés en raison du faible rendement des matières.

Le PDG de Debut Joshua Britton a déclaré : « Grâce à notre plate-forme de biofabrication acellulaire avancée, nous pouvons produire des ingrédients de coloration qui ne seraient autrement pas réalisables avec la biofabrication traditionnelle par fermentation. Nos couleurs sont naturellement dérivées avec une fraction des matières entrantes, sans aucun déchet ni énergie, et sans l’utilisation de produits pétrochimiques. À travers cette approche, nous sommes en mesure d'aborder un niveau de complexité qui offre de toutes nouvelles possibilités au monde des ingrédients de la coloration dans tous les secteurs. Nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir travailler avec DIC, leaders reconnus dans l’industrie des ingrédients de la coloration. »

Le directeur général de DIC Kiyofumi Takano a déclaré : « DIC espère combiner les connaissances avancées de Debut dans le domaine des réactions enzymatiques et la conception des procédés dans un système évolutif, le contrôle qualité et les capacités de développement produits de DIC afin de développer et commercialiser de nouveaux colorants et pigments biochimiques durables à haute valeur ajoutée, ainsi que des aliments sains pour les marchés mondiaux. »

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.