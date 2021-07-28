積層製造商綠色貿易協會宣布新成員

佛羅里達州好萊塢--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--為促進和推廣積層製造(AM)環保效益而成立的全球貿易組織積層製造商綠色貿易協會(Additive Manufacturer Green Trade Association, AMGTA)今天宣布，又有八家領先的積層製造商加入該貿易團體，以共同促進積層製造行業的永續發展。目前，該協會的成員數量已達到28個。

其中，Stratasys以新創始成員身分加入了AMGTA，該公司是聚合物3D列印解決方案的全球領導者，其產品應用於航空航太、汽車、消費品和醫療保健等多個行業。Stratasys將與現有創始成員一起貢獻力量，現有創始成員包括：使用接著劑噴射3D列印技術的3D列印系統的先行者和全球領導者ExOne；專注於積層製造組件的先進無損檢測實驗室QC Laboratories；從事新一代飛行和發射組件設計和3D印表機製造的公司Sintavia；以及向全球各行業提供穩定工業氣體的供應商大陽日酸株式會社(Taiyo Nippon Sanso Corporation)（日本酸素控股株式會社旗下營運公司之一）。這五家創始成員將決定AMGTA的策略方向，提供治理監督，並負責考慮成員可以投票委託的未來研究計畫。

以新參與成員身分加入AMGTA的公司包括：透過全新的創新型積層製造技術為客戶提供更大價值的全球性積層製造公司3D Metalforge；為要求高可靠性產品的成長型市場應用提供積層製造解決方案的領導者3D Systems；致力於最佳化積層製造流程的敏捷製造軟體解決方案供應商3YOURMIND；用於積層製造零組件的自動化學蒸汽平滑（後處理）系統全球領導者AMT；為不斷成長的積層製造業開發永續的零碳鈦金屬粉末並側重於田納西州市場的公司Hyperion Metals；利用植物將二氧化碳等溫室氣體轉化為名為Ingeo的生物聚合物的世界領先生物技術公司NatureWorks；以及全世界規模首屈一指的獨立先進製造工程顧問公司The Barnes Global Advisors。

新加入的參與成員將與現有參與成員一起推展工作。現有參與成員包括AMEXCI、BASF 3D Printing Solutions、Danish AM Hub、DyeMansion、EOS、Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT)、GE Additive、惠普、Materialise、National Manufacturing Institute Scotland、Rusal America、Siemens Digital Industries Software、SLM Solutions、Stryker、TRUMPF，以及6K。

AMGTA執行總監Sherry Handel表示：「熱烈歡迎我們的新晉創始成員Stratasys以及每一家新加入的參與成員公司。他們共同承諾支持AMGTA的使命，協助提升協會實力，以實現加速成長並促進對積層製造領域新的永續性研究專案的投資。我期待與每個成員公司並肩合作，共同擴大AMGTA的規模，將其打造成為致力於促進積層製造永續發展的關鍵產業資源。」

關於AMGTA。AMGTA成立於2019年11月，旨在推廣積層製造(AM)與傳統製造方法相比所具有的環保效益。AMGTA是一家非商業性、非附屬性組織，針對所有達到一定的生產或製程永續性標準的積層製造商或產業利害關係人。

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