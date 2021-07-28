增材制造商绿色贸易协会宣布新成员

佛罗里达州好莱坞--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--为促进和推广增材制造(AM)环保效益而成立的全球贸易组织增材制造商绿色贸易协会(Additive Manufacturer Green Trade Association, AMGTA)今天宣布，又有八家领先的增材制造商加入该贸易团体，以共同促进增材制造行业的可持续发展。目前，该协会的成员数量已达到28个。

其中，Stratasys以新创始成员身份加入了AMGTA，该公司是聚合物3D打印解决方案的全球领导者，其产品应用于航空航天、汽车、消费品和医疗保健等多个行业。Stratasys将与现有创始成员一起贡献力量，现有创始成员包括：使用粘合剂喷射3D打印技术的3D打印系统的先行者和全球领导者ExOne；专注于增材制造部件的先进无损检测实验室QC Laboratories；从事新一代飞行和发射部件设计和3D打印机制造的公司Sintavia；以及向全球各行业提供稳定工业气体的供应商大阳日酸株式会社(Taiyo Nippon Sanso Corporation)（日本酸素控股株式会社旗下运营公司之一）。这五家创始成员将决定AMGTA的战略方向，提供治理监督，并负责考虑成员可以投票委托的未来研究项目。

以新参与成员身份加入AMGTA的公司包括：通过全新的创新型增材制造技术为客户提供更大价值的全球性增材制造公司3D Metalforge；为要求高可靠性产品的增长型市场应用提供增材制造解决方案的领导者3D Systems；致力于优化增材制造流程的敏捷制造软件解决方案提供商3YOURMIND；用于增材制造零部件的自动化学蒸汽平滑（后处理）系统全球领导者AMT；为不断增长的增材制造业开发可持续的零碳钛金属粉末并侧重于田纳西州市场的公司Hyperion Metals；利用植物将二氧化碳等温室气体转化为名为Ingeo的生物聚合物的世界领先生物技术公司NatureWorks；以及全世界规模首屈一指的独立先进制造工程咨询公司The Barnes Global Advisors。

新加入的参与成员将与现有参与成员一起开展工作。现有参与成员包括AMEXCI、BASF 3D Printing Solutions、Danish AM Hub、DyeMansion、EOS、Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT)、GE Additive、惠普、Materialise、National Manufacturing Institute Scotland、Rusal America、Siemens Digital Industries Software、SLM Solutions、Stryker、TRUMPF，以及6K。

AMGTA执行总监Sherry Handel表示：“热烈欢迎我们的新晋创始成员Stratasys以及每一家新加入的参与成员公司。他们共同承诺支持AMGTA的使命，助力提升协会实力，以实现加速增长并促进对增材制造领域新的可持续性研究项目的投资。我期待与每个成员公司并肩合作，共同扩大AMGTA的规模，将其打造成为致力于促进增材制造行业可持续发展的关键行业资源。”

关于AMGTA。AMGTA成立于2019年11月，旨在推广增材制造(AM)与传统制造方法相比所具有的环保效益。AMGTA是一家非商业性、非附属性组织，面向所有达到一定的生产或工艺可持续性标准的增材制造商或行业利益攸关方。

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