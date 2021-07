FRISS lève 65 millions $ par un financement de série B mené par Accel-KKR

UTRECHT, Pays-Bas, MASON, Ohio et MENLO PARK, Californie--(BUSINESS WIRE)--FRISS, le fournisseur le plus adopté de solutions de prévention et de détection de la fraude de bout en bout pour les assureurs de dommages partout dans le monde, a annoncé aujourd’hui avoir clôturé un tour de financement de série B de 65 millions de dollars mené par Accel-KKR, conseillé par FT Partners et soutenu par Aquiline, l’investisseur existant. Le financement permettra de stimuler la croissance rapide de l’entreprise grâce à de nouvelles innovations en termes de produits, à une forte pénétration du marché et à l’expansion de ses secteurs d’activité. FRISS offre aujourd’hui ses services aux assureurs dans plus de quarante pays et est en bonne voie de faire réaliser plus de 2 milliards de dollars d’économies sur la fraude aux assureurs, et ce, uniquement en 2021.

La fraude à l’assurance est un problème important et croissant auquel font face les compagnies d’assurance, avec des estimations de fraude pouvant atteindre 10 à 17 % du total des sinistres payés chaque année – une perte annuelle vertigineuse de 80 milliards de dollars uniquement sur le marché américain de l’assurance

- Coalition Against Insurance Fraud

Conçu par des experts comptant plus de 1 000 ans d’expérience cumulée dans le secteur de l’assurance, le logiciel de détection des risques et de la fraude alimenté par l’IA de FRISS est un leader mondialement reconnu, destiné à aider les assureurs à réduire les ratios de pertes et accroître l’efficacité opérationnelle, ce qui mène à une profitabilité accrue, des équipes plus productives et des clients plus satisfaits. FRISS offre des solutions d’analyse en temps réel de la fraude en matière d’assurance de dommages couvrant tout le cycle de vie des polices - de l’évaluation automatisée des risques lors de la souscription, à l'examen des sinistres signalés, ainsi que la gestion complète des enquêtes. Les alertes sont affichées par le biais d’intégrations transparentes avec des systèmes d'administration comme Guidewire, Duck Creek, Sapiens, Keylane et des informations additionnelles peuvent être obtenues à partir de plus de 400 intégrateurs de données, offrant ainsi une vue globale des risques liés à chaque demande de police, renouvellement ou sinistre.

Jeroen Morrenhof, PDG et cofondateur de FRISS explique : « nous existons depuis 15 ans et nous avons réalisé plus de 200 mises en œuvre. Avec un investisseur expérimenté et spécialisé dans l’industrie du logiciel comme Accel-KKR et les connaissances que nous avons acquises dans l’industrie, FRISS est prête à se développer de manière exponentielle grâce à ce financement de série B, en nous acquittant de notre mission d’accélérer la transformation digitale sécuritaire tout au long du cycle de vie des polices et en emmenant avec nous tous les membres de la famille FRISS vers une assurance honnête. »

« Nous reconnaissons que l’industrie de l’assurance relève des défis sur de nombreux fronts, y compris les pressions sur les coûts, le besoin d’efficacité et d’automatisation, et les attentes sans cesse croissantes des clients en matière de service personnalisé et de rapidité », ajoute Christian van Leeuwen, responsable de la technologie (CTO) et cofondateur de FRISS. « FRISS relève ces défis en puisant dans la puissance de la transformation digitale et en tirant parti d’une IA sophistiquée pour automatiser des processus complexes à grande échelle, mettre en évidence les risques liés tant à la souscription qu'à la gestion des sinistres tout en relevant et en améliorant les processus pour les employées des compagnies d’assurance et leurs clients. »

FRISS a son siège à Utrecht aux Pays Bas ainsi qu’à Mason dans l’Ohio aux États-Unis, et possède des bureaux dans les régions DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), en Amérique latine, ainsi qu’au Royaume-Uni, en France et en Espagne. Le financement appuiera l’expansion de FRISS sur ces marchés et au-delà et stimulera la croissance de la base de clientèle actuelle grâce à de nouvelles offres de produits, alimentés par l’intelligence artificielle de nouvelle génération.

« La fraude à l’assurance est un problème massif qui prend de l’ampleur dans un monde digitalisé et FRISS offre une solution différenciée en associant une technologie de pointe et un riche écosystème de données avec des années de connaissance approfondie de l’industrie et une solide compréhension des besoins du client,», déclare Joe Porten, Directeur chez Accel-KKR et nouveau membre du conseil d’administration de FRISS. Accel-KKR a une solide réputation en matière de partenariats avec d’importants entrepreneurs en vue d’accélérer la croissance et de créer des entreprises technologiques de pointe. Nous sommes ravis de soutenir FRISS dans la prochaine phase de croissance de l’entreprise. »

À propos de FRISS :

FRISS se concentre à 100 % sur la détection automatisée des fraudes et des risques pour les compagnies d'assurance de dommages du monde entier. Leurs solutions alimentées par l’IA pour la souscription, la gestion des sinistres et les unités des enquêtes spéciales ont permis d’aider plus de 200 assureurs à développer leurs activités. FRISS détecte la fraude, atténue les risques et appuie la transformation digitale. Les solutions sont implémentées chez les assureurs en 4 mois et garantissent un retour sur investissement multiplié par 10 ainsi qu’une augmentation de 80 % du traitement direct des demandes d’assurances et de sinistres. Les solutions FRISS permettent une réduction du ratio de pertes, favorisent une croissance rentable du portefeuille et optimisent l’expérience client. Pour plus d’informations, consultez le site www.friss.com.

À propos d’Accel-KKR :

Accel-KKR est une société d'investissement axée sur la technologie avec plus de 10 milliards de dollars d'engagements en capital. L'entreprise se concentre sur les logiciels et les entreprises technologiques, bien positionnés pour une croissance de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices. Au cœur de sa stratégie d’investissement, l’engagement de développer des partenariats solides avec les équipes de gestion de ses sociétés de portefeuille et l’accent mis sur la création de valeur et la gestion en s’appuyant sur des ressources importantes disponibles grâce au réseau d’Accel-KKR. Accel-KKR se concentre sur les entreprises du marché intermédiaire et offre un large éventail de solutions de capital, incluant achat capital, investissements avec participations minoritaires, et solutions de crédit. Accel-KKR investit également dans divers types de transactions comme les recapitalisations de sociétés privées, les les séparations d’activités et les opérations de fermeture. En 2019 et 2020, Inc. a cité Accel-KKR dans sa liste annuelle de sociétés de capital-investissement favorables aux fondateurs « PE 50 – The Best private Equity Firms for Entrepreneurs » (PE 50 - Les meilleures sociétés de capital-investissement pour les Entrepreneurs). Accel-KKR a son siège à Menlo Park avec des bureaux à Atlanta et Londres. Pour en savoir plus, consultez le site accel-kkr.com.