Elke liefhebber van sterke drank zou Pisco moeten kennen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit distillaat internationale bekendheid heeft verworven en in 2014 als een de rigueur van de ultieme bucketlist in "Captain America: Winter Soldier" is opgenomen.

Wat velen niet weten, is de oorsprong en de fascinerende reis die het 200 jaar later zou maken: in 1553 arriveerden de wijnstokken van de Canarische Eilanden in Peru met de stammen die aanleiding gaven tot Pisco (Quechua-woord voor "vogel", wat is ook de naam van een Peruaanse stad gesticht in 1640 door onderkoning Pedro Toledo y Leyva) en in 1779 nam zeevaarder Francisco de la Bodega y Quadra deze drank voor het eerst mee van Pisco (Peru) naar San Francisco, toen beide steden nog deel uitmaakten van van het Spaanse rijk. Zo ontstond in 1850 de Pisco Punch, de vlaggenschipcocktail voor de hele westkust van de Verenigde Staten.

