Descubra a história do pisco, a bebida destilada que nasceu no Peru há 400 anos

Mas muitos não conhecem sua origem e a fascinante trajetória que esse destilado percorreria 200 anos mais tarde: em 1553, os vinhos das Ilhas Canárias chegaram ao Peru com as cepas que seriam utilizadas para produzir o pisco (palavra que significa “pássaro” em quéchua e também o nome de uma cidade peruana fundada em 1640 pelo vice-rei Pedro Toledo y Leyva) e, em 1779, o navegador Francisco de la Bodega e Quadra levou a bebida de Pisco (Peru) a São Francisco (Estados Unidos), em uma época em que ambas as cidades ainda faziam parte do império espanhol. Com isso, foi criado em 1850 o pisco punch, o principal coquetel de toda a Costa Oeste dos Estados Unidos.

O pisco foi utilizado no Peru como ingrediente para diversos coquetéis indígenas elaborados com produtos de sabores únicos. Foi no século 18 que a combinação de pisco e suco de limão em Lima foi mencionada pela primeira vez em El Mercurio Peruano, e nas últimas décadas da era colonial, uma das bebidas mais consumidas pelos peruanos era a “aloja”, elaborada com ervas aromáticas e pisco.

No Dia Nacional do Pisco, comemorado pouco antes do bicentenário da independência peruana, a PROMPERÚ lançou uma poderosa campanha para fomentar o consumo do pisco no Peru e no exterior.

A campanha internacional será realizada na Califórnia em agosto para comemorar a trajetória histórica do famoso destilado desde o Peru onde nasceu até os Estados Unidos, seu segundo lar. No contexto das celebrações, o pisco também estará presente graças às vinícolas peruanas que participarão do Bar Convent Brooklyn, que contará com a participação de Lynnette Marrero, uma das bartenders mais importantes do mundo.

Trabalho foi realizado também para promover o pisco nos principais mercados da América Latina: a PROMPERÚ organizou a Pisco Week LATAM em junho, uma campanha promocional direcionada a Argentina, Colômbia, Equador, México e Panamá. Na Europa, a França contou com a Pisco College, destinada a um público profissional. Todas essas iniciativas são realizadas sob a marca “Pisco, Spirit of Peru”.

