FRISS capta recursos de US$ 65 milhões para a Série B, liderada pela Accel-KKR

UTRECHT, Netherlands & MASON, Ohio & MENLO PARK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--FRISS, a fornecedora mais amplamente adotada de soluções de prevenção e detecção de fraude de ponta a ponta alimentadas por I.A. para seguradoras P&C em todo o mundo, anunciou hoje que encerrou uma rodada de financiamento da Série B de $65 milhões liderada pela Accel-KKR, assessorada pela FT Partners e apoiada pelo investidor existente Aquiline. O financiamento irá alimentar o rápido crescimento da empresa com inovações de produtos adicionais, profunda penetração no mercado e linhas de expansão de negócios. A FRISS atende seguradoras em mais de quarenta países hoje e está bem preparada para entregar mais de US$ 2 bilhões em economias com fraudes `as seguradoras somente em 2021.

A fraude de seguros é um problema grande e crescente enfrentado pelas seguradoras, com estimativas de fraude entre 10-17% do total de sinistros pagos anualmente - uma perda anual impressionante de US$ 80 bilhões apenas no mercado de seguros dos Estados Unidos da América1.

1Coalition Against Insurance Fraud

Construído por analistas com mais de 1.000 anos de experiência conjunta na indústria de seguros. O software de detecção de risco e fraude impulsionado por I.A. da FRISS é um líder mundialmente reconhecido em ajudar as seguradoras a reduzir as taxas de sinistralidade e aumentar a eficiência operacional, levando a resultados financeiros mais sólidos, equipes mais produtivas e clientes mais satisfeitos. A FRISS oferece soluções de análise de fraude de seguros P&C de ponta a ponta em tempo real que cobrem todo o ciclo de vida da apólice, ou seja, desde avaliação automatizada de risco de subscrição até detecção de fraude durante sinistros e gerenciamento abrangente de casos. Os alertas são exibidos por meio de integrações perfeitas com sistemas centrais, como Guidewire, Duck Creek, Sapiens, Keylane e podem extrair informações adicionais de mais de 400 integradores de dados, criando uma visão holística dos riscos associados a cada solicitação de apólice, renovação ou sinistros.

Jeroen Morrenhof, CEO e cofundador da FRISS disse: “Estamos em atividade há 15 anos e concluímos mais de 200 implementações. Com um investidor de software experiente como Accel-KKR e todo o conhecimento que adquirimos com nossa presença na indústria de seguros, a FRISS está pronta para escalar exponencialmente em nossa Série B, cumprindo nossa missão de acelerar a transformação digital segura em todo o ciclo de vida da apólice, trazendo todos os membros da família FRISS conosco para a condução de um seguro equitativo. ”

“Reconhecemos que a indústria de seguros está enfrentando desafios em muitas frentes, incluindo pressões de custo, necessidade de eficiência e automação e, as expectativas cada vez maiores dos clientes por serviços personalizados rápidos”, acrescenta o Diretor de tecnologia e cofundador Christian van Leeuwen. “A FRISS resolve esses desafios aproveitando o poder da transformação digital e alavancando uma I.A. sofisticada para automatizar fluxos de trabalho complexos em escala, iluminar fortemente os riscos de subscrição e sinistros, ao mesmo tempo que eleva e melhora os processos para os funcionários das seguradoras e seus clientes. ”

A FRISS está sediada em Utrecht, Holanda e Mason, OH, com escritórios regionais nas regiões DACH e América Latina, Reino Unido, França e Espanha. O financiamento apoiará expansões contínuas nesses mercados e além e, impulsionará o crescimento adicional na base de clientes atual por meio de novas ofertas de produtos, movidos pela inteligência artificial de próxima geração.

“A fraude de seguros é um grande problema que está aumentando no mundo digital, e a FRISS oferece uma solução diferenciada combinando tecnologia de ponta e um rico ecossistema de dados com anos de profundo conhecimento da indústria e um forte entendimento das necessidades do cliente”, comentou Joe Porten, Diretor da Accel-KKR e novo membro do conselho da FRISS. “A Accel-KKR tem um forte histórico de parcerias com grandes empreendedores para acelerar o crescimento e criar empresas de tecnologia líderes de mercado. Estamos entusiasmados em apoiar a FRISS na sua próxima fase de crescimento. ”

Sobre a FRISS:

A FRISS está 100% focada na detecção automatizada de fraude e risco para seguradoras de seguros gerais (P&C) em todo o mundo. Suas soluções de detecção com tecnologia de I.A. para subscrição, sinistros e SIU ajudaram mais de 200 seguradoras a expandir seus negócios. A FRISS detecta fraude, mitiga riscos e apoia a transformação digital. As seguradoras entram em operação em 4 meses, obtêm ROI em até 10 vezes, além disso, gera um aumento de 80% no processamento direto de solicitações de apólices e sinistros. As soluções da FRISS ajudam a reduzir as taxas de sinistralidade, permitem o crescimento lucrativo da carteira e melhoram a experiência do cliente. Para obter mais informações, visite o site: www.friss.com.

Sobre a Accel-KKR:

Accel-KKR é uma empresa de investimento focada em tecnologia com mais de US$ 10 bilhões em compromissos de capital. A empresa se concentra em negócios habilitados para software e tecnologia, bem posicionada para crescimento de linha superior e linha inferior. No âmbito da estratégia de investimento da Accel-KKR está o compromisso de desenvolver fortes parcerias com as equipes de gestão de suas empresas de portfólio e um foco na construção de valor junto com a gestão, alavancando os recursos significativos disponíveis através da rede Accel-KKR. A Accel-KKR se concentra em empresas de médio porte e oferece uma ampla gama de soluções de capital, capital para aquisições, para crescimentos minoritários, bem como alternativas de crédito. A Accel-KKR também investe em uma ampla gama de tipos de transações, incluindo recapitalizações de empresas privadas, exclusões divisionais e transações privadas. Em 2019 e 2020, a Inc. nomeou a Accel-KKR como “PE 50, ou seja, como uma das melhores empresas de capital privado para empreendedores”, dentre sua lista anual de empresas de capital privado favoráveis ​​aos fundadores. A Accel-KKR está sediada em Menlo Park, com escritórios em Atlanta e Londres. Visite: accel-kkr.com para obter informações complementares.