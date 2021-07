FRISS Sluit Series B-Ronde Van $65 Miljoen Met Accel-KKR

UTRECHT, Nederland & MASON, Ohio & MENLO PARK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde FRISS aan dat zij een Series B-financieringsronde ter waarde van $65 miljoen heeft afgesloten onder aanvoering van Accel-KKR, met advies van FT Partners en ondersteund door bestaande investeerder Aquiline. FRISS is leverancier van de meest wijdverbreid gebruikte, door middel van AI aangestuurde, end-to-end fraudepreventie en -opsporingsoplossingen voor schadeverzekeraars over de gehele wereld. De financiering zal de snelle groei van het bedrijf versterken met extra productinnovaties, diepgaande marktpenetratie en bedrijfsuitbreidingen. Momenteel bedient FRISS verzekeraars in meer dan veertig landen, en is zij hard op weg verzekeraars alleen al in 2021 meer dan $2 miljard op fraude te laten besparen.

Wat verzekeringsfraude betreft, zien verzekeringsmaatschappijen zich voor een groot en groeiend probleem gesteld, waarbij fraude wordt ingeschat op tot wel 10-17% van het totaal aan claims dat jaarlijks wordt uitbetaald – op de Amerikaanse verzekeringsmarkt alleen al betekent dit jaarlijks een schadepost van maar liefst $80 miljard1.

De door AI aangestuurde fraude- en risico-opsporingssoftware van FRISS, gebouwd door experts met bij elkaar meer dan 1.000 jaar ervaring in de verzekeringsbranche, wordt wereldwijd erkend als toonaangevend als het gaat om hulp aan verzekeraars bij het verlagen van hun loss ratio's en verhogen de efficiency. Dit leidt uiteindelijk tot betere eindresultaten, productievere teams en tevredener klanten. FRISS biedt real-time end-to-end analytische oplossingen voor schadeverzekeringsfraude die de gehele levenscyclus van een polis bestrijken - van geautomatiseerde risicobeoordeling bij acceptatie tot fraude-opsporing bij schadeclaims en uitgebreide case-management. De signalen worden via naadloze integraties met core systemen zoals Guidewire, Duck Creek, Sapiens, Keylane getoond en kunnen bijkomende informatie uit talloze direct beschikbare datapunten halen, waardoor een holistisch overzicht wordt gecreëerd van de risico's die elke polisaanvraag, polisverlenging of claim met zich meebrengt.

Jeroen Morrenhof, CEO en medeoprichter van FRISS zegt daarover: “We draaien al 15 jaar mee en hebben meer dan 200 implementaties afgerond. Met een ervaren software-investeerder zoals Accel-KKR en alle kennis die wij door de jaren heen in deze branche hebben vergaard, is FRISS klaar om exponentieel te schalen door middel van deze Series B. Daarbij nemen wij onze missie om veilige digitale transformatie gedurende de gehele polis levenscyclus te versnellen mee, en betrekken we ieder lid van de FRISS-familie op onze reis naar een rechtvaardige verzekeringswereld.”

“We onderkennen dat de verzekeringsbranche op vele fronten het hoofd aan uitdagingen moet bieden, waaronder de druk van kosten, de behoefte aan efficiency en automatisering en de steeds hoger wordende verwachtingen van klanten ten aanzien van gepersonaliseerde diensten die snel geleverd worden,” voegt CTO en medeoprichter Christian van Leeuwen daaraan toe. “FRISS pakt deze uitdagingen aan door de kracht van digitale transformatie aan te boren en geavanceerde AI ten volle te benutten om complexe werkstromen op schaal te automatiseren, een duidelijk en uitlegbaar licht op risico's te werpen, zowel ten aanzien van acceptatie als van schadeclaims, terwijl tegelijkertijd de processen voor werknemers van verzekeraars en hun klanten worden geoptimaliseerd en verbeterd.”

Het gezamenlijke hoofdkantoor van FRISS staat in Utrecht (Nederland) en in Mason, Ohio (VS) en zij heeft regionale kantoren in Duitsland, de Latijns-Amerikaanse regio, het VK, Frankrijk en Spanje. De financiering zal ondersteuning bieden aan de verdere uitbreiding van deze markten en daarbuiten en extra groei in het huidige klantenbestand stimuleren door het aanbod van nieuwe producten die door de volgende generatie kunstmatige intelligentie worden aangestuurd.

“Verzekeringsfraude is een gigantisch probleem dat in een digitale wereld alleen maar groter wordt. FRISS levert een gedifferentieerde oplossing door de allernieuwste technologie en een rijk data-ecosysteem met jarenlange diepgaande kennis van de branche en een gedegen begrip van klantbehoeftes te verenigen,” aldus Joe Porten, Principal bij Accel-KKR en aankomend bestuurslid bij FRISS. “Accel-KKR heeft een sterke staat van dienst als partner van grote ondernemers om groei te versnellen en toonaangevende technologiebedrijven te creëren. Wij zijn dan ook zeer enthousiast om FRISS te ondersteunen in de volgende groeifase van het bedrijf.”

Over FRISS:

FRISS is 100% gericht op geautomatiseerde opsporing van fraude en risico's voor schadeverzekeringsmaatschappijen over de gehele wereld. De door AI aangestuurde opsporingsoplossingen voor acceptatie, claims en speciale onderzoekseenheden heeft al meer dan 200 verzekeraars de mogelijkheid gegeven hun bedrijf verder te laten groeien. FRISS spoort fraude op, beperkt risico's en ondersteunt digitale transformatie. Verzekeringsmaatschappijen gaan binnen 4 maanden live, realiseren tot wel 10 keer de ROI en een toename van 80% bij de verwerking van polisaanvragen en claims zonder menselijke tussenkomst (STP). De FRISS-oplossingen dragen bij tot een daling van het loss ratio, maken winstgevende groei van de portefeuille mogelijk en verbeteren de klantervaring. Voor meer informatie, ga naar www.friss.com.

Over Accel-KKR:

Accel-KKR is een op technologie gerichte investeringsmaatschappij met meer dan $10 miljard aan kapitaalverplichtingen. De maatschappij richt zich op door software en technologie mogelijk gemaakte bedrijven die zich in de juiste positie bevinden voor groei van omzet en eindresultaat. De kern van de investeringsstrategie van Accel-KKR vormt haar inzet sterke partnerschappen met de managementteams van de zich in haar portefeuille bevindende bedrijven te ontwikkelen en gerichtheid op het bouwen van waarde naast management door optimale benutting van de aanzienlijke middelen die via het Accel-KKR netwerk beschikbaar zijn. Accel-KKR richt zich op bedrijven in het middensegment van de markt en verschaft een breed scala aan kapitaaloplossingen waaronder uitkoopkapitaal, minderheidsgroei investeringen, en kredietalternatieven. Accel-KKR investeert ook in een breed scala aan transactiesoorten, waaronder herkapitalisaties van private ondernemingen, afsplitsingen van divisies en transacties om in private handen te komen. In 2019 en 2020 benoemde Inc. Accel-KKR tot “PE 50 – The Best Private Equity Firms for Entrepreneurs” in zijn jaarlijkse lijst met oprichtervriendelijke private equity firms. Accel-KKR heeft haar hoofdkantoor in Menlo Park met kantoren in Atlanta en Londen. Ga naar accel-kkr.com voor meer informatie.