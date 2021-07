Additive Manufacturer Green Trade Association anuncia novos membros

HOLLYWOOD, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), um grupo comercial global criado para promover os benefícios ambientais da manufatura aditiva (additive manufacturing, MA), anunciou hoje que oito empresas líderes de MA adicionais se juntaram à organização para promover a sustentabilidade em MA, levando o seu grupo a uma composição total de 28 associados.

A Stratasys, uma fornecedora líder global em soluções de impressão 3D para setores como aeroespacial, automotivo, produtos de consumo e cuidados à saúde está se juntando à AMGTA como um novo associado fundador. A Stratasys atuará junto com associados fundadores existentes, incluindo a ExOne, pioneira e líder global em sistemas de impressão 3D industriais utilizando tecnologia de impressão binder jet 3D; a QC Laboratories, um laboratório de testes avançados e não destrutivos focado em componentes MA; a Sintavia, LLC, uma empresa designer e impressora 3D de uma nova geração de componentes de voo e lançamento; e a Taiyo Nippon Sanso Corporation (uma das empresas operantes sob a Nippon Sanso Holdings Corporation), um fornecedor de gases industriais estáveis para uma ampla variedade de indústrias globais. Esses cinco associados fundadores determinarão a direção estratégica da AMGTA, fornecerão supervisão de governança e considerarão projetos de pesquisa futuros que os membros podem votar para encomendar.

Se juntando ao AMGTA como novos associados participantes estão: a 3D Metalforge, empresa global de AM fornecendo maior valor para seus clientes através de novas e inovadoras tecnologias de manufatura aditiva; a 3D Systems, líder em habilitar soluções de manufatura aditiva para aplicações em mercados em crescimento que demandam produtos de alta confiabilidade; a 3YOURMIND, uma ágil fornecedora de soluções de software de manufatura dedicada a otimizar o fluxo de trabalho da manufatura aditiva; a AMT, líder global em sistemas automatizados de suavização de vapor químico (pós-processamento) para peças manufaturadas aditivamente; a Hyperion Metals, empresa sediada no estado norte-americano do Tennessee desenvolvendo pós de titânio metálico sustentável com zero carbono para a crescente indústria de manufatura de aditivos; a NatureWorks, empresa líder mundial de biotecnologia utilizando plantas para transformar gases de efeito estufa como o CO2 em um biopolímero chamado Ingeo; e a The Barnes Global Advisors, a maior consultoria independente de engenharia de manufatura avançada do mundo.

Estes novos associados participantes atuarão ao lado dos associados participantes existentes AMEXCI, BASF 3D Printing Solutions, Danish AM Hub, DyeMansion, EOS, Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT), GE Additive, HP, Materialise, National Manufacturing Institute Scotland, Rusal America, Siemens Digital Industries Software, SLM Solutions, Stryker, TRUMPF e 6K.

“Estou feliz por dar as boas-vindas ao nosso novo associado fundador Stratasys, como também a cada uma de nossas empresas associadas participantes”, afirmou Sherry Handel, diretora executiva da AMGTA. “Seu compromisso coletivo para apoiar a missão da AMGTA deixa nosso grupo comercial em um bom posicionamento para crescimento acelerado e investimentos em novos projetos de pesquisas sustentáveis na manufatura aditiva. Estou ansiosa para trabalhar com cada um dos nossos associados, enquanto aumentamos a AMGTA como o recurso-chave na indústria comprometida com o avanço sustentável da indústria de MA”.

Sobre a AMGTA. A AMGTA foi fundada em novembro de 2019 para promover os benefícios ambientais da manufatura aditiva (MA) em comparação com os métodos tradicionais de manufatura. A AMGTA é uma organização não comercial e sem vínculos, aberta a qualquer fabricante que adote o método aditivo ou parte interessada do setor que atenda a certos critérios relacionados à sustentabilidade de produção ou processo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.