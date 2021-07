L’Additive Manufacturer Green Trade Association annonce l’arrivée de nouveaux membres

HOLLYWOOD, Floride--(BUSINESS WIRE)--L’Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA), organisation de commerce mondial visant à promouvoir les avantages environnementaux de la fabrication additive (FA), a annoncé aujourd’hui que huit des plus grandes entreprises de FA venaient de rejoindre le groupe de commerce, en vue de faire progresser la durabilité dans le domaine de la FA, ce qui porte à 28 le nombre total de ses membres.

Stratasys, un leader mondial des solutions d’impression 3D à partir de polymères, dans divers secteurs dont l’aérospatiale, l’automobile, les produits de consommation et les soins de santé, rejoint l’AMGTA en tant que nouveau Membre fondateur. Stratasys siègera aux côtés des Membres fondateurs existants, parmi lesquels ExOne, une société pionnière, de premier plan à l’échelle mondiale, dans le domaine des systèmes d’impression 3D industrielle, qui utilise la technologie d’impression 3D par jet de liant ; QC Laboratories, un laboratoire avancé de tests non destructifs, spécialisé dans les composants de FA ; Sintavia, un concepteur et imprimeur 3D de composants de vol et de lancement, nouvelle génération ; et Taiyo Nippon Sanso Corporation, (l’une des sociétés d’exploitation de Nippon Sanso Holdings Corporation), un fournisseur de gaz industriels stables, auprès d’un large éventail de secteurs mondiaux. Ces cinq Membres fondateurs détermineront l’orientation stratégique de l’AMGTA, assureront une surveillance de la gouvernance, et examineront les futurs projets de recherche, qui pourront être votés par les membres en commission.

Parmi les membres rejoignant l’AMGTA en tant que Membres participants figurent : 3D Metalforge, une entreprise mondiale de FA procurant une valeur optimale à ses clients, à travers ses nouvelles technologies de fabrication additive novatrice ; 3D Systems, le leader dans le déploiement de solutions de fabrication additive, destinées aux applications des marchés dynamiques qui exigent des produits à haute fiabilité ; 3YOURMIND, un fournisseur de solutions logicielles de fabrication, agiles, spécialisé dans le workflow de la fabrication additive ; AMT, un leader mondial des systèmes de lissage en phase vapeur, automatisés (post-traitement) pour les pièces à fabrication additive ; Hyperion Metals, une entreprise axée sur le Tennessee qui développe des poudres métalliques de titane, durables et à teneur en carbone nulle, pour l’industrie en pleine croissance de la fabrication additive ; NatureWorks, une entreprise de biotechnologie de classe mondiale, qui utilise les plantes pour transformer les gaz à effet de serre, tels que le CO2, en un biopolymère appelé Ingeo ; et The Barnes Global Advisors, le plus important cabinet de conseil, indépendant international, spécialisé dans l’ingénierie de fabrication d’avant-garde.

Ces nouveaux Membres participants siègeront aux côtés des Membres participants existants, parmi lesquels AMEXCI, BASF 3D Printing Solutions, Danish AM Hub, DyeMansion, EOS, Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT), GE Additive, HP, Materialise, National Manufacturing Institute Scotland, Rusal America, Siemens Digital Industries Software, SLM Solutions, Stryker, TRUMPF, et 6K.

« Je suis ravie d’accueillir notre nouveau Membre fondateur Stratasys, ainsi que chacun de nos nouveaux Membres participants », a déclaré Sherry Handel, directrice exécutive de l’AMGTA. « Leur engagement collectif à soutenir la mission de l’AMGTA positionne idéalement notre groupe de commerce, en vue d’une croissance et d’investissements accélérés dans de nouveaux projets de recherche en durabilité dans le domaine de la fabrication additive. Je suis impatiente de travailler aux côtés de chacun de nos membres, à l’heure où nous développons l’AMGTA en tant que ressource sectorielle clé, visant à promouvoir la durabilité dans l’industrie de la FA. »

À propos de l’AMGTA. L’AMGTA a été lancée en novembre 2019 afin de promouvoir les avantages environnementaux de la fabrication additive (FA) par rapport aux méthodes traditionnelles de fabrication. L’AMGTA est une organisation non commerciale, non affiliée, ouverte à tous les fabricants d’additifs et parties prenantes de l’industrie qui satisfont certains critères relatifs à la durabilité de la production ou du processus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.