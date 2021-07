BOSTON & GÖTEBORG, Zweden--(BUSINESS WIRE)--TA Associates, een toonaangevend, wereldwijd groeiend private equity-bedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een meerderheidsgroei-investering heeft gedaan in Elos Medtech AB (NASDAQ STOCKHOLM: ELOS B), een toonaangevend innovatief full-service contract development en manufacturing organization (CDMO) in de wereldwijde markt voor medische hulpmiddelen.

Elos Medtech, opgericht in 1923, heeft zijn hoofdkantoor in Göteborg, Zweden en wordt uitgevoerd in faciliteiten in Zweden, Denemarken, China en de VS. Als wereldwijde partner voor oplossingen die volledige prestaties en verticale integratie biedt aan toonaangevende bedrijven in medische hulpmiddelen over de hele wereld, bedient Elos Medtech de tandheelkundige, orthopedische en life science markten. In een langdurige samenwerking met hun klanten levert Elos Medtech duurzame en innovatieve producten en leveringsoplossingen voor de wereldwijde markt voor medische hulpmiddelen en life science.

