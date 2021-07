TA Associates annonce un investissement de croissance stratégique dans la société Elos Medtech

BOSTON & GÖTEBORG, Suède--(BUSINESS WIRE)--L'importante société internationale de capital-investissement de croissance TA Associates a annoncé aujourd'hui avoir finalisé un investissement de croissance majoritaire dans Elos Medtech AB (NASDAQ STOCKHOLM : ELOS B), une éminente organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) axée sur l'innovation et les services complets sur le marché mondial des dispositifs médicaux.

Fondée en 1923, Elos Medtech est basée dans la ville suédoise de Göteborg et possède des sites opérationnels en Suède, au Danemark, en Chine et aux États-Unis. Partenaire de solutions à l'échelle internationale, la société propose des prestations complètes et une intégration verticale aux principales sociétés de dispositifs médicaux du monde. Elos Medtech est active sur les marchés des soins dentaires, de l'orthopédie et des sciences de la vie. Dans le cadre de partenariats de longue durée avec ses clients, Elos Medtech fournit des produits durables et innovants ainsi que des solutions d'approvisionnement sur le marché mondial des dispositifs médicaux et des sciences de la vie.

« Nous suivons Elos Medtech depuis plusieurs années, et nous avons été très impressionnés par la société et son équipe de direction », a déclaré Lovisa Lander, directrice chez TA. « Vu sa réputation méritée sur le plan de la qualité et de la fiabilité, nous pensons qu'Elos Medtech est idéalement positionnée pour faire croître sa part de marché en tant que partenaire de choix des principales sociétés de technologie médicale et de sciences de la vie au monde. Grâce à nos connaissances, nos ressources financières et notre réseau, nous sommes d'avis que nous pourrons appuyer les investissements nécessaires en vue d'aider l'entreprise à poursuivre sur la voie de la croissance. Nous sommes ravis à l'idée de travailler avec l'équipe d'Elos Medtech pour ancrer sa position de remarquable partenaire de mise au point et de fabrication, d'envergure internationale et axé sur les technologies médicales. »

« Je suis extrêmement heureux d'accueillir TA comme actionnaire majoritaire d'Elos Medtech », a déclaré Jan Wahlström, PDG d'Elos Medtech. « Forte de plus de 70 investissements dans des sociétés de soins de santé, dont une grande partie dans le domaine des dispositifs médicaux, TA possède le réseau, les ressources mondiales et l'expérience de longue date qui, selon nous, se révéleront plus que bénéfiques à ce stade de notre croissance. Je remercie l'ensemble de nos actionnaires, ainsi que nos employés motivés et talentueux, du soutien qu'ils apportent à Elos Medtech, et je me réjouis de cet étroit partenariat formé avec TA dans le cadre de nos efforts permanents pour œuvrer à l'édification d'un puissant groupe mondial. »

« Axée sur l'innovation et la précision, Elos Medtech s'est avérée incroyablement habile pour répondre aux diverses demandes et exigences de ses marchés cibles, grâce à des solutions clé en main vectrices d'une énorme valeur ajoutée », a indiqué Birker Bahnsen, l'un des directeurs généraux de TA. « Conformément à la recommandation unanime du conseil d'administration de l'entreprise, nous estimons que TA est idéalement placée pour soutenir les investissements requis au cours de la prochaine phase d'évolution d'Elos Medtech. En tant qu'investisseurs à long terme, nous saluons la possibilité d'aider l'entreprise à atteindre son plein potentiel et ses objectifs stratégiques. »

C'est Roschier qui a agi à titre de conseiller juridique de TA.

Détails de la transaction

Le 11 juin 2021, TA (par l'intermédiaire d'une société nouvellement établie baptisée EM Intressenter AB) a annoncé une offre publique portant sur le rachat de la totalité des parts des actionnaires d'Elos Medtech par EM Intressenter, pour un montant de 215 SEK par action. Le 7 juillet 2021, TA a signalé que la transaction aurait lieu et que le délai d'acceptation initial arrivé à échéance le 5 juillet 2021 continuerait à courir et serait prolongé jusqu'au 14 juillet 2021. Le nombre total de parts concernées par l'offre à la fin du délai d'acceptation prolongé s'élevait au total à près de 79,5 pour cent du capital en actions et à 65,0 pour cent des droits de vote d'Elos Medtech.

À propos d'Elos Medtech

Elos Medtech est un partenaire de premier plan en matière de mise au point et de fabrication de dispositifs médicaux. Elos Medtech propose des solutions innovantes complètes, de la conception au projet fini, en appliquant son concept de Complete Performance™. Elos Medtech est une société active dans les segments des soins dentaires, de l'orthopédie et des sciences de la vie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.elosmedtech.com.

TA Associates en bref

TA est une importante société internationale de capital-investissement de croissance. Axée sur cinq secteurs industriels ciblés – les technologies, les soins de santé, les services financiers, les services aux entreprises et aux consommateurs – la société investit dans des entreprises rentables en pleine croissance et susceptibles d'évoluer vers une croissance durable. TA a investi dans plus de 535 sociétés à travers le monde. Qu'elle agisse en tant qu'investisseur majoritaire ou minoritaire, TA adopte une approche de long terme et mobilise ses ressources stratégiques pour aider les équipes de direction à créer une valeur durable dans des sociétés haut de gamme en croissance. TA a levé 47,5 milliards USD de capital depuis sa fondation en 1968 et s'engage dans de nouveaux investissements à hauteur de 3 milliards USD par an. Les plus de 100 professionnels des investissements de la société sont basés à Boston, Menlo Park, Londres, Bombay et Hong Kong. Pour de plus amples informations relatives à TA, rendez-vous sur www.ta.com.

