Adagio Therapeutics stringe partnership con Biocon Biologics finalizzata ad assicurare a pazienti in India e mercati emergenti selezionati una terapia anti-COVID-19 ad ampio spettro a base di potenti anticorpi neutralizzanti

WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Adagio Therapeutics, Inc., una società biofarmaceutica operante nella fase clinica focalizzata sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni a base di anticorpi contro malattie infettive in grado potenzialmente di generare pandemie, ha annunciato in data odierna di aver siglato un accordo di partnership con Biocon Biologics Ltd. volto a combattere la crisi in corso causata dal COVID-19 nell’Asia meridionale. Biocon Biologics Ltd. è un società specializzata nello sviluppo di biosimilari completamente integrata e controllata di Biocon Ltd., casa biofarmaceutica globale (codice BSE: 532523, NSE: BIOCON). Ai sensi dell’accordo, Adagio fornirà a Biocon materiali e know-how per la produzione e commercializzazione di una terapia a base dell’anticorpo ADG20 in India e altri mercati emergenti scelti.

ADG20, il candidato principale di Adagio, è stato progettato quale potente anticorpo neutralizzante, ad ampio spettro e a lunga durata di azione, sia per la prevenzione sia per il trattamento del COVID-19 in monoterapia o in associazione. A differenza di altre terapie basate su anticorpi che hanno come bersaglio specifico il SARS-CoV-2, ADG20 ha dimostrato in studi non clinici la capacità di neutralizzare questo virus, comprese le sue varianti pericolose, oltre che un’ampia gamma di virus simili a quello della SARS. Attualmente ADG20 è in studio in due diverse sperimentazioni cliniche internazionali di fase 2/3: lo studio STAMP per la valutazione di ADG20 ai fini del trattamento di pazienti con COVID-19 non ricoverati e lo studio EVADE per la valutazione in termini di prevenzione del COVID-19.

" Questa partnership sottolinea l’impegno di due società a unire le forze per avere un impatto significativo sulla salute a livello mondiale", spiega Tillman Gerngross, Ph.D., co-fondatore e amministratore delegato di Adagio. " In Adagio abbiamo dedicato molto tempo nella nostra lotta globale contro il COVID-19 per creare una molecola altamente differenziata e sin dall’inizio il metro di misura del nostro successo è stato il numero di vite che saremmo riusciti a migliorare. Ci aspettiamo che con questo accordo il numero di "vite migliorate" sarà molto elevato ed è stato questo il fattore trainante che ci ha spinto a perseguire la partnership. È importante notare che le vaste capacità produttive di Biocon consentiranno la produzione su grande scala, rendendo questo farmaco, potenzialmente in grado di salvare vite, ampiamente disponibile per milioni di persone che altrimenti non avrebbero accesso a una terapia di questo tipo".

" Nei mesi precedenti di quest’anno abbiamo assistito a una delle più terribili tragedie umane in India e nell’Asia meridionale a causa del COVID-19", aggiunge Kiran Mazumdar-Shaw, amministratrice delegata di Biocon. " La nostra azienda ritiene che il settore farmaceutico abbia una responsabilità umanitaria di servire pazienti in stato di necessità. Abbiamo preso in esame decine di possibili molecole e la revisione dei dati su ADG20 ci ha convinti che si tratta di un anticorpo differenziato, che potrebbe essere in grado di far fronte non solo al virus e alle varianti attuali, ma anche a futuri virus simili a quello della SARS. È ormai chiaro che questo virus potrebbe divenire endemico e Adagio è il partner ideale per assistere in modo significativo negli sforzi globali di prevenzione e trattamento del COVID-19. Miriamo a operare con rapidità per commercializzare un anticorpo che sia efficace, sicuro e, soprattutto, dal prezzo accessibile per milioni di persone in stato di necessità".

La partnership garantisce a Biocon i diritti di produzione e commercializzazione di una terapia a base di anticorpi in India e in altri mercati emergenti scelti tramite un processo commerciale sviluppato per ADG20. Nell’ambito dell’accordo, Biocon avrà accesso sia ai dati ottenuti dagli studi clinici di fase 2/3 di ADG20 attualmente condotti da Adagio sia alla documentazione prevista per l'autorizzazione all’uso di emergenza, oltre ai documenti aggiuntivi da presentare alle agenzie normative a sostegno dell’autorizzazione – normale o di emergenza – in India e in altri mercati emergenti scelti. I termini finanziari dell’accordo non sono stati rivelati.

Informazioni su ADG20

ADG20, un anticorpo monoclonale mirato al SARS-CoV-2 e coronavirus simili, è in corso di sviluppo per la prevenzione e il trattamento del COVID-19, la malattia causata dal SARS-CoV-2. ADG20 è stato progettato quale potente anticorpo neutralizzante, ad ampio spettro e a lunga durata di azione, adatto sia per la prevenzione sia per il trattamento del SARS-CoV-2 e di altri sarbecovirus del clade 1 utilizzando come bersaglio un epitopo altamente conservato nel dominio legante il recettore. In studi preclinici ADG20 ha dimostrato un’ampia attività neutralizzante sia contro il ceppo di SARS-CoV-2 originario sia contro varianti pericolose note. ADG20 ha il potenziale di influire sulla replicazione virale e sulla malattia che ne consegue tramite vari meccanismi di azione, quali il blocco diretto dell’ingresso del virus nella cellula ospite (neutralizzazione) e l’eliminazione di cellule ospiti infettate attraverso l’attività effettrice del meccanismo di immunità innata mediata da Fc. ADG20 è formulato a un concentrazione elevata, consentendo la somministrazione per via intramuscolare, ed è stato sviluppato in modo da avere una lunga emivita, con l’obiettivo di offrire protezione rapida e durevole. Adagio sta conducendo vari studi clinici di ADG20 in tutto il mondo.

Informazioni su Adagio Therapeutics

Adagio è una società biofarmaceutica operante nella fase clinica focalizzata sulla scoperta, lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni a base di anticorpi contro malattie infettive in grado potenzialmente di creare pandemie. Il suo portafoglio di anticorpi è stato ottimizzato utilizzando le capacità avanzate di sviluppo di anticorpi di Adimab ed è pensato per offrire a pazienti e medici una potente combinazione di efficacia, ampio spettro di azione, protezione durevole (grazie al prolungamento dell’emivita), producibilità e prezzo accessibile. Il portafoglio di Adagio di anticorpi per il SARS-CoV-2 consiste di vari anticorpi neutralizzanti ad ampio spettro non in competizione con distinti epitopi leganti, ADG20 in primis. Adagio si è assicurata la capacità necessaria per la produzione di ADG20 stipulando contratti con altri produttori validi sino al completamento degli studi clinici e, se il farmaco sarà autorizzato dalle agenzie normative, sino al lancio commerciale iniziale. Per ulteriori informazioni visitare www.adagiotx.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.