Adagio Therapeutics entre en partenariat avec Biocon Biologics pour apporter un traitement par anticorps puissant et hautement neutralisant contre la COVID-19 aux patients en Inde et dans d'autres marchés émergents

WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Adagio Therapeutics, Inc., une société biopharmaceutique de phase clinique spécialisée dans la découverte, le développement et la mise sur le marché de solutions basées sur les anticorps contre les maladies infectieuses potentiellement pandémiques, annonce aujourd'hui un partenariat avec Biocon Biologics Ltd., pour lutter contre la crise de la COVID-19 en Asie du Sud. Biocon Biologics Ltd. est une société de biosimilaires entièrement intégrée et une filiale de Biocon Ltd., une société biopharmaceutique internationale, (code BSE: 532523, NSE: BIOCON). En vertu des clauses de l'accord, Adagio fournira à Biocon des équipements et du savoir-faire pour fabriquer et mettre sur le marché un traitement par anticorps basé sur l'ADG20 en Inde et sur d'autres marchés émergents.

Produit candidat phare d'Adagio, l'ADG20 est conçu en tant qu'anticorps puissant, durable et hautement neutralisant pour le traitement et la prévention de la COVID-19, aussi bien comme agent unique qu'en combinaison. À la différence d'autres thérapies basées sur des anticorps ciblant spécifiquement le SRAS-CoV-2, l'ADG20 a démontré une capacité à neutraliser le SRAS-CoV-2 dans des études non cliniques, y compris des variants préoccupants, ainsi qu'un large éventail d'autres virus semblables au SRAS. L'ADG20 est en cours d'évaluation dans deux essais cliniques mondiaux distincts de Phase 2/3: l'essai STAMP pour évaluer l'ADG20 dans le traitement de patients COVID-19 non hospitalisés, et l'essai EVADE pour évaluer l'ADG20 dans la prévention de la COVID-19.

« Ce partenariat met en avant l'engagement de deux entreprises à se rapprocher pour avoir un impact significatif sur la santé mondiale », déclare Tillman Gerngross, Ph.D., cofondateur et chef de la direction d'Adagio. « Chez Adagio, nous avons consacré beaucoup de temps à l'élaboration d'une molécule hautement différenciée dans notre lutte mondiale contre la COVID-19 et, dès le début, notre échelle de réussite a reposé sur le nombre de personnes que nous pouvions atteindre. Nous prévoyons que ce partenariat se placera très haut sur cette échelle, ce qui a été le moteur derrière cet accord. Plus important encore, les vastes capacités de fabrication de Biocon permettront une production à grande échelle, élargissant ainsi l'accès à ce médicament susceptible de sauver des vies pour des millions de personnes, qui n'auraient autrement pas accès à ce type de thérapie. »

« Plus tôt dans l'année, nous avons été témoins d'une des pires tragédies humaine en Inde et en Asie du Sud en raison de la COVID-19 », déclare Kiran Mazumdar-Shaw, présidente exécutive de Biocon. « En tant qu'entreprise, nous pensons que le secteur pharmaceutique a une responsabilité humanitaire envers les patients en situation de besoin. Nous avons passé en revue des dizaines de molécules potentielles et, au moment d'évaluer les données de l'ADG20, nous avons été convaincus qu'il s'agissait d'un anticorps différencié avec le potentiel de riposter non seulement face aux virus et variants actuels, mais aussi face aux futurs virus de type SRAS. Il est aujourd'hui évident que ce virus a un potentiel endémique. Adagio est donc le partenaire idéal pour contribuer de manière significative aux efforts mondiaux pour traiter et prévenir la COVID-19. Notre objectif est de mettre rapidement sur le marché un anticorps qui soit efficace, sûr et avant toute chose abordable pour des millions de personnes. »

Ce partenariat donne à Biocon des droits de fabrication et de mise sur le marché d'un traitement par anticorps en Inde et dans d'autres marchés émergents sur la base du processus commercial mis au point pour l'ADG20. Dans le cadre de l'accord, Biocon aura accès aux données des essais cliniques de Phase 2/3 en cours évaluant l'ADG20 d'Adagio et à son autorisation d'utilisation d'urgence anticipée, ainsi qu'aux soumissions réglementaires, pour soutenir l'approbation ou l'autorisation d'urgence en Inde et dans d'autres marchés émergents. Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

À propos d'ADG20

L’ADG20, un anticorps monoclonal ciblant le SRAS-CoV-2 et des coronavirus connexes, est en développement à des fins de prévention et de traitement de la Covid-19, la maladie provoquée par le SRAS-CoV-2. L’ADG20 a été conçu en tant qu'anticorps puissant, durable et fortement neutralisant pour le traitement et la prévention du SRAS-CoV-2 et des sarbécovirus supplémentaires du clade 1 permettant de cibler un épitope bien conservé dans le domaine de la fixation du récepteur. Dans des études précliniques, l'ADG20 a démontré une profonde activité neutralisante contre la souche originale du SRAS-CoV-2 et contre les variants préoccupants connus. L’ADG20 est susceptible d’avoir un impact sur la réplication virale et la maladie subséquente grâce à de multiples mécanismes d’action, notamment le blocage direct de l’entrée virale dans la cellule hôte (neutralisation) et l’élimination des cellules hôtes infectées via une activité médiée par Fc des cellules effectrices de l’immunité innée. L’ADG20 est formulé à concentrations élevées, ce qui permet son administration intramusculaire. Il a été conçu pour avoir une longue demi-vie, ce qui garantit une protection immédiate et durable. Adagio fait progresser l’ADG20 grâce à de multiples essais cliniques à l’échelle mondiale.

À propos d'Adagio Therapeutics

Adagio est une société biopharmaceutique de stade clinique axée sur la découverte, le développement et la mise sur le marché de solutions basées sur les anticorps pour lutter contre les maladies infectieuses à potentiel pandémique. Le portefeuille d'anticorps de la société a été optimisé à l'aide des capacités de pointe d'Adimab en matière d’ingénierie d'anticorps. Il a par ailleurs été conçu pour offrir aux patients et aux praticiens un puissant dispositif alliant efficacité, large portée, protection durable (par prolongation de la demi-vie), productibilité et accessibilité financière. Le portefeuille d'anticorps contre le SRAS-CoV-2 d'Adagio, emmenés par l'ADG20, comporte de nombreux anticorps largement neutralisants non concurrents, aux épitopes de liaison distincts. Pour l'ADG20, Adagio s'est assuré de disposer de capacités de production suffisantes grâce à l'intervention de fabricants sous contrat tiers jusqu'à la fin des essais cliniques et, si les autorités réglementaires l'autorisent, jusqu'au lancement commercial du produit. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.adagiotx.com.

