Adagio Therapeutics gaat partnerschap aan met Biocon Biologics om potente en breed neutraliserende COVID-19-antilichaambehandeling naar patiënten in India en bepaalde opkomende markten te brengen

WALTHAM, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Adagio Therapeutics, Inc., een biofarmaceutisch bedrijf actief in de klinische fase dat is gericht op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van op antilichamen gebaseerde oplossingen voor infectieziekten met pandemisch potentieel, kondigde vandaag een samenwerkingsovereenkomst aan met Biocon Biologics Ltd. om de huidige COVID-19-crisis in Zuid-Azië te bestrijden. Biocon Biologics Ltd. is een volledig geïntegreerd bedrijf in biosimilars en een dochteronderneming van Biocon Ltd., een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf, (BSE-code: 532523, NSE: BIOCON). Volgens de bepalingen van de overeenkomst zal Adagio Biocon de materialen en kennis leveren om een op ADG20 gebaseerde antilichaambehandeling te produceren en in de handel te brengen in India en bepaalde andere opkomende markten.

ADG20, Adagio’s belangrijkste productkandidaat, is ontwikkeld als potent, langwerkend en breed neutraliserend antilichaam voor de behandeling en preventie van COVID-19 dat alleen of in combinatie met andere middelen kan worden gebruikt. In tegenstelling tot andere op antilichamen gebaseerde therapieën die specifiek tegen SARS-CoV-2 zijn gericht, is in niet-klinische onderzoeken met ADG20 aangetoond dat het SARS-CoV-2 kan neutraliseren, inclusief zorgwekkende varianten, evenals een breed scala aan andere SARS-achtige virussen. ADG20 wordt momenteel geëvalueerd in twee afzonderlijke wereldwijde, klinisch Fase 2/3-onderzoeken: het STAMP-onderzoek ter evaluatie van ADG20 voor de behandeling van niet in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten, en het EVADE-onderzoek waarbij ADG20 wordt geëvalueerd voor de preventie van COVID-19.

“ Deze samenwerking benadrukt de inzet van twee bedrijven om samen een grote impact te hebben op de wereldgezondheid,” aldus Tillman Gerngross, Ph.D., medeoprichter en Chief Executive Officer van Adagio. “ We hebben bij Adagio veel tijd besteed aan het creëren van een sterk gedifferentieerd molecuul in onze wereldwijde strijd tegen COVID-19, en vanaf het begin was onze graadmeter voor succes gericht op hoeveel levens we kunnen beïnvloeden. We verwachten dat deze samenwerking zeer hoog zal scoren op de ‘beïnvloede levens’-schaal, die aan de basis lag van deze overeenkomst. Bovendien maakt Biocons uitgebreide productiecapaciteiten grootschalige productie mogelijk, waardoor dit potentieel levensreddende geneesmiddel beschikbaar komt voor miljoenen mensen die anders geen toegang zouden hebben tot een dergelijke therapie.”

“ Eerder dit jaar zijn we getuige geweest van een van de ergste menselijke tragedies in India en Zuid-Azië als gevolg van COVID-19,” stelde Kiran Mazumdar-Shaw, uitvoerend voorzitter van Biocon. “ Als bedrijf zijn wij van mening dat de farmaceutische industrie de humanitaire verantwoordelijkheid heeft om noodlijdende patiënten te helpen. We hadden tientallen potentiële moleculen bekeken en waren er na evaluatie van de ADG20-gegevens van overtuigd dat dit een gedifferentieerd antilichaam was dat niet alleen het huidige virus en de varianten ervan kon aanpakken, maar ook toekomstige SARS-achtige virussen. Het is duidelijk geworden dat dit virus endemisch potentieel heeft en dat Adagio de ideale partner is om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de wereldwijde inspanningen om COVID-19 te behandelen en te voorkomen. We streven ernaar om snel een antilichaam in de handel te brengen dat effectief, veilig en vooral betaalbaar is voor miljoenen noodlijdende mensen.”

Het samenwerkingsverband geeft Biocon het recht om een antilichaambehandeling te produceren en in de handel te brengen in India en bepaalde andere opkomende markten op basis van het commerciële proces dat voor ADG20 werd ontwikkeld. In het kader van de overeenkomst krijgt Biocon toegang tot de gegevens van Adagio’s lopende klinische Fase 2/3-onderzoeken naar ADG20, evenals toegang tot het verwachte toestemmingspakket voor gebruik in noodsituaties van het bedrijf en de deponeringen bij regelgevende instanties, ter ondersteuning van goedkeuring of toestemming voor noodsituaties in India en bepaalde andere opkomende markten. De financiële details van de overeenkomst zijn niet bekendgemaakt.

Over ADG20

ADG20, een monoklonaal antilichaam tegen SARS-CoV-2 en verwante coronavirussen, wordt ontwikkeld voor de preventie en behandeling van COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door SARS-CoV-2. ADG20 werd ontworpen als potent, langwerkend en breed neutraliserend antilichaam voor de behandeling en preventie van SARS-CoV-2 en andere clade 1-sarbecovirussen, door zich te richten op een sterk geconserveerd epitoop in het receptorbindend domein. ADG20 vertoont brede neutraliserende activiteit tegen de oorspronkelijke SARS-CoV-2-stam evenals tegen alle bekende zorgwekkende varianten ervan. ADG20 heeft het potentieel om de virale replicatie en daaropvolgende ziekte te beïnvloeden via meerdere werkingsmechanismen, zoals directe blokkering van het binnendringen van het virus in de gastheercel (neutralisatie) en eliminatie van geïnfecteerde gastheercellen door Fc-gemedieerde aangeboren immune effectoractiviteit. ADG20 is geformuleerd in hoge concentraties, wat intramusculaire toediening mogelijk maakt, en werd ontwikkeld met een lange halfwaardetijd, zodat het snelle en langdurige bescherming biedt. Adagio bevordert ADG20 via meerdere klinische onderzoeken op wereldwijde schaal.

Over Adagio Therapeutics

Adagio is een biofarmaceutisch bedrijf actief in de klinische fase dat is gericht op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van op antilichamen gebaseerde oplossingen voor infectieziekten met pandemisch potentieel. Het portfolio van antilichamen van het bedrijf is geoptimaliseerd met behulp van de toonaangevende antilichaamontwikkelingscapaciteiten van Adimab en is bedoeld om patiënten en artsen een ongeëvenaarde combinatie te bieden van potentie, breedte, duurzame bescherming (via verlenging van de halfwaardetijd), maakbaarheid en betaalbaarheid. Adagio’s portfolio van antilichamen tegen SARS-CoV-2 omvat meerdere, niet-concurrerende, breed neutraliserende antilichamen met onderscheidende bindingsepitopen, aangevoerd door ADG20. Adagio heeft de productiecapaciteit voor ADG20 veiliggesteld met externe contractfabrikanten middels de voltooiing van klinische onderzoeken en, indien goedgekeurd door regelgevende instanties, via een initiële commerciële lancering. Ga voor meer informatie naar www.adagiotx.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.