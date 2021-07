Adagio Therapeutics faz parceria com a Biocon Biologics para levar tratamento com anticorpos potentes e amplamente neutralizantes da COVID-19 a pacientes na Índia e em mercados emergentes selecionados

WALTHAM, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Adagio Therapeutics, Inc., uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico com foco na descoberta, desenvolvimento e comercialização de soluções com base em anticorpos para doenças infecciosas com potencial pandêmico, anunciou hoje um contrato de parceria com a Biocon Biologics Ltd. para combater a crise da COVID-19 atualmente em curso no sul da Ásia. A Biocon Biologics Ltd. é uma empresa de biossimilares totalmente integrada e uma subsidiária da Biocon Ltd., uma empresa biofarmacêutica global, (código BSE: 532523, NSE: BIOCON). Sob os termos do contrato, a Adagio fornecerá à Biocon materiais e tecnologia para fabricar e comercializar um tratamento com anticorpos com base no ADG20 na Índia e em outros mercados emergentes selecionados.

O ADG20, o candidato a principal produto da Adagio, foi concebido para ser um anticorpo potente, de longa ação e amplamente neutralizante para o tratamento e prevenção da COVID-19 como um agente único ou de combinação. Ao contrário de outras terapias com base em anticorpos que visam especificamente o SARS-CoV-2, o ADG20 demonstrou capacidade para neutralizar o SARS-CoV-2 em estudos não clínicos, incluindo as preocupantes variantes, bem como vários outros vírus semelhantes ao SARS. O ADG20 está atualmente em avaliação em dois ensaios clínicos mundiais separados das fases 2/3, o ensaio STAMP, que tem como objetivo avaliar o ADG20 no tratamento de pacientes com COVID-19 não hospitalizados, e o ensaio EVADE, que visa avaliar o ADG20 na prevenção da COVID-19.

“ Esta parceria reforça o compromisso das duas empresas de se unirem para ter impacto significativo na saúde mundial”, disse Tillman Gerngross, Ph.D., cofundador e diretor executivo (CEO) da Adagio. “ Na Adagio, passamos muito tempo na concepção de uma molécula altamente diferenciada em nossa luta mundial contra a COVID-19 e, desde o início, nossa métrica de sucesso foi colocada em quantas vidas podemos alcançar. Esperamos que esta parceria tenha uma classificação muito alta na escala de 'vidas alcançadas', que foi o motivador por trás da busca por este contrato. É importante ressaltar que as extensas capacidades de fabricação da Biocon irão possibilitar a produção em larga escala, o que pode tornar este medicamento com potencial salvamento de vidas amplamente disponível a milhões de pessoas, que de outro modo, não teriam acesso a este tipo de terapia.”

“ No início deste ano, testemunhamos uma das piores tragédias humanas na Índia e no sul da Ásia como resultado da COVID-19”, disse Kiran Mazumdar-Shaw, presidente do conselho executivo da Biocon. “ Como empresa, acreditamos que a indústria farmacêutica tem a responsabilidade humanitária de servir aos pacientes necessitados. Pesquisamos dezenas de moléculas potenciais e, ao analisar os dados do ADG20, ficamos convencidos de que era um anticorpo diferenciado com potencial para lidar não apenas com o vírus e variantes atuais, mas também com futuros vírus semelhantes ao SARS. Ficou claro que este vírus tem potencial endêmico, sendo a Adagio a parceira ideal para ajudar significativamente nos esforços mundiais de tratar e prevenir a COVID-19. Nosso objetivo é avançar com rapidez na comercialização de um anticorpo que seja eficaz, seguro e, o mais importante, acessível a milhões de pessoas necessitadas.”

A parceria oferece à Biocon direitos de fabricação e comercialização de um tratamento com anticorpos na Índia e em outros mercados emergentes selecionados, com base no processo comercial desenvolvido para o ADG20. Como parte do contrato, a Biocon terá acesso aos dados dos ensaios clínicos das fases 2/3 do ADG20 em curso da Adagio e acesso ao pacote de Autorização de Uso Emergencial antecipado, assim como às aprovações regulamentares, para apoiar a aprovação ou autorização emergencial na Índia e em outros mercados emergentes selecionados. Os detalhes financeiros do contrato não foram divulgados.

Sobre o ADG20

O ADG20, um anticorpo monoclonal direcionado ao SARS-CoV-2 e coronavírus relacionados, está em desenvolvimento para a prevenção e o tratamento da COVID-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2. O ADG20 foi concebido para ser um anticorpo potente, de longa duração e amplamente neutralizante para o tratamento e prevenção contra o SARS-CoV-2 e sarbecovírus clado 1 adicionais, visando um epítopo altamente conservado no domínio de ligação ao receptor. Em estudos pré-clínicos, o ADG20 demonstrou ampla atividade neutralizante contra a cepa de SARS-CoV-2 original, assim como em relação às preocupantes variantes conhecidas. O ADG20 tem o potencial de impactar na replicação viral e na doença subsequente através de vários mecanismos de ação, que incluem o bloqueio direto da entrada viral na célula hospedeira (neutralização) e a eliminação de células hospedeiras infectadas através da atividade efetora imunitária inata mediada por Fc. O ADG20 é formulado em uma alta concentração, o que possibilita a administração intramuscular, sendo concebido para ter uma meia-vida longa, com o meta de oferecer proteção rápida e durável. A Adagio avança nos estudos do ADG20 mediante diversos ensaios clínicos em base mundial.

Sobre a Adagio Therapeutics

A Adagio é uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico com foco na descoberta, desenvolvimento e comercialização de soluções com base em anticorpos para doenças infecciosas com potencial pandêmico. O portfólio de anticorpos da empresa foi otimizado com o uso de recursos de engenharia de anticorpos da Adimab líderes no setor, sendo concebido para oferecer aos pacientes e médicos uma poderosa combinação de potência, amplitude, proteção durável (através da extensão de meia-vida), capacidade de fabricação e preço acessível. O portfólio de anticorpos do SARS-CoV-2 da Adagio incluem vários anticorpos amplamente neutralizantes não competidores com epítopos de ligação distintos, liderado pelo ADG20. A Adagio garantiu a capacidade de fabricação para a produção do ADG20 com fabricantes terceirizados através da conclusão de ensaios clínicos e, se aprovado pelas autoridades regulatórias, por meio do lançamento comercial inicial. Para mais informação, acesse www.adagiotx.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.