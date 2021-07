Owl Labs werkt samen met toonaangevende IT-leverancier Bechtle om distributie in heel Europa uit te breiden

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Owl Labs, de bekroonde leider in immersieve en collaboratieve videoconferentietechnologie en -diensten, kondigt vandaag zijn samenwerking aan met Bechtle, een van de toonaangevende IT-leveranciers van Europa en het grootste IT-systeemhuis in Duitsland, om de aanwezigheid van Owl Labs op belangrijke Europese markten en binnen belangrijke Europese verticals te versterken. Als gevolg van het partnerschap kan Owl Labs het bereik, de bekendheid en de acceptatie van zijn bekroonde vlaggenschipproduct, de Meeting Owl Pro, in heel Europa blijven uitbreiden via de 80 locaties van Bechtle in de DACH-regio en zijn e-commerce-dochterondernemingen in 14 Europese landen, waaronder: het VK, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Spanje, Portugal, Italië, Polen, Hongarije, Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië.

Frank Weishaupt, CEO van Owl Labs, verklaart: "Bedrijfsleiders in heel Europa omarmen hybride werk in toenemende mate na de pandemie. Ons recente State of Hybrid Work-rapport onthult dat 89% van de bedrijfsleiders in heel Europa van plan is om na de pandemie een hybride personeelsbestand aan te houden. Bovendien investeert 36% van de Europese bedrijven nu in nieuwe communicatiemiddelen en technologie om deze permanente overstap naar hybride werk te vergemakkelijken. We zijn verheugd om samen te werken met Bechtle om aan deze snelgroeiende vraag te voldoen en het voor bedrijven en teams in Europa gemakkelijker te maken om de samenwerkingstechnologie van Owl Labs te gebruiken om duidelijke en effectieve communicatie te behouden en mogelijk te maken, ongeacht hun locatie."

Ascan Collier, Managing Director, Bechtle Logistik & Service, stelt: “Werkplekken ondergaan een ingrijpende transformatie en bedrijven hebben nu nieuwe tools nodig om de verschuiving naar hybride werk mogelijk te maken. Terwijl organisaties zich aanpassen aan het nieuwe hybride werkbeleid, moeten ze gebruik maken van nieuwe technologie om ervoor te zorgen dat de communicatie, samenwerking en productiviteit niet in het gedrang komen. Omdat werkplekken draaien om hybride werk en vooruitstrevend beleid, is Owl Labs een belangrijke partner om onze klanten te helpen hun werkplek te transformeren om gelijke tred te houden met het snel veranderende werkplekbeleid.”

Nu hybride werk en teams op afstand de norm worden, is het handhaven van effectieve communicatie en samenwerking tussen verspreide werknemers van cruciaal belang voor bedrijfsleiders. De Meeting Owl Pro stelt bedrijven in staat om een naadloze, collaboratieve en meeslepende teamervaring te bereiken door middel van de gepatenteerde intelligente technologie van het bedrijf die automatisch focust op wie er in een ruimte spreekt met behulp van audio en visuele signalen van de high-definition 360°-camera, evenals acht microfoons en tri-speakers met een bereik van vijf meter."

--Einde--

Over Owl Labs

Owl Labs is een samenwerkingstechnologiebedrijf dat een revolutie teweegbrengt in de manier waarop we verbinding maken. Owl Labs creëert diepgaande en inclusieve vergaderervaringen voor het hybride personeelsbestand en het virtuele klaslokaal van vandaag de dag. Het vlaggenschipproduct van het bedrijf, de bekroonde Meeting Owl, beschikt over een wifi-compatibele, 360-graden camera, microfoon en speaker aangedreven door gepatenteerde technologie met een automatische zoom die reageert op wie er spreekt. In 2020 werd de Meeting Owl Pro genoemd in de 100 beste uitvindingen van TIME.

Owl Labs blijft een voorstander van de hybride werkbeweging met zijn jaarlijkse State of Remote Work-rapport. Ga voor meer informatie over Owl Labs en de volledige productsuite en om lid te worden van de Work From Anywhere-beweging naar www.owllabs.com.

Over Bechtle:

Bechtle AG is een van Europa's toonaangevende IT-leveranciers, met zo'n 80 systeemhuizen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en 24 e-commerce-dochterondernemingen in 14 Europese landen. Het bedrijf, opgericht in 1983, heeft zijn hoofdkantoor in de Zuid-Duitse stad Neckarsulm en heeft momenteel meer dan 12.000 mensen in dienst. Bechtle biedt meer dan 70.000 klanten uit de industriële, handels-, financiële en publieke sector een uitgebreid, leveranciersneutraal portfolio dat alle aspecten van IT-infrastructuur en -werking omvat. Bechtle is genoteerd in de MDAX- en TecDAX-index. In 2020 genereerde de Groep een omzet van ongeveer 5,82 miljard euro. Lees meer op: bechtle.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.